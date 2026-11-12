Gợi ý 15 mâm cơm cho ngày lạnh

Vũ Thu Hương, 41 tuổi, Hà Nội, thường chuẩn bị bữa cơm cho gia đình gồm 5 người lớn và hai trẻ nhỏ. Chị có thói quen lưu lại những mâm cơm đã nấu để hôm nào chưa biết ăn gì có thể xem lại, đổi món.

Trời trở lạnh cũng là lúc những món kho, om hợp vị hơn cả. Chị cho biết, hôm bận rộn, chỉ cần nồi cá kho từ tối trước, luộc thêm đĩa rau là có bữa cơm nóng. Cuối tuần thong thả hơn, cả nhà có thể đổi vị với món giò xào, ốc chuối đậu.

Xôi khúc ngũ sắc có thể thay cơm trắng. Lớp nếp dẻo bọc nhân đậu xanh bùi, ăn cùng gà nướng vừa xém da. Thịt gà xé nhỏ trộn hoa chuối làm nộm chua ngọt, phần xương dùng nấu canh bí xanh. Mâm còn có ngô nếp non luộc để nhâm nhi.

Cá chép om dưa, thịt cá mềm ngọt, nước om đậm vị, hợp để chan cơm nóng. Mâm cơm còn có ba chỉ rang cháy cạnh, lạc rang và rau thơm ăn kèm cá, thêm đĩa cơm cháy chà bông giòn rụm để nhâm nhi cuối bữa

Ngày se lạnh, niêu cơm trắng ăn cùng canh cá nấu chua, hành lá và thì là là một gợi ý cho bữa tối. Mâm cơm còn có chả rán vàng, xúc xích, thêm rau sống và giá đỗ để ăn kèm cho đỡ ngấy.

Ốc được chia làm hai món, phần om cùng chuối xanh và đậu phụ cho bùi, phần nhồi thịt vào vỏ rồi hấp sả để chấm nước mắm ớt. Vài lát khế chua, sung thái mỏng cùng chút hoa chuối và rau thơm giúp đổi vị giữa hai món ốc.

Miếng đậu nhồi thịt rán sơ rồi om với cà chua giữ được lớp vỏ vàng, bên trong vẫn mềm. Chị Hương lưu ý, nên để dư chút sốt chan cơm. Canh mọc nấu ngô ngọt bổ sung rau củ cho bữa tối.

Mâm cơm ngày se lạnh có sườn nướng cùng nấm và ớt chuông, ăn kèm dưa giá giòn, chua ngọt. Bên đĩa trứng đúc thịt vàng ruộm là bát canh rau dền nấu tôm ngọt thanh.

Cá trắm kho riềng chắc thịt, ngon nhất khi rưới chút nước kho lên cơm nóng. Cùng mâm có gà nướng xá xíu vàng da, vị ngọt. Hai món mặn ăn kèm canh cua nấu rau dền, mướp hương, thêm vài quả cà pháo muối và đĩa lạc rang.

Canh dưa bò nóng hổi phù hợp cho những ngày chuyển lạnh.

Chả rươi rán vàng, béo bùi, ăn với cơm nóng. Cùng mâm có châu chấu rang lá chanh, đậu phụ rán chấm mắm tôm và bát canh cua ăn kèm cà muối.

Cá bống kho lửa nhỏ cho thấm, gần nhấc nồi khỏi bếp mới rắc tiêu để giữ mùi thơm.

Chân giò nấu giả cầy ăn cùng rau thơm, còn nem thính chấm nước mắm tỏi ớt. Mâm cơm có thêm đậu phụ rán chấm mắm tôm, bắp cải luộc với cà rốt và canh trứng cà chua.

Cá kho nguyên con với ớt và thịt bò xào súp lơ, cà rốt là hai món mặn. Canh sườn hầm ngô ngọt cùng đĩa dưa bắp cải chua giòn giúp cân vị cho bữa cơm.

Thịt lợn thái lát còn nguyên lớp bì, ăn kèm sung muối và rau thơm. Niêu thịt kho trám điểm vài quả ớt đỏ, đĩa bí xào tỏi và bát canh rau cải dọn cùng cơm nấu kê phù hợp cho những này se lạnh.

Viên thịt cắt đôi để lộ quả trứng cút bên trong, phần nước sốt có thể rưới lên cơm hoặc chấm đậu phụ rán. Mâm cơm có thêm rau muống xào tỏi, cà muối và bát canh sườn nấu khoai môn bùi, rắc hành lá.