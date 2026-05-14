Chủ tịch Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Mỹ vịt quay Bắc Kinh, bánh bao chiên

Tối 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phái đoàn tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì tại Đại lễ đường Nhân dân. (Ảnh: AP)

Theo CNN, thực đơn bữa tiệc gồm nhiều món ăn đặc sắc, như: tôm hùm sốt cà chua, sườn bò nướng giòn, vịt quay Bắc Kinh, rau củ hầm, cá hồi nấu chậm, bánh bao thịt heo chiên…

Với món tráng miệng, có các lựa chọn bao gồm bánh hình vỏ sò, tiramisu, một số loại trái cây và kem. (Ảnh: Getty Images)

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã tận dụng nghệ thuật ẩm thực lâu đời trong các sự kiện chính thức quan trọng và khi tiếp đón các vị khách nước ngoài danh dự. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng ly cùng các vị khách mời tại tiệc chiêu đãi. (Ảnh: New York Times)

Trong bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng ông cảm thấy vinh dự khi đến thăm Trung Quốc, đồng thời cho biết ông và Chủ tịch Tập đã có “những cuộc trao đổi vô cùng tích cực và hiệu quả”. Ông gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc là “người bạn của tôi”. Sau đó, ông chính thức mời Chủ tịch Tập đến thăm Nhà Trắng vào tháng 9, trước khi nâng ly chúc mừng “mối quan hệ phong phú và bền chặt” giữa hai quốc gia. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu của mình, ông Tập Cận Bình mô tả chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Trump là “chuyến thăm lịch sử”. Ông cũng kêu gọi cả Mỹ và Trung Quốc trở thành “đối tác chứ không phải đối thủ”, đồng thời nói thêm: “Chúng ta phải làm cho điều đó thành hiện thực”. “Việc phục hưng dân tộc Trung Hoa và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại có thể song hành cùng nhau”, ông nói. (Ảnh: AP)

Con trai của Tổng thống Mỹ - Eric Trump và con dâu Lara Trump xuất hiện tại tiệc chiêu đãi. Bà Lara Trump mặc trang phục theo phong cách truyền thống của Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Giám đốc điều hành những tập đoàn lớn của Mỹ cũng tham dự bữa tiệc, trong đó có CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook và CEO Nvidia Jensen Huang. (Ảnh: AP)