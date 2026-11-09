Đi chợ thông minh - nấu nhanh gọn: Bộ sưu tập những mâm cơm gia đình vừa ngon vừa đẹp mắt

Giữa nhịp sống phố thị hối hả, nơi tiếng còi xe và những áp lực công việc đôi khi khiến chúng ta chới với, khoảng thời gian bình yên nhất có lẽ là lúc thả lỏng bản thân sau cánh cửa nhà. Chẳng cần những bữa tiệc sang trọng ngoài hàng quán, thứ níu chân ta quay về sau một ngày dài mệt mỏi đôi khi chỉ là mùi thơm của nồi canh nghi ngút khói, tiếng xèo xèo vui tai từ chảo cá kho hay đơn giản là một mâm cơm dọn sẵn gọn gàng, đủ đầy.

Nấu ăn không chỉ là một nghĩa vụ, mà hơn hết, đó là cách chúng ta tự chữa lành, vun vén cho tổ ấm và tự thưởng cho chính mình những dư vị ngọt ngào của cuộc sống. Cầm trên tay những hình ảnh mâm cơm nhà đầy đặn sắc màu – từ đĩa rau muống luộc xanh mướt, bát canh chua thanh mát cho đến những món mặn đậm đà đưa cơm – ta lại thấy lòng mình dịu lại.

Nếu bạn đang băn khoăn không biết hôm nay hay tuần này sẽ trọn vẹn vị giác với những món gì, hãy cùng dạo qua bộ sưu tập những mâm cơm nhà dưới đây do chị Hoàng Lan Phương (đến từ Hà Nội) thực hiện để tìm lại cảm hứng xắn tay áo vào bếp, để thấy rằng nhà mình lúc nào cũng ấm áp và ngập tràn thương thảo.

Những mâm cơm nhà ngon với nhiều món ăn dễ nấu, ai cũng làm được

Mâm cơm 1

- Chả rươi

- Nem tai

- Đậu đũa luộc

- Canh xương củ quả

- Tráng miệng dưa lưới

Mâm cơm gia đình ấm cúng với thịt ba chỉ luộc, đậu hũ rán giòn và canh cá nấu cà chua thanh ngọt cho bữa tối sum vầy.

Mâm cơm 2

- Tôm hấp sả

- Trứng cút chiên rim mắm hành

- Canh cải nấu thịt

- Tráng miệng: Chôm chôm nhãn

Gợi ý thực đơn đổi vị với cá kho tiêu đậm đà, bí ngô luộc bùi bở và rau muống luộc dầm sấu thanh mát.

Mâm cơm 3

- Cá trắm đen kho

- Ngô ngọt cuộn thịt hấp

- Rau muống luộc

- Nước canh rau muống

- Tráng miệng: Đu đủ

Mâm cơm giải nhiệt ngày hè với tôm hấp sả thơm ngọt, trứng rán thịt băm và canh hẹ thanh mát kèm vải tráng miệng.

Mâm cơm 4

- Thịt ba chỉ áp chảo

- Mực trứng hấp gừng hành

- Trứng rán hàu

- Lơ trắng xào cà chua

Bữa ăn trọn vị dinh dưỡng kết hợp giữa bắp bò xào dứa chua ngọt, gà luộc da giòn và salad tươi mát.

Mâm cơm 5

- Thịt băm xào húng quế

- Thịt vịt luộc

- Rau củ quả hấp

- Tráng miệng: Bơ xoài

Mâm cơm 6

- Chả cốm

- Đậu phụ rán

- Tép rang khế

- Canh rau mồng tơi

- Tráng miệng: Ổi

Thực đơn gia đình ấm áp với sườn heo hầm mềm, rau củ luộc chấm kho quẹt và đậu phụ xào thịt băm.

Mâm cơm 7

- Thịt bò kho gừng

- Cà tím rim

- Sụn gà rang

- Lơ xanh luộc

- Nước dừa

Thực đơn thanh đạm giàu vitamin gồm thịt bò xào mềm, súp lơ xanh luộc, nộm tai heo giòn sần sật và nước dừa tươi giải khát.

Mâm cơm 8

- Trứng rán hành

- Cải bắp cuốn thịt băm hấp

- Dưa chuột chẻ

- Canh thịt nấu chua

Gợi ý bữa tối nhẹ nhàng, tinh tế với bắp cải cuộn thịt hấp thanh ngọt, trứng cuộn kiểu Nhật và canh cà chua thịt băm.

Mâm cơm 9

- Thịt bò xào dứa

- Thịt gà rang gừng

- Rau cải luộc

- Salad rau quả

Bữa cơm nhà đưa cơm với chả cá rán vàng thơm, tôm rim khế chua ngọt cùng canh rau ngót thịt băm ngọt mát.

Mâm cơm 10

- Cá sốt cà chua

- Thịt luộc ăn kèm kim chi

- Cải bắp luộc

- Cà tím chiên giòn

Mâm cơm sum vầy trọn vẹn hương vị với chả lá lốt thơm lừng, tai heo luộc chấm mắm gừng và canh sườn hầm khoai tây.

Người ta thường bảo: "Nhà không cần quá rộng, chỉ cần trong bếp lúc nào cũng có lửa và mâm cơm lúc nào cũng đủ mặt người thương". Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống hiện đại, việc tự tay chuẩn bị từng món ăn, căn chỉnh từng vị mặn nhạt hay đơn giản là quây quần bên mâm cơm ấm cúng chính là sợi dây vô hình gắn kết tình cảm gia đình bền chặt nhất.

Hy vọng với bộ sưu tập 10 mâm cơm nhà trên đây, bạn sẽ có thêm thật nhiều cảm hứng và ý tưởng để chăm chút cho tổ ấm nhỏ của mình mỗi ngày. Chúc bạn và gia đình luôn có những phút giây sum vầy thật trọn vẹn, ngọt ngào và đong đầy yêu thương bên những bữa cơm nhà!