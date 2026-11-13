100 nghìn đồng mua được gì ở chợ? Làm ngay mâm cơm 3 món vừa ngon vừa đủ chất

Đi chợ nấu cơm nhà đôi khi không khó ở chuyện “hôm nay ăn gì” mà là làm sao với một khoản tiền vừa phải vẫn mua được thực phẩm đa dạng. Thay vì mua thật nhiều thịt cá cho một món, cách dễ hơn là chia ngân sách cho món chính, món rau và món ăn kèm.

Mâm cơm khoảng 100.000 đồng hôm nay có gì?

Với khoảng 100.000 đồng, có thể chọn cá nục kho cà chua, đậu phụ rán và canh rau ngót thịt băm. Đây đều là những nguyên liệu khá quen thuộc ở chợ Việt, dễ chế biến và có thể điều chỉnh lượng mua theo số người ăn.

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Cá nục: khoảng 40.000-45.000 đồng Đậu phụ: khoảng 12.000-15.000 đồng Rau ngót: khoảng 10.000-12.000 đồng Thịt băm: khoảng 20.000 đồng Cà chua, hành và nguyên liệu phụ: khoảng 10.000 đồng Tổng khoảng 92.000-102.000 đồng, tùy giá thực phẩm tại từng khu chợ. Nếu giá cá hoặc thịt cao hơn, có thể giảm một chút lượng thịt băm hoặc chọn loại cá nhỏ, vừa túi tiền.

Cách chia này không nhằm “ép” hóa đơn phải đúng 100.000 đồng mà hướng đến một nguyên tắc đơn giản: một món chính giàu đạm, một món ăn kèm và một món rau có nước.

Cá nục kho cà chua – món mặn đưa cơm mà không cần nhiều nguyên liệu

Kinh nghiệm chọn cá ngon

Cá nục có giá tương đối dễ tiếp cận và phần thịt chắc, hợp với các món kho. Khi mua nên chọn cá tươi, mắt trong, mang đỏ, thân có độ đàn hồi và không có mùi bất thường.

Cá làm sạch, bỏ mang và ruột, rửa nhanh rồi để ráo. Có thể chiên sơ trước khi kho để cá săn hơn, sau đó cho cà chua thái múi cau, nước mắm, một chút đường, tiêu và nước vào nồi. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa để cá thấm gia vị.

Không cần cho quá nhiều nước. Khi kho đến lúc phần nước sốt sánh lại, cà chua mềm và bám quanh miếng cá là có thể tắt bếp. Vị mặn ngọt vừa phải của cá kho cà rất hợp với cơm nóng.

Đậu phụ rán và canh rau ngót: Hai món nhỏ nhưng làm mâm cơm cân bằng hơn

Đậu phụ là nguyên liệu rẻ nhưng có thể giúp mâm cơm thêm một nguồn protein thực vật. Đậu phụ mua về nên dùng trong ngày, rán vàng vừa phải để bên ngoài giòn nhẹ nhưng bên trong vẫn mềm. Có thể ăn cùng nước mắm gừng hoặc nước chấm pha đơn giản.

Với rau ngót, chỉ cần tuốt lá, rửa sạch, vò nhẹ rồi nấu cùng một ít thịt băm. Thịt nên xào sơ với hành trước khi thêm nước để nước canh thơm hơn. Khi nước sôi mới cho rau vào, nêm vừa ăn và tránh nấu quá lâu để rau không bị nhũn.

Bát canh rau nóng không chỉ giúp mâm cơm có thêm rau xanh mà còn tạo sự cân bằng với món cá kho đậm vị và đậu phụ rán.