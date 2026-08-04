Hàng bún chả Hà Nội hút khách vì cách ăn khác thường

Quán "Bún chả Chan" nằm trên phố Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng được Michelin Guide đánh giá có thịt nướng tẩm ướp vừa miệng, nem rán giòn, nước chấm chua ngọt hài hòa. Ba năm liên tục, quán vào danh sách "quán ăn ngon, giá hợp lý".

Nhiều thực khách thủ đô yêu thích quán này vì cách ăn bún chả khác với kiểu truyền thống Hà Nội: chan thay vì chấm.

Chủ quán Nguyễn Thị Hồng, quê Hải Phòng, 46 tuổi, mở "Bún chả Chan" 15 năm trước sau khi lấy chồng Hà Nội. Vì không biết đặt tên gì, chị sử dụng luôn cách ăn món bún chả này làm tên quán.

Bún chả chan (ảnh) phổ biến ở Bắc Ninh. Khoảng 15 năm trước, trong một lần đến Bắc Ninh, chị Hồng có dịp ăn thử món này rồi quyết định đem ra Hà Nội bán.

Thay vì để riêng bún rồi chấm với nước mắm chua ngọt, các nguyên liệu gồm bún, chả và hành được để sẵn trong bát, khi khách gọi mới chan nước dùng. Nước dùng được ninh từ xương trong nhiều giờ, nêm nếm gia vị theo bí quyết riêng, không dùng mì chính.

Chả ở quán có ba loại gồm chả miếng, chả băm và chả xương sông. Chả miếng là phần thịt ba rọi thái mỏng vừa ăn như hầu hết các quán khác. Với chả băm, chị Hồng làm phên thịt lớn khi nướng thay vì những viên nhỏ để "đỡ khô, giữ nước, ngon hơn". Chả xương sông mùi hăng nhẹ là "một sự bổ sung lạ miệng", kết hợp hài hòa với món ăn, ít quán bún chả có.

Sau nhiều lần điều chỉnh để hợp khẩu vị người Hà Nội, món ăn có phiên bản như hiện nay. Ban đầu bún chả chan có rau cải. Tuy nhiên, chị đã bỏ nguyên liệu này sau khi nhiều thực khách nhận xét rau cải làm nhạt đi vị ngọt của nước xương.

Ngoài bún chả chan, quán vẫn duy trì món chủ đạo là bún chả chấm truyền thống kèm nem rán. Theo chị Hồng, giới trẻ và khách mới thường ăn bún chả chan, chiếm khoảng 40% lượng khách.

Maxime, du khách người Pháp cùng gia đình có ba tuần du lịch Việt Nam. Ngày thứ ba ở Hà Nội, anh ghé quán nhờ thông tin từ Michelin. "Quán ở trung tâm, không gian đậm chất địa phương là điều làm tôi ấn tượng", Maxime cho biết. Gia đình anh gọi cả bún chả chan và chấm. Phần nước dùng của chả chan được các vị khách ăn hết. Hoàng Trần Thế Bình (19 tuổi) du khách Đà Nẵng được bạn bè giới thiệu trải nghiệm món bún chả tại quán trưa hôm 31/7. "Tôi thấy suất ăn đầy đặn. Tuy nhiên không gian tại quán hơi chật, phải chờ lâu vào giờ cao điểm, ít người phục vụ", Bình nói.

Do không mất tiền thuê mặt bằng, người phục vụ, quán giữ mức giá 40.000 đồng một suất suốt nhiều năm, không phân biệt bún chan hay chấm. Quán mở cửa từ 10h30 đến khoảng 16h hằng ngày, có thể đóng cửa sớm nếu hết hàng, đông nhất từ khoảng 11h30 đến 13h. Khách đến ăn có chỗ để xe máy miễn phí; xe ôtô phải gửi cách đó khoảng 100 m.

Quán đông hơn từ khi được Michelin công nhận. Trước đây khách chủ yếu là dân văn phòng ở khu lân cận, hiện đến từ khắp Hà Nội, khách du lịch trong và ngoài nước.

"Trước kia, gia đình sợ tôi vất vả không trụ được lâu. Giờ nhìn lại, tôi nghĩ mình đã đúng khi mở quán", chị nói.