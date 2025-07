Tả Van, Sa Pa nằm trong 6 ngôi làng đẹp nhất châu Á

Theo báo Hong Kong SCMP những bản làng nằm chênh vênh trên sườn núi khắp châu Á mang đến khung cảnh ngoạn mục, tầm nhìn mê hoặc và sở hữu kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tồn tại qua nhiều thế hệ.

Dù tiếp cận bằng đường đèo quanh co, lối mòn xuyên rừng hay cáp treo, mỗi ngôi làng trong số 6 điểm đến dưới đây đều mời gọi du khách chậm lại, hít thở sâu và cảm nhận cuộc sống được hình thành từ độ cao, di sản và địa thế đặc biệt.

Tả Van, Việt Nam

Cách trung tâm Sa Pa (tỉnh Lào Cai) 12 km, Tả Van nép mình trong thung lũng xanh mướt, là nơi sinh sống của đồng bào Giáy và H'Mông. Những ngôi nhà sàn truyền thống rải rác bên ruộng bậc thang đổi màu theo mùa, được bao bọc bởi suối thác và rừng tre. Khác với bản Cát Cát đông đúc, Tả Van giữ nhịp sống chậm rãi. Du khách có thể thuê xe máy để khám phá bản làng xa hơn, hoặc đơn giản men theo lối mòn ngắm bình minh nhuộm vàng cả thung lũng. Ảnh: Dương Quốc Hiếu

Huangling, Trung Quốc

Tựa vào sườn núi Vũ Di (tỉnh Giang Tây), làng Huangling bừng sắc màu mỗi độ thu về. Những ngôi nhà tường trắng, mái ngói đen được phủ kín mẹt tre phơi ớt đỏ, ngô vàng, cúc khô, tạo thành bức tranh rực rỡ gọi là "mái nhà vàng". Truyền thống phơi nông sản suốt 500 năm bị mai một cho tới cuộc hồi sinh năm 2009, biến Huangling thành điểm du lịch nông thôn kiểu mẫu.

Cáp treo đưa du khách từ chân núi đến làng, băng qua ruộng bậc thang và các đài quan sát - đặc biệt hút khách vào mùa shaiqiu (phơi nông sản). Ảnh: rachelmeetschina

Mae Kampong, Thái Lan

Cách thành phố Chiang Mai khoảng một giờ lái xe, Mae Kampong khoác lên mình lớp sương mỏng và khí hậu mát mẻ quanh năm, thích hợp trồng trà, cà phê. Du lịch cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong đời sống ở đây, giúp người dân duy trì truyền thống và nâng cao sinh kế thông qua các hoạt động như thu hoạch mùa màng và chăm sóc gia súc.

Nếu chỉ có một ngày khám phá ngôi làng, du khách có thể mua tour trọn gói. Ảnh: Mavis Vi Vu Ký

Hundar, Ấn Độ

Nằm trong thung lũng Nubra ở vùng Ladakh, ngôi làng Hundar ẩn mình giữa những cồn cát gió thổi mòn và chân núi Himalaya. Hundar hòa quyện vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa Phật giáo và lòng hiếu khách đặc trưng của miền bắc Ấn.

Nổi bật trên nền cát trắng là tàn tích Cung điện Voi cùng các tu viện gompa đỏ ‑ trắng cổ kính. Ban đêm, du khách có thể "glamping" ngắm trời sao. Trải nghiệm cưỡi lạc đà 2 bướu lúc hoàng hôn mang đến khung cảnh siêu thực khi bóng núi nhuộm vàng tím thung lũng. Ảnh: Lakrook

Shirakawa, Nhật Bản

Ẩn mình giữa dãy núi Gifu, Shirakawa gợi ký ức về nước Nhật xưa với những mái nhà tranh kiến trúc gassho-zukuri (tựa như bàn tay chắp lại) được thiết kế với độ nghiêng tới 60 độ để tuyết dễ dàng trượt xuống. Một số căn nhà cổ nay thành ryokan (quán trọ truyền thống) cao cấp như Shiroyamakan (từ 353 USD/đêm) và Shimizu (từ khoảng 60 USD/đêm), phục vụ bữa tối kiểu trà đạo bên bếp củi.

Ngôi làng thay đổi theo từng mùa - tuyết trắng mùa đông, hoa nở mùa xuân, xanh mướt mùa hè và vàng rực mùa thu. Các tour trong ngày đến Shirakawa có giá khoảng 80 USD, kèm hướng dẫn viên nói tiếng Anh. Ảnh: Giang Huy

Ella, Sri Lanka

Ẩn mình giữa cao nguyên chè, Ella là chốn dừng chân yên tĩnh cho người muốn tránh những cung đường du lịch bụi bặm ven biển. Chuyến tàu Colombo - Badulla băng qua cầu Nine Arch cho tầm nhìn ngoạn mục xuống ruộng chè bậc thang, thác nước và rừng rậm. Du khách thường chọn cung leo núi Little Adam’s Peak với góc nhìn 360 độ ôm trọn mây núi. Tại đây, khu nghỉ dưỡng có giá từ 200 USD/đêm dựng hoàn toàn từ gỗ tái chế trên đồn điền chè, hướng thẳng khe Ella Gap hùng vĩ. Ảnh: The Common Wanderer.