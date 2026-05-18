Vợ chồng U60 Hà Nội mang 20 bộ váy áo, chở theo chú chó cưng tự lái xe xuyên Việt 3.100km

Ở độ tuổi U60, khi con cái đã trưởng thành, họ chọn cách tự lái xe, "ngược dòng đám đông" để tận hưởng sự tự do tuyệt đối và viết nên câu chuyện truyền cảm hứng sống rực rỡ trên hành trình 3.100km đầy ắp kỷ niệm.

Chiếc "khách sạn di động" đầy ắp váy áo và triết lý ngẫu hứng trong khuôn khổ

Anh Tô Thanh Bình và chị Nguyễn Thúy Hương check in tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). (Ảnh: NVCC)

Kết hôn từ năm 23 tuổi, anh Bình và chị Hương đã dành hơn 30 năm cuộc đời cho sự nghiệp và gia đình. Khi gánh nặng kinh tế vơi bớt, anh chị mới thực sự cho phép mình sống với niềm đam mê dịch chuyển. Nếu như trước đây là những chuyến đi phượt ngắn bằng ô tô thì chuyến đi phượt lần này kéo dài tới dài 15 ngày (từ ngày 22/4-6/5), vượt qua hàng ngàn cây số từ Hà Nội vào tận Tây Nguyên.

Theo chị Hương dù là chuyến đi ngẫu hứng, nhưng được anh chị chuyển bị rất chuyên nghiệp, không kém gì những chuyên gia du lịch.

Hành trang của anh chị khiến nhiều người phải trầm trồ: từ những vật dụng nhỏ nhất như bông tăm, đồ ăn cho người và thú cưng, đến các thiết bị đầy đủ của một khách sạn thu nhỏ như chăn đệm, quạt tích điện, phao bơi và cả tăng che nắng.

Đặc biệt nhất là "kho hậu cần" đầy màu sắc mang theo trên xe, đó là 20 bộ váy áo để thay đổi theo từng bối cảnh vùng miền, còn anh Bình có 10 bộ đồ và ngay cả chú chó Boss Pi nặng 7kg cũng sở hữu riêng 5 bộ cánh điệu đà. Chuyến đi không chỉ là hành trình di chuyển, mà là một sự tận hưởng cái đẹp trong từng khoảnh khắc, nơi mỗi điểm dừng chân đều trở thành một sàn diễn của niềm vui và sự tự do.

Anh Tô Thanh Bình và chị Nguyễn Thúy Hương check in tại trường Quốc Học Huế. (Ảnh: NVCC)

Bí kíp "3 bước kiểm tra chéo" phá tan nỗi lo lừa đảo đặt phòng trên mạng

Một trong những điểm khiến cộng đồng mạng nể phục nhất chính là kỹ năng quản trị rủi ro của anh Bình. Để tuyệt đối không rơi vào "cạm bẫy" lừa đảo đặt phòng nhan nhản trên các fanpage trôi nổi, anh Bình áp dụng công thức tìm kiếm trực tiếp trên Google Maps. Theo anh, đây là nguồn tin chính xác tới 99%. "Suốt các chuyến đi, tôi chưa từng gặp trường hợp nào thông tin trên bản đồ bị sai lệch", anh Bình chia sẻ.

Tuy nhiên, để chắc chắn hơn nữa, anh còn áp dụng quy trình "kiểm tra chéo" 3 bước cực kỳ bài bản. Đầu tiên, sau khi kết nối Zalo với bên cho thuê, anh sẽ lướt xem lịch sử hoạt động cá nhân của họ trong 2-3 năm trở lại đây để loại bỏ các tài khoản "ảo". Tiếp theo, anh yêu cầu chủ nhà chia sẻ vị trí định vị trực tiếp (live location) hoặc gọi video call để quay cận cảnh không gian phòng ốc ngay lúc đó.

Cuối cùng và quan trọng nhất là kiểm tra pháp nhân: anh yêu cầu gửi bản báo giá có đóng dấu, kiểm tra mã số thuế xem doanh nghiệp có còn hoạt động hay không trước khi chuyển khoản đặt cọc. Nhờ sự tỉ mỉ này, anh chị hoàn toàn yên tâm tận hưởng những không gian lưu trú tuyệt vời, từ những phòng nghỉ bình dân giá 250.000 đồng đến các homestay tinh tế giá 800.000 đồng.

