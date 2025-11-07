Khách Việt đi ngắm thu ở Mông Cổ: Ngày say xe dữ dội, đêm canh củi đốt lò

Anh An Ninh vừa trải qua 14 ngày phiêu bạt khắp thảo nguyên Mông Cổ, vượt hơn 2.000km bằng ô tô qua các loại địa hình khác nhau. Có lúc anh và 11 người bạn trong nhóm rệu rã, say xe lử đử vì phải ngồi nhiều giờ qua những cung đường đất rung lắc dữ dội. Có khi nửa đêm lạnh 0 độ C vẫn phải thay nhau căn giờ, co ro ra khỏi lều thêm củi vào lò sưởi.

"Dù đây là hành trình vất vả nhất mà chúng tôi từng trải qua, nhưng ai cũng cảm thấy xứng đáng. Mỗi khi thấy những thảo nguyên trải dài bất tận, những rừng thông vàng óng, ngôi làng tuần lộc đẹp như cổ tích... mọi mệt mỏi dường như tan biến hết. Chúng tôi phấn khích chạy nhảy, hú hét vì thích thú", anh Ninh kể.

Khung cảnh thung lũng Darkhad

Mê mẩn vẻ đẹp như cổ tích

Anh Ninh chia sẻ, mùa thu Mông Cổ thường xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt. Cơn mưa qua đi, nắng lại chói chang trên thảo nguyên nửa xanh mơn mởn, nửa vàng cháy.

Những cánh rừng thông vàng óng vươn thẳng lên bầu trời xanh. Anh Ninh nhớ mãi hình ảnh đàn ngựa nhẩn nha gặm cỏ trên thảo nguyên, khung cảnh đẹp bình yên như vô thực.

Mùa thu vàng ruộm, đẹp hoang dã và nên thơ ở Mông Cổ

"Càng đi, chúng tôi lại càng sa vào những bức tranh thiên nhiên tuyệt vời. Thung lũng Darkhad mênh mông với thảo nguyên, rừng thông và núi tuyết, hồ Khovsgol xanh rì, in bóng mùa thu dưới lòng hồ.

Và có lẽ đặc biệt nhất là ngôi làng tuần lộc của bộ lạc Tsaatan - bộ lạc du mục nuôi tuần lộc cuối cùng của Mông Cổ. Ở đây, chúng tôi đã ăn ngủ và sinh hoạt giữa cả đàn tuần lộc, ngỡ như đã bước chân vào thế giới cổ tích nào đó", nam du khách chia sẻ.

Hồ Khovsgol nằm tại tỉnh Khovsgol, là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất tại châu Á, lưu giữ đến 70% trữ lượng nước ngọt của Mông Cổ

Anh Ninh đã mất khoảng nửa năm để chuẩn bị cho hành trình Mông Cổ, từ lên lịch trình theo ý muốn, tìm đơn vị bản địa cung cấp tour với giá và dịch vụ phù hợp, đến săn vé máy bay,...

Ngoài ra, các du khách Việt còn chuẩn bị sức khỏe và một "tinh thần thép". Anh Ninh cho biết, chi phí cho hành trình này là 50 triệu đồng/người.

Nam du khách Việt phấn khích khi bắt gặp những con tuần lộc

Hành trình không dễ dàng

Để tìm thấy vẻ đẹp thật sự giữa vạn dặm thảo nguyên, nhóm du khách Việt phải rời khỏi những con đường nhựa êm mượt, rẽ vào những cung đường đất đá lởm chởm, "ổ voi, ổ gà" liên tiếp.

Có những ngày họ ngồi tới 7 tiếng trên xe ô tô mới tới được nơi mong muốn, người mệt lử đử và nôn nao vì say xe. Theo kinh nghiệm của anh Ninh, du khách phải chuẩn bị thuốc say xe từ nhà vì rất khó tìm mua ở Mông Cổ.

"Đừng mong một chuyến đi nhẹ nhàng, thư thái, vì Mông Cổ không phải là điểm đến nghỉ dưỡng", anh Ninh chia sẻ.

Những đoạn đường đất bụi mù, nhiều ổ gà lởm chởm

Thay vì ở trong các khách sạn sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi, du khách sẽ ở lều Ger - lều truyền thống của người bản địa. Mùa thu là mùa thấp điểm du lịch nên nhiều khu lều chuyên phục vụ du lịch đóng cửa. Nhiều hôm, nhóm du khách ngủ trong lều của dân du mục đơn sơ, giường chỉ là tấm bạt tự trải, chăn là túi ngủ tự mang.

"Hầu hết các lều đều sưởi ấm bằng củi nên ban đêm, chúng tôi thay nhau căn giờ, dậy thêm củi vào lò đốt. Nhiệt độ ban đêm chỉ 5 độ C, có hôm 0 độ C. Nếu không có lò sưởi, chúng tôi sẽ rét cóng", anh Ninh kể.

Một khu lều của người dân địa phương, nằm cạnh hồ Terkhiin mà anh Ninh đã ở. Tại đây không có điện cũng không có mạng

Anh Ninh nói thêm, không phải khu vực nào cũng có nhà vệ sinh sạch sẽ để tắm. Ở nhiều nơi, khu vực vệ sinh thường là một chiếc hố. Có những ngày nam du khách đang tắm thì cả thị trấn cắt điện, cắt nước.

Trong đoàn, ngoài lái xe còn có một đầu bếp đi cùng để nấu ăn phục vụ du khách. Các bữa ăn thường nhanh gọn nên không đa dạng. "Nếu bạn mê thịt cừu thì Mông Cổ đúng là thiên đường. Tuy nhiên nhóm tôi không hợp thịt cừu cho lắm. Rất may là cô đầu bếp đi cùng đoàn nấu ăn khá ổn, hợp khẩu vị Việt Nam", anh Ninh nói.

Ở Mông Cổ cũng không có nhiều đồ ăn hay quà lưu niệm để du khách mua sắm. Thêm vào đó, internet cũng là "điều xa xỉ" vì nhiều chỗ không có sóng.

"Có hôm về tới chỗ nghỉ mà mất sóng điện thoại, chúng tôi phải leo lên ngọn đồi cạnh đó, cố tìm chút mạng internet để hoàn thành nốt công việc", anh Ninh kể.

Không điện, không mạng, nhưng du khách được chiêm ngưỡng những khung cảnh "chưa bao giờ thấy"

Dẫu hành trình này vất vả, nhiều thử thách nhưng nam du khách không hề hối hận. Tận hưởng mùa thu Mông Cổ hoang dã và phóng khoáng, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của anh Ninh.

Thảo nguyên, rừng thông vàng, suối nhỏ và núi đồi đẹp vô thực của Mông Cổ

Ảnh: OntheMars