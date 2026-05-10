6 loại trái cây mùa hè dễ chứa ký sinh trùng nhất

Mùa hè là thời điểm hàng loạt loại trái cây bước vào vụ chín rộ, từ dâu tằm, vải thiều cho tới cherry, dâu tây. Tuy nhiên, thời tiết nóng ẩm cũng là điều kiện lý tưởng để ruồi giấm, côn trùng và nhiều loại vi sinh vật sinh sôi mạnh mẽ.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm cho biết không phải loại quả nào cũng có nguy cơ giống nhau. Một số loại trái cây có cấu trúc nhiều khe rãnh, vỏ mỏng hoặc vị ngọt đậm đặc biệt dễ trở thành “ổ trú ẩn” của trứng côn trùng và ấu trùng li ti mà mắt thường khó phát hiện.

Nếu chỉ rửa qua loa dưới vòi nước rồi ăn ngay, nguy cơ nuốt phải côn trùng, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Dưới đây là những loại trái cây được đánh giá có nguy cơ cao hơn trong mùa hè và cách xử lý đúng để ăn an toàn hơn.

Dâu tằm: “Thiên đường” của ruồi giấm vì quá nhiều khe nhỏ

Dâu tằm là loại quả được nhiều người yêu thích nhờ vị chua ngọt đặc trưng và giàu chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, bề mặt dâu tằm có rất nhiều hốc nhỏ li ti, tạo điều kiện cho bụi bẩn và côn trùng bám sâu bên trong. Khi quả chín, mùi thơm và lượng đường cao còn đặc biệt thu hút ruồi giấm tới đẻ trứng. Nhiều người chỉ ngâm nước vài phút rồi ăn ngay, nhưng thực tế đây là loại quả cần được rửa kỹ hơn bình thường.

Thanh mai: Quả ngon nhưng cực khó làm sạch

Thanh mai có cấu trúc bề mặt xốp, nhiều gai mềm nhỏ và gần như không có lớp vỏ bảo vệ. Đây là môi trường lý tưởng cho ấu trùng côn trùng trú ngụ. Điểm đáng chú ý là nhiều loại ký sinh nhỏ có thể chui sâu vào các khe thịt quả, rất khó loại bỏ nếu chỉ rửa thông thường. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn thanh mai ngay sau khi hái.

Dâu tây: Loại quả tưởng sạch nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Dâu tây thường mọc gần mặt đất – nơi chứa nhiều vi khuẩn, nấm mốc và côn trùng nhỏ. Bề mặt quả có vô số “hạt lõm” khiến bụi bẩn và trứng sâu dễ bám lại. Đây cũng là lý do nhiều nước khuyến khích rửa dâu tây dưới vòi nước mạnh kết hợp ngâm với nước muối hoặc baking soda trước khi ăn. Đặc biệt, thói quen ăn dâu ngay tại vườn mà chưa làm sạch kỹ có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột.

Cherry: Quả nhỏ nhưng dễ chứa ấu trùng ruồi giấm

Cherry chín mọng thường có lớp vỏ mỏng, dễ bị ruồi giấm chích để đẻ trứng. Ấu trùng sau đó phát triển ngay bên trong phần thịt quả. Nhiều người bổ đôi cherry mới phát hiện bên trong có giòi nhỏ li ti. Dù phần lớn các trường hợp không gây nguy hiểm nghiêm trọng do axit dạ dày có thể tiêu diệt ấu trùng, nhưng đây vẫn là vấn đề mất vệ sinh thực phẩm. Một mẹo đơn giản là nên ngâm cherry trong nước muối loãng khoảng 15-20 phút trước khi ăn để côn trùng nổi ra ngoài.

Vải thiều: Quả ngọt hấp dẫn cả… sâu đục cuống

Vải thiều là loại quả đặc trưng mùa hè nhưng cũng rất dễ bị sâu đục cuống tấn công. Sâu thường sinh sống gần phần đầu cuống rồi chui dần vào trong quả. Nếu thấy cuống vải có dấu hiệu thâm đen, bột nâu hoặc mùi lạ, người dùng nên cẩn trọng vì có thể quả đã bị côn trùng xâm nhập. Ngoài ra, lớp vỏ sần sùi của vải cũng dễ giữ lại bụi bẩn và vi khuẩn nếu không được rửa kỹ trước khi bóc.

Sung ngọt: Cấu trúc đặc biệt khiến côn trùng dễ mắc kẹt bên trong

Sung là loại quả có cấu tạo rất khác biệt. Phần “hoa” thực chất nằm bên trong quả và được thụ phấn nhờ các loại ong nhỏ chui qua lỗ ở đáy quả. Trong quá trình này, một số côn trùng có thể chết hoặc mắc kẹt bên trong. Dù cơ chế tự nhiên của quả sung có thể phân hủy phần lớn xác côn trùng, nhưng đây vẫn là lý do khiến nhiều người bất ngờ khi tìm hiểu về loại quả này.

Rửa trái cây thế nào mới đúng để giảm nguy cơ ký sinh trùng?

Các chuyên gia an toàn thực phẩm cho rằng việc chỉ xả nước sơ qua thường không đủ với những loại quả có nhiều khe rãnh.