Hé lộ về chuyến du lịch một triệu USD của giới siêu giàu

Theo Matthieu Schon, 29 tuổi, điều hành công ty ở Dubai chuyên tổ chức kỳ nghỉ cho khách siêu giàu, mức chi tiêu của nhóm khách này vượt xa hình dung của đa số du khách đại chúng.

Anh chia sẻ câu chuyện một khách hàng làm trong ngành dược phẩm gần đây chi khoảng một triệu USD cho chuyến du lịch châu Âu trong một tuần. Riêng phí thuê du thuyền khoảng 286.000 USD, một buổi tiệc trên du thuyền tốn hơn 68.000 USD. Ngoài ra là chi phí ăn uống, mua sắm, lưu trú.

Với khách VIP, mức chi trên 600.000 USD cho mỗi chuyến đi không còn quá bất thường trong thị trường du lịch hạng sang. Các yêu cầu có thể gồm thuê máy bay riêng với khoảng 134.000 USD, du thuyền giá 53.000 USD mỗi ngày, tìm kiếm những nhà hàng đắt đỏ khó đặt trước. Công việc của Schon là thiết kế chuyến đi như đặt chỗ ở, phương tiện, nhà hàng và xử lý những yêu cầu phát sinh.

Schon và chiếc bánh croissant khổng lồ khách yêu cầu.

Theo Schon, nhiều người sống khá kín tiếng, vẻ ngoài không khác khách du lịch thông thường nhưng có thể bỏ ra 200.000 USD cho một chuyến đi. Khách hàng của Schon thường không quá quan tâm đến việc mặc cả nếu điều đó khiến họ tốn thời gian.

"Có người sẵn sàng trả thêm hàng nghìn USD để một tài xế được sắp xếp ngay thay vì mất 20 phút thương lượng", Schon nói, cho biết những yêu cầu vào phút chót cũng không hiếm. Một khách từng muốn có một chiếc bánh croissant khổng lồ trên máy bay riêng, buộc Schon phải tìm bánh, đưa đến sân bay và hoàn tất các thủ tục cần thiết trước giờ cất cánh.

Những khách cần sự riêng tư và an ninh thường ưu tiên biệt thự nằm trong khuôn viên khách sạn thay vì những căn biệt thự biệt lập. Theo Schon, mô hình này có sẵn đội ngũ nhân viên, hệ thống camera và các dịch vụ hỗ trợ, giúp khách dễ dàng được phục vụ, vẫn đảm bảo mức độ riêng tư cần thiết.

Lịch trình của nhóm khách hàng VIP cũng có thể thay đổi chỉ trong vài giờ. Sau bữa tối, họ có thể bất ngờ muốn đến một câu lạc bộ và gọi cho Schon lúc nửa đêm để tìm chỗ. Anh phải liên hệ với quản lý, tìm bàn còn trống và sắp xếp mọi thứ trước khi khách tới. Nhiều khoản chi phát sinh đến từ việc đáp ứng những mong muốn tức thời và thời gian và sự thuận tiện được đặt ưu tiên lên hàng đầu.