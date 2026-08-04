Loại thịt mềm và ít mỡ hơn thịt bò, thơm hơn thịt cừu, làm món này vừa lạ miệng vừa thơm ngon

Thịt bê là loại thịt được lấy từ thịt của những con bò non dưới 20 tuần tuổi.

Một số nghiên cứu khoa học cũng cho biết lợi ích sức khoẻ của loại thịt này cũng khác biệt đáng kể so với lợi ích sức khỏe của thịt bò.

Không chỉ thơm ngon, loại thịt này còn là nguồn thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất như: vitamin B6, C, axit amoniac, axit linoleic,... rất tốt cho sức khỏe.

Loại thịt này có thể xào, hấp, luộc hoặc ăn lẩu cũng rất ngon. Nhờ cách chế biến hấp thay vì chiên xào nhiều dầu mỡ, món thịt bê chế biến theo cách này không chỉ thơm ngon mà còn là món ăn giàu dinh dưỡng, thanh nhẹ và dễ ăn.

Dân Việt giới thiệu cách làm món thịt bê hấp sau đây để thịt được đậm đà thơm ngon hơn:

Loại thịt này có thể xào, hấp, luộc hoặc ăn lẩu cũng rất ngon

Nguyên liệu:

- 600g thịt bê.

- 03 củ sả

- 01 quả ớt sừng (có thể thay bằng ớt cay)

- 01 quả chanh.

- Rau ngổ (Ngò ôm/ ngò om, số lượng tùy khẩu vị)

- Gừng tươi

- Vừng (mè)

- Hạt tiêu

- Tương, đường, mì chính, mắm.

- Đồ ăn kèm: khế chua, chuối chát, có bánh tráng cuốn thì càng ngon.

Thịt bê ngâm rửa với rượu khử hôi.

Cách làm:

- Thịt bê khử hôi bằng cách rửa với rượu. Ngâm rửa với rượu trắng trong 15 phút. Sau khử hôi, đem ướp với gừng, giềng, xả, ít tiêu, ít mắm, mì chính. Ướp nhạt vì món này còn chấm với tương nữa.

- Tiếp theo hấp bê, lót lớp thân, lá gừng, sả chẻ nhỏ. Thêm ít nước và đặt miếng thịt hấp. Muốn ăn chín thì hấp chín, muốn ăn tái thì hấp tái.

- Trong lúc hấp, chuẩn bị rau ngổ, rang vừng, thái chuối, khế chua, sả, gừng, ớt sừng. Và đặc biệt pha tương. Tương thêm đường, mì chính, gừng băm và ớt. Nêm nếm sao cho vừa vị, muốn thơm hơn có thể chưng tương lên.

Trộn các nguyên liệu.

Trước ăn 10 phút mới trộn với nước cốt chanh

- Thịt bê chín, thái miếng mỏng, trộn với vừng, ớt, sả, ít đường, gừng thái sợi, rau ngổ. Trước khi ăn 10 phút thì trộn với nước cốt 1 quả chanh. Không nên trộn nước chanh sớm, thịt sẽ mất độ dai, ngọt.

Thịt bê chín vừa, không khô.

- Món ăn ngon hơn khi cuộn bánh tráng.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đinh Vũ Quang Cường thực hiện.