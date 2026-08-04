Hàng bún chả Hà Nội hút khách vì cách ăn khác thường
Hà Nội - Hàng bún chả trên phố Mai Hắc Đế ba năm liền được Michelin gọi tên, hút khách nhờ biến tấu cách làm.
Quán "Bún chả Chan" nằm trên phố Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng được Michelin Guide đánh giá có thịt nướng tẩm ướp vừa miệng, nem rán giòn, nước chấm chua ngọt hài hòa. Ba năm liên tục, quán vào danh sách "quán ăn ngon, giá hợp lý".
Nhiều thực khách thủ đô yêu thích quán này vì cách ăn bún chả khác với kiểu truyền thống Hà Nội: chan thay vì chấm.
Chủ quán Nguyễn Thị Hồng, quê Hải Phòng, 46 tuổi, mở "Bún chả Chan" 15 năm trước sau khi lấy chồng Hà Nội. Vì không biết đặt tên gì, chị sử dụng luôn cách ăn món bún chả này làm tên quán.
Bún chả chan (ảnh) phổ biến ở Bắc Ninh. Khoảng 15 năm trước, trong một lần đến Bắc Ninh, chị Hồng có dịp ăn thử món này rồi quyết định đem ra Hà Nội bán.
Thay vì để riêng bún rồi chấm với nước mắm chua ngọt, các nguyên liệu gồm bún, chả và hành được để sẵn trong bát, khi khách gọi mới chan nước dùng. Nước dùng được ninh từ xương trong nhiều giờ, nêm nếm gia vị theo bí quyết riêng, không dùng mì chính.
Ngoài bún chả chan, quán vẫn duy trì món chủ đạo là bún chả chấm truyền thống kèm nem rán. Theo chị Hồng, giới trẻ và khách mới thường ăn bún chả chan, chiếm khoảng 40% lượng khách.
Quán đông hơn từ khi được Michelin công nhận. Trước đây khách chủ yếu là dân văn phòng ở khu lân cận, hiện đến từ khắp Hà Nội, khách du lịch trong và ngoài nước.
"Trước kia, gia đình sợ tôi vất vả không trụ được lâu. Giờ nhìn lại, tôi nghĩ mình đã đúng khi mở quán", chị nói.
Bún Chả Ta, Bún Chả Chan, Bún chả Hương Liên, Bún chả Đắc Kim hay Tuyết Bún Chả là những địa chỉ được Michelin Guide nhắc tới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/08/2026 07:00 AM (GMT+7)