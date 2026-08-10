3 hòn đảo hoang sơ không phải ai cũng biết ở Quảng Ninh, nhiều món hải sản ngon

Đảo Ngọc Vừng

Đảo Ngọc Vừng thuộc đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), rộng khoảng 45km2 với 8 đảo đất cùng hàng trăm đảo đá lớn nhỏ bao quanh.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, xưa kia, vùng biển nơi đây có rất nhiều trai ngọc. Ban đêm, ánh sáng từ ngọc phát ra khiến cả vùng biển rực sáng nên người dân gọi là Ngọc Vừng.

Khung cảnh xanh mát ở đảo Ngọc Vừng. Ảnh: Yến Lê

Để ra đảo, từ Hà Nội, du khách đi ô tô khoảng 2,5 tiếng tới bến tàu Vũng Đục (Cẩm Phả) rồi lên ca-nô ra đảo. Thời gian di chuyển bằng ca-nô khoảng 30 phút nhưng giá khá cao. Du khách có thể đi tàu gỗ với chi phí rẻ hơn nhưng thời gian từ 1-1,5 tiếng.

Một số món ăn chế biến từ hải sản tươi ngon trên đảo. Ảnh: Yến Lê

Tới đảo, du khách có cơ hội ghé thăm loạt điểm đến thú vị như: hòn Pháo Đài, khu Di tích lưu niệm Bác Hồ, đền Vua Thủy Tề, hồ nước ngọt…

Ngoài ra, bạn cũng có thể thoải mái thưởng thức một số món ngon trên đảo được chế biến từ hải sản tươi sống như lẩu cá song, ốc luộc, canh hà, cù kỳ, cá chỉ vàng nướng…

Đảo Cái Chiên

Đảo Cái Chiên thuộc xã Cái Chiên (huyện Hải Hà cũ), tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội chưa tới 4 tiếng lái ô tô, cộng thêm 15 phút đi ca-nô hoặc 45 phút đi phà từ bến Ghềnh Võ ra đảo.

Nơi đây không nổi tiếng như Quan Lạn hay Cô Tô nhưng là địa điểm lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm cuộc sống biển đảo dân dã, bình yên, thưởng thức hải sản tươi ngon, giá cả phải chăng.

Cảnh biển đẹp bình yên ở đảo Cái Chiên. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuyền

Cái Chiên có những bãi cát dài trắng mịn, bao quanh là hàng phi lao xanh rì ngút tầm mắt. Hòn đảo có diện tích rừng nguyên sinh lớn, là nơi cư ngụ của rất nhiều loài chim, thú rừng.

Khu vực ven biển có nhiều cồn đá nhấp nhô, là môi trường sinh sống thích hợp của nhiều loài hải sản như ốc đá, ốc vôi xanh, ốc vôi vàng, ốc đụn, ốc rổ…

Theo người dân địa phương, trên đảo Cái Chiên có vài bãi biển rất đẹp để du khách vui chơi là Cái Chiên 1 và 2, Đầu Rồng...

Trong đó, bãi Đầu Rồng nằm ở phía Đông của hòn đảo, có hơn 2km bờ cát trải dài, thoai thoải, nước biển xanh biếc. Dọc bờ biển là rừng phi lao thẳng tắp.

Món đặc sản gà râu của đảo. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuyền

Ngoài các món hải sản tươi ngon như ốc móng tay xào măng, cháo hà, hàu nướng..., đảo Cái Chiên còn nổi tiếng với đặc sản gà râu. Giống già này được gọi là gà râu vì phía dưới mỏ của gà mọc ra một cụm lông dài, rủ xuống, trông như một chùm râu.

Gà râu có đặc điểm chân thấp, da vàng, xương nhỏ, lớn chậm nhưng thịt chắc và rất thơm ngon.

Thịt gà râu luộc là ngon nhất với lớp da vàng ươm như nhúng mỡ nhưng ăn không béo mà giòn và ngọt.

Đảo Vĩnh Thực

Đảo Vĩnh Thực thuộc xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh (TP Móng Cái cũ), cách đất liền 10-20 phút đi tàu (tùy thời tiết và phương tiện). Thời gian di chuyển nhanh nên du khách sẽ đỡ lo say sóng.

Đảo Vĩnh Thực được xem là "hòn ngọc thô" khi vẫn giữ được nét nguyên sơ giữa biển trời xanh thẳm, không khí trong lành, thanh bình, khác hẳn với nhịp sống hiện đại, giao thương sầm uất của thành phố vùng biên.

Đảo Vĩnh Thực là điểm đến còn hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ du lịch. Ảnh: Quê tôi Móng Cái

Trên đảo có những bãi tắm trải dài, thoai thoải, cát rất mịn, nước trong xanh, mát lạnh, tiêu biểu là bãi Đầu Đông và bãi Bến Hèn.

Một điểm đến đặc biệt mà du khách không thể bỏ qua khi tới đảo Vĩnh Thực là di tích hải đăng được xây dựng từ năm 1962 - ngọn đèn biển ở vị trí đầu tiên trong số hơn 90 ngọn hải đăng trải dài theo dải đất hình chữ S.

Đến đảo Vĩnh Thực, du khách còn có thể cùng dân đảo đi đánh cá, câu mực, soi còng trên biển… và thưởng thức các món hải sản đa dạng, tươi rói với giá phải chăng.