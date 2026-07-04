Hơn 2.800 du khách vẫn trên đảo Cô Tô khi bão số 1 sắp tiếp cận

Ngày 4/7, thông tin từ đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, hiện tại có 2.845 du khách đang lưu trú trên đảo, trong đó có 14 khách quốc tế (7 người Pháp, 4 người Đức, 1 người Anh, 1 người Nhật và 1 người Séc), tất cả đều an toàn.

Những du khách này có nhu cầu ở lại đảo Cô Tô và được hỗ trợ đảm bảo lưu trú, dịch vụ ăn uống.

Ông Nguyễn Danh Hà, Chủ tịch UBND Đặc khu Cô Tô thăm hỏi động viên các du khách lưu trú trên đảo. Ảnh: Đ.X

Cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Văn Hiếu, chủ nhà hàng S.V (khu 3, đặc khu Cô Tô) cho biết, để đảm bảo thực phẩm trong những ngày mưa bão, nhà hàng đã chuẩn bị nhiều nhu yếu phẩm để phục vụ du khách. Tất cả hải sản vẫn được thả tại bể kính để đảm bảo tươi sống.

Ông Hiếu cho biết thêm, trong thời điểm ảnh hưởng bão số 1, nhà hàng vẫn bán giá cả như những ngày thường, không tăng giá mặt hàng nào, ngoài hỗ trợ du khách việc di chuyển.

"Nhiều đoàn khách đã đặt trước những bàn ăn từ hôm nay đến trưa mai. Riêng trưa nay đã có hơn 100 du khách tới nhà hàng sử dụng dịch vụ. Chúng tôi đều cố gắng phục vụ du khách tốt như những ngày thường", ông Hiếu cho biết.

Du khách vui vẻ ăn trưa tại đảo Cô Tô trước thời điểm bão số 1 tiếp cận. Ảnh: Đ.X

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (bão MAYSAK), trong buổi sáng cùng ngày ông Nguyễn Danh Hà, Chủ tịch UBND Đặc khu Cô Tô cùng các lãnh đạo trong ban phòng thủ dân sự đặc khu đã tiến hành kiểm tra toàn diện tại khu neo đậu tàu thuyền, các khu vực xung yếu có nguy cơ mất an toàn, các công trình cảng cùng các tuyến đường đang trong quá trình thi công trên địa bàn.

Trên đảo Cô Tô hiện có hơn 2.800 du khách ở lại. Ảnh: Đ.X

Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô đã tới kiểm tra các cơ sở du lịch, trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi và động viên tinh thần đông đảo du khách đang lưu trú tại đảo; Giao các cơ sở lưu trú và cơ quan chức năng phục vụ chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách đang lưu trú trên đảo; kiểm tra, hỗ trợ chằng chống các ngôi nhà có kết cấu yếu của người dân.

Theo báo cáo, đến 10h cùng ngày, mặc dù trên địa bàn có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, đặc khu Cô Tô vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối, không ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Tàu thuyền đã về các điểm neo đậu trên đảo Cô Tô. Ảnh: Đ.X