Minh 'Nhựa' hành hương hơn 100 km xuyên dãy Himalaya

Doanh nhân Minh 'Nhựa' mới kết thúc chuyến đi bộ kéo dài một tuần tại vùng núi Himalaya, kết hợp hành hương Phật giáo, bảo vệ môi trường và gìn giữ di sản Himalaya.

Doanh nhân 8X cho biết đây không phải hành trình khó nhất anh từng trải qua nhưng đặc biệt khi có bà xã Mina Phạm đồng hành.

Anh cũng hé lộ bạn đời là ‘người thích đẹp, sợ nắng đen da, sợ mệt’ nhưng vẫn quyết tâm cùng anh đi bộ hơn 100 km giữa núi rừng Himalaya.

Theo 'The Tribune', sư kiện Garsha Eco Pad Yatra có vợ chồng doanh nhân Minh ‘Nhựa’ góp mặt khởi hành từ Darcha, Himachal Pradesh, Ấn Độ. Hành trình đi qua 7 ngôi làng với điểm cuối là tu viện Trilokinath, tổng quãng đường hơn 100 km.

Hành trình này có hơn 1.000 người tham gia, đến từ nhiều quốc gia với sự dẫn dắt của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa. Không chỉ là chuyến hành hương, Garsha Eco Pad Yatra còn truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và gìn giữ di sản văn hóa.

Địa hình khu vực núi Himalaya đan xen những thung lũng sâu, sườn núi đá, đường dốc và các khu dân cư nằm ở độ cao lớn, khiến việc di chuyển 100 km liên tục trong 7 ngày đòi hỏi sức bền cùng khả năng thích nghi với môi trường núi cao.

Minh ‘Nhựa’ cho biết nhiệt trong ngày thay đổi liên tục khi ‘sáng lạnh, trưa nóng, tối rét’. Do đó, đây không đơn thuần là chuyến đi bộ đường dài mà còn là thử thách về sức bền, khả năng thích nghi và ý chí của mỗi người.

Vợ chồng doanh nhân 8X được Đức Nhiếp chính vương gia trì, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chuyến hành hương dài hơn 100 km.

Tìm đến Phật pháp và thực hành tu tập nhiều năm qua, doanh nhân Minh ‘Nhựa’ vừa duy trì hành trì, ngồi thiền, lễ bái tại nhà, vừa tích cực tham gia thiện nguyện, hành hương đến các địa điểm Phật giáo như Ấn Độ, Bhutan. Doanh nhân nhiều lần chia sẻ rằng điều quan trọng nhất mà Phật pháp mang lại cho anh không nằm ở vật chất hay thành công kinh doanh, mà ở sự chuyển hóa bản thân, vun đắp hạnh phúc gia đình cùng sự an yên trong đời sống.

Minh "Nhựa" tên thật Phạm Trần Nhật Minh, sinh năm 1983, là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười - tổng giám đốc một công ty nhựa. Ở tuổi 43, anh có cuộc sống hôn nhân viên mãn và công việc kinh doanh thuận lợi.

Mina Phạm tên thật Phạm Thị Hồng Nga, sinh năm 1990, ở bên Minh "Nhựa" sau khi anh ly thân vợ đầu. Họ có hai con chung, ngoài ra Minh "Nhựa" còn có ba con gái riêng với vợ cũ.

Trong ảnh là chuyến hành hương Bhutan năm 2017 của vợ chồng doanh nhân.