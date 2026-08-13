5 địa điểm có thật trong bom tấn 'The Odyssey'

Sau 4 tuần công chiếu, The Odyssey đạt doanh thu 1,1 tỷ USD toàn cầu, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Christopher Nolan, theo Deadline. Bộ phim cũng là tác phẩm xếp hạng R có doanh thu cao nhất năm 2026 tại Bắc Mỹ và trên toàn thế giới.

Thay vì dựng phần lớn bối cảnh trong trường quay, Nolan đưa êkíp đến những địa danh có thật ở Hy Lạp, Italy, Morocco, Scotland và Iceland để tái hiện thành Troy, quê hương Ithaca của Odysseus và hang động của người khổng lồ Cyclops.

Sức hút của phim nhanh chóng tác động đến nhu cầu du lịch. Theo phân tích của ứng dụng Nibble được Travel + Leisure dẫn lại, lượng tìm kiếm trên Google về du lịch Troy tăng 3.421% sau khi phim ra mắt giữa tháng 7. Cụm từ "các chuyến bay đến Troy" tăng 966%. Lượng tìm kiếm với câu hỏi "Troy có phải một địa điểm có thật hay không?" cũng tăng mạnh.

Dưới đây là 5 địa điểm xuất hiện trong The Odyssey mà du khách có thể tìm đến ngoài đời thực.

Bãi biển Voidokilia, Hy Lạp

Voidokilia nằm tại Messenia, thuộc bán đảo Peloponnese ở tây nam Hy Lạp, cách thị trấn ven biển Pylos khoảng 16 km.

Bãi biển nổi bật với đường cong gần như tạo thành một vòng cung khép kín, bao quanh vùng nước xanh trong. Đây là một trong những bối cảnh quan trọng được đoàn phim lựa chọn tại Hy Lạp.

Ngoài việc check in bối cảnh quay The Odyssey, du khách đến Voidokilia còn có thể kết hợp tắm biển, đi bộ trên các triền cát và khám phá những điểm khảo cổ xung quanh vùng Messenia.

Hang Nestor, Hy Lạp

Ngay phía trên bãi biển Voidokilia là hang Nestor, nơi đoàn phim thực hiện các phân cảnh liên quan đến Polyphemus.

Trong sử thi, Polyphemus là người khổng lồ Cyclops giam Odysseus cùng thủy thủ đoàn trong hang và ăn thịt một số người trước khi Odysseus tìm cách thoát ra.

Du khách có thể đi bộ từ khu vực bãi biển Voidokilia lên hang. Tuy nhiên, đường mòn có những đoạn dốc và gồ ghề, phù hợp hơn với người có thể lực tốt và chuẩn bị giày leo núi.

Vị trí cao cũng giúp khu vực quanh hang trở thành điểm ngắm toàn cảnh bờ biển hình vòng cung phía dưới.

Đảo Favignana, Italy

Favignana, đảo lớn nhất trong quần đảo Egadi ngoài khơi Sicily, được sử dụng để tái hiện Ithaca, quê hương Odysseus.

Quần đảo Egadi, còn gọi là Aegadian, gồm ba đảo chính, nổi tiếng với nước biển trong và những vịnh đá nhỏ. Từ thành phố Trapani ở bờ tây Sicily, du khách mất khoảng 30 phút đi phà để tới Favignana.

Khu vực biển quanh quần đảo không chỉ hấp dẫn khách nghỉ dưỡng mà còn có giá trị khảo cổ. Tháng 9/2025, giới chức Sicily thông báo phát hiện một chiếc mũ sắt bằng đồng còn được bảo quản tốt cùng nhiều vũ khí gần khu vực từng diễn ra trận Aegates năm 241 trước Công nguyên.

Việc trở thành phiên bản Ithaca trên màn ảnh khiến Favignana được chú ý hơn trong nhóm du khách muốn kết hợp nghỉ biển với khám phá những địa điểm gắn với The Odyssey.

Aït Benhaddou, Morocco

Aït Benhaddou là khu định cư kiên cố ở miền nam Morocco, nổi bật với những công trình bằng đất có niên đại từ thế kỷ 17.

Trong The Odyssey, địa điểm này được sử dụng để tái hiện một phần thành Troy vào giai đoạn cuối chiến tranh thành Troy.

Aït Benhaddou đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và hiện vẫn mở cửa đón khách. Khu làng nằm cách Ouarzazate khoảng 30 phút lái xe, trong khi Marrakech cách khoảng 177 km. Với những ngôi nhà màu đất xếp thành tầng trên sườn đồi, nơi đây từ lâu đã được các đoàn làm phim lựa chọn nhờ cảnh quan gợi liên tưởng đến các đô thị cổ ở Bắc Phi và Địa Trung Hải.

Một bối cảnh khác gắn với thành Troy được quay tại khu vực Essaouira trên bờ Đại Tây Dương của Morocco. Theo nhiều nguồn tin, những bãi biển tại đây được sử dụng cho phân cảnh con ngựa thành Troy xuất hiện trên bờ.

Lâu đài Findlater, Scotland

Lâu đài Findlater nằm tại Aberdeenshire, trên bờ biển đông bắc Scotland, nhìn ra vịnh Moray Firth của Biển Bắc. Theo một số nguồn tin, Nolan cùng đoàn phim quay các phân cảnh tại khu vực này vào mùa hè năm 2025.

Ngày nay, Findlater chỉ còn lại những tàn tích nằm trên mỏm đá ven biển. Một số phần của lâu đài có niên đại từ thế kỷ 14, dù công trình phòng thủ đầu tiên được ghi nhận tại địa điểm này có từ năm 1246.

Du khách có thể đi bộ đến khu tàn tích và ngắm bờ biển từ trên cao. Địa hình đá, những vách dựng sát biển và dấu tích lâu đài cổ cũng tạo nên khung cảnh phù hợp với không khí phiêu lưu trong phim.