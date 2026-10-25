Loại thịt có nhiều da và gân, khi hầm nhừ sẽ giàu collagen, cho thêm củ trắng muốt vừa ngọt vừa ngon

Protein trong thịt cừu là một loại protein hoàn chỉnh, với khoảng 20 đến 22 gam protein trên 100 gam thịt cừu chất lượng cao.

Thành phần axit amin của loại thịt này rất phù hợp với nhu cầu của con người, dẫn đến khả năng hấp thụ và sử dụng cao. Quan trọng hơn, sắt trong thịt cừu ở dạng sắt heme, có tỷ lệ hấp thụ cao hơn đáng kể so với sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Loại thịt này cũng chứa vitamin B12, làm