Với hành trình 15 ngày dọc theo những cung đường duyên hải ven biển tuyệt đẹp nối liền chuỗi địa danh: Hà Nội - Thanh Hoá - Hà Tĩnh - Quảng Bình (cũ) - Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) - Huế - Quy Nhơn (Phú Yên cũ, sau sáp nhập thuộc tỉnh Đắk Lắk), rồi ngược lên Buôn Ma Thuột anh chị Bình – Hương đã trải qua một chuỗi những trải nghiệm đa sắc thái.

Chị Hương chia sẻ, hành trình ẩm thực xuyên Việt đã để lại cho hai vợ chồng những ấn tượng khó phai, trong đó dải đất miền Trung chiếm một vị trí đặc biệt với món mực nhảy Hà Tĩnh. Say mê hương vị này đến mức anh chị không chỉ thưởng thức một lần mà còn quay lại tới hai, ba lượt.

Theo chị, ngon nhất là bữa ăn tại vùng biển Kỳ Xuân, ngoài ra khu vực Vũng Áng cũng là điểm đến lý tưởng để tìm thấy món đặc sản này. Những con mực vừa được đánh bắt còn sống, nhảy tanh tách, mang vị ngọt tự nhiên tinh túy mà chẳng cần đến cách chế biến cầu kỳ.

Khi đặt chân đến Tây Nguyên – một gam màu hoàn toàn mới trong hành trình – món ăn khiến chị ngỡ ngàng nhất cả về hình thức lẫn cái tên chính là bún chìa Buôn Ma Thuột. Ban đầu, sự tò mò vây quanh chị bởi tên gọi lạ lẫm, nhưng rồi chị sớm "vỡ lẽ" khi thấy bát bún được phục vụ kèm một khúc xương đùi lợn lớn, ninh vừa chín tới, không quá cứng cũng chẳng quá nát.

Điểm thú vị là phần xương dài cứ chìa hẳn ra ngoài bát trông rất lạ mắt. Để tận hưởng trọn vẹn hương vị, thực khách buộc phải cầm cả khúc xương lớn để gặm. Dù hương vị chưa đến mức khiến người ta phải ăn đi ăn lại nhiều lần, nhưng đây rõ ràng là một nét chấm phá ẩm thực độc đáo mà bất cứ ai đến Buôn Ma Thuột cũng nên một lần nếm thử.

Anh Tô Thanh Bình và chị Nguyễn Thúy Hương check in con đường ở Măng Đen, trước sáp nhập thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, sau sáp nhập thuộc xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: NVCC)

Theo chị Hương, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chuyến đi chính là buổi chiều khám phá Hang Tối tại di sản Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình cũ). Trải nghiệm đu zipline, đi sâu vào lòng hang và tắm bùn tự nhiên đã mang lại cho anh chị những cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Điều thú vị nhất là trong suốt buổi chiều hôm ấy, giữa đoàn tham gia thử thách đa phần là các bạn trẻ nước ngoài, chỉ duy nhất hai vợ chồng chị là người Việt và thuộc thế hệ "U60". Dù ban đầu có chút ngần ngại, nhưng khi hòa mình vào các hoạt động, anh chị đã chơi hết mình và cảm thấy tâm hồn vô cùng sảng khoái, trẻ trung.

Chú chó cưng được anh Bình, chị Hương chụp ảnh tại thác Dray Nur. Thác Dray Nur là một con thác nằm cách phường Buôn Ma Thuột 25 km theo hướng Quốc lộ 14, ngang qua thủy điện Buôn Kuốp gần 3 km và đây là một ngọn thác hùng vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng cho tỉnh Đắk Lắk. Thác Đray Nur là thác chung nguồn nằm trong hệ thống 3 thác: Gia Long - Đray Nur - Dray Sáp của sông Sông Srêpốk, tỉnh Đắk Nông (cũ).

Khi được hỏi về cảnh đẹp và nơi muốn quay trở lại nhất, chị Hương không ngần ngại nhắc đến Quy Nhơn. Dù đây đã là lần thứ ba hay thứ tư anh chị ghé thăm, nhưng cảm xúc dành cho biển xanh nơi đây vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Chị bồi hồi nhớ lại ký ức cách đây 10 năm, khi Quy Nhơn chưa nổi tiếng như bây giờ, đảo Kỳ Co hay Eo Gió vẫn còn khoang sơ và đẹp đến nao lòng.

Ngày ấy chưa có đường thuận tiện, anh chị phải lội bộ theo đường mòn để xuống biển, muốn ra Kỳ Co phải thuê mảng bè tre rồi đứng trên đó để dân chài đẩy ra thuyền thúng. Cảm giác tắm biển xong phải quây bạt để thay đồ, hay thưởng thức hải sản tươi rói do dân chài tự nướng ngay tại bãi biển mang lại một sự kết nối với thiên nhiên vô cùng đặc biệt.

Bên cạnh sự luyến lưu dành cho món bánh xèo tôm nhảy và lòng hiếu khách của người dân địa phương, chị Hương cũng không khỏi trăn trở trước sự thay đổi của làng chài Nhơn Lý. Dẫu biết rằng sự xuất hiện của nhiều homestay, nhà nghỉ giúp dịch vụ tốt hơn, du khách đi lại thuận tiện hơn, nhưng chị vẫn cảm thấy tiếc nuối cho vẻ hoang sơ vốn có.

Dấu ấn di sản, những nốt lặng suy ngẫm và niềm tự hào "không đâu đẹp bằng Việt Nam"

Chị Hương tự hào cho hay, dù anh chị đi nước ngoài nhiều nhưng cảnh đẹp các nước không thể bằng được cảnh đẹp của Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Theo chị Hương, hai vợ chồng đã đi du lịch nước ngoài khá nhiều nhưng không đâu sánh bằng cảnh đẹp của Việt Nam. Từ những cánh rừng xanh bạt ngàn, những ngọn núi hùng vĩ vùng Đông - Tây Bắc đến những con suối nên thơ, hay từ cánh đồng lúa vàng óng ả vùng đồng bằng sông Hồng đến những bãi biển xanh trong, cát trắng, nắng vàng… tất cả đều là kho tàng thiên nhiên vô giá.

Những tài nguyên ấy không chỉ làm say lòng du khách quốc tế mà còn là niềm tự hào của mỗi người Việt. Đặc biệt, chị đánh giá rất cao sự khởi sắc của ngành du lịch tại các địa phương trong thời gian gần đây.

Chị Hương đánh giá, một điểm cộng lớn trong chuyến đi năm nay chính là sự thay đổi tích cực trong tư duy làm dịch vụ. Người dân không còn làm theo kiểu chộp giật, thời vụ mà thực sự coi đây là một cái nghề bền vững, luôn nằm lòng triết lý "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". Khi cả người bán và người mua đều cảm thấy thoải mái, thuận mua vừa bán, việc hỏi giá hay trải nghiệm dịch vụ đều trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu. Chính những trải nghiệm tốt đẹp đó đã thôi thúc du khách tự nguyện chia sẻ và giới thiệu cho mọi người.

Nói đến cảm xúc cho chuyến đi phượt đầu tiên, xa nhất của hai vợ chồng, chị Hương trải lòng: "Vợ chồng tôi quan niệm rằng, sau cả một thời tuổi trẻ học tập, lao động và lo toan nuôi dạy con cái trưởng thành, đã cống hiến ít nhiều cho gia đình và xã hội.

Đến tuổi này, tôi hoàn toàn cho phép bản thân được nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống theo điều kiện kinh tế riêng. Không nhất thiết phải là những thứ quá 'sang - xịn - mịn' hay hào nhoáng, miễn sao hai vợ chồng cùng nhau tạo nên những niềm vui giản dị trong cuộc sống là đủ. Vì vậy ở chuyến đi này tôi rất hạnh phúc, rất vui”.

Món bún bò Huế được anh Bình chị Hương yêu thích. (Ảnh: NVCC)

Ẩm thực cũng là một trong những điểm hấp dẫn trong chuyến đi lần này của anh Bình chị Hương. (Ảnh: NVCC)

Tổng kết lại hành trình anh Bình cho biết, tổng chi phí của 15 ngày là 28.450.000 đồng (bao gồm: Xăng: 4.600k; Cầu đường: 1.370k; Lưu trú: 6.750k; Ăn uống và vé tham quan, tour ra đảo Cồn Cỏ: 15.730k).

Hành trình này khép lại cũng là lúc một kế hoạch mới được mở ra. Anh Bình bật mí hai vợ chồng đang lên lịch trình cho chuyến xuất ngoại phượt sang Lào vào năm 2027. Đồng thời mong hoàn thành mục tiêu check in cực Đông (mũi Đôi Khánh Hòa) và ngã ba Đông Dương (trước kia thuộc tỉnh Kon Tum, sau sáp nhập thuộc tỉnh Quảng Ngãi) để đủ 4 cực, 2 ngã ba, 1 đỉnh Phan Xi Păng của Việt Nam.