Nhiều khách trèo lên cổng Tò Vò bất chấp biển cảnh báo

Sáng 20/7, bà Võ Thị Hường, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin đặc khu Lý Sơn, xác nhận thông tin và cho biết các điểm tham quan trên đảo hiện chưa bố trí lực lượng bảo vệ thường trực nên việc quản lý chủ yếu dựa vào ý thức du khách. Riêng tại cổng Tò Vò, việc khách trèo lên vẫn diễn ra nhưng chính quyền địa phương chỉ nhắc nhở do chưa có quy định xử phạt.

Du khách trèo lên cổng Tò Vò check in hôm 19/7. Ảnh: Bùi Văn Hải

Nhiếp ảnh gia Bùi Văn Hải, người có mặt tại cổng Tò Vò chiều 19/7, cho biết có một số đoàn đông hàng chục người đã leo lên cổng để tạo dáng chụp ảnh, dù một số du khách khác đã lên tiếng nhắc nhở.

Anh Hải sau đó đã đăng tải hình ảnh lên các hội nhóm du lịch Lý Sơn, thu hút nhiều bình luận. Phần lớn ý kiến cho rằng đây là hành động thiếu ý thức, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến di tích.

Trước đó, hồi tháng 4, Chủ tịch UBND Đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy đã lắp biển cảnh báo tại khu vực, đồng thời khuyến cáo du khách tuân thủ hướng dẫn, tránh nguy cơ tai nạn và hạn chế tác động đến cấu trúc tự nhiên của thắng cảnh.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin đặc khu Lý Sơn cho biết địa phương đang triển khai dự án nâng cấp, mở rộng khu vực cổng Tò Vò thành điểm du lịch trong quý III. Sau khi hoàn thành, chính quyền sẽ nghiên cứu phương án tổ chức lối tham quan, bố trí lực lượng quản lý, đưa ra các giải pháp bảo vệ di tích.

Cổng Tò Vò được hình thành từ hoạt động phun trào núi lửa và quá trình mài mòn của sóng biển. Công trình có vòm đá bazan dài khoảng 9 m, cao 2,5 m, nằm ở phía tây Đảo Lớn. Quá trình kiến tạo bắt nguồn từ các đợt phun trào cách đây hàng chục triệu năm, kết hợp với biến động mực nước biển khoảng 6.000 năm trước.

Năm 2025, khu vực này được xếp hạng di tích quốc gia với tổng diện tích bảo vệ khoảng 26.000 m2, riêng phần cổng chính hơn 420 m2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi nhận định Cổng Tò Vò là thành phần quan trọng trong chuỗi di sản địa chất - văn hóa tại Lý Sơn, cần được bảo vệ trước tác động của tự nhiên và con người.