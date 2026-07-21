Rực rỡ hoa ngô đồng ở Cù Lao Chàm

Cuối tháng 7, Cù Lao Chàm vào mùa hoa ngô đồng nở rộ, phủ sắc đỏ khắp các sườn núi và cung đường ven biển, thu hút đông du khách trong mùa hè.

Dọc các triền núi, vách đá ven biển và tuyến đường quanh hòn Lao, sắc đỏ của ngô đồng nổi bật giữa màu xanh của rừng nguyên sinh và biển cả.

Cách phố cổ Hội An khoảng 18 km, Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới nhờ hệ sinh thái đa dạng với hơn 950 loài thủy sinh.

Bên cạnh các hoạt động lặn ngắm san hô, khám phá biển đảo, mùa hoa ngô đồng đang trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần gia tăng sức hút cho điểm đến.

Không chỉ mang giá trị cảnh quan, ngô đồng còn là biểu tượng của sức sống mạnh mẽ. Dù sinh trưởng trên những triền đá khô cằn, hứng chịu nắng gió quanh năm, loài cây này vẫn nở rực rỡ mỗi độ hè về, gắn với hình ảnh bền bỉ, kiên cường của người dân xứ đảo.

Hoa ngô đồng nhuộm đỏ các tuyến đường ở Cù Lao Chàm.

Những năm gần đây, địa phương đẩy mạnh nhân rộng cây ngô đồng, và duy trì lễ hội thường niên từ năm 2022 nhằm xây dựng thương hiệu du lịch gắn với loài cây đặc trưng của Cù Lao Chàm. Lễ hội "Cù Lao Chàm - Mùa hoa ngô đồng đỏ" năm nay diễn ra từ ngày 18 đến 31/7 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm đời sống cư dân biển đảo.

Bên cạnh giá trị du lịch, ngô đồng còn gắn với di sản văn hóa địa phương. Năm 2015, quần thể ba cây ngô đồng cổ thụ tại dốc suối Tình được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Đến năm 2024, nghề đan võng từ vỏ cây ngô đồng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của cư dân Cù Lao Chàm.