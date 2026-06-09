Nồi cơm điện có 3 "công tắc bí mật": Vệ sinh mỗi tuần một lần, tiết kiệm điện bất ngờ

Nắp nồi – “lá chắn” giữ hương vị cơm

Nắp nồi là nơi tiếp xúc trực tiếp với hơi nước và tinh bột bốc lên trong quá trình nấu. Sau nhiều lần sử dụng, lớp cặn này dễ tích tụ, gây mùi chua nhẹ hoặc mùi lạ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cơm.

Nếu nắp có thể tháo rời, bạn nên ngâm với nước ấm pha chút dung dịch rửa nhẹ khoảng 10 phút, sau đó chà bằng miếng bọt mềm. Với nắp liền, chỉ cần dùng khăn ẩm lau kỹ mặt trong và viền nắp. Điều quan trọng là luôn lau khô sau khi vệ sinh để tránh nấm mốc phát triển.

Một chiếc nắp sạch không chỉ giúp cơm thơm hơn mà còn hạn chế vi khuẩn tích tụ – yếu tố thường bị bỏ qua trong nhiều gia đình.

Lỗ thoát khí – chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn

Lỗ thoát khí có nhiệm vụ giải phóng hơi nước trong quá trình nấu. Khi bộ phận này bị tắc bởi cặn tinh bột hoặc dầu mỡ, áp suất trong nồi tăng lên, khiến nồi phải hoạt động lâu hơn, tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Không chỉ vậy, việc thoát hơi kém còn khiến cơm dễ bị nhão hoặc chín không đều.

Để khắc phục, bạn nên kiểm tra lỗ thoát khí mỗi tuần. Nếu có thể tháo rời, hãy ngâm nước ấm rồi làm sạch bằng bàn chải nhỏ hoặc tăm bông. Với loại không tháo được, có thể dùng que nhỏ quấn khăn giấy để vệ sinh bên trong. Sau cùng, nhớ lau khô để tránh ẩm mốc.

Mâm nhiệt – “trái tim” quyết định độ tốn điện

Mâm nhiệt là bộ phận truyền nhiệt trực tiếp từ nồi đến gạo. Khi bề mặt này bị bám bụi, dính nước hoặc cháy xém, khả năng truyền nhiệt sẽ giảm, khiến nồi phải tiêu tốn nhiều điện hơn để đạt được nhiệt độ cần thiết.

Hệ quả không chỉ là hóa đơn điện tăng mà còn khiến cơm chín không đều, thậm chí dễ bị cháy.

Việc vệ sinh mâm nhiệt cần thực hiện khi nồi đã rút điện và nguội hoàn toàn. Bạn chỉ cần dùng khăn mềm khô lau nhẹ. Với vết bẩn cứng đầu, có thể dùng khăn thấm chút giấm trắng để làm sạch, sau đó lau lại bằng khăn khô. Tuyệt đối không dùng vật cứng hay miếng chà xoong vì có thể làm xước bề mặt, ảnh hưởng đến khả năng dẫn nhiệt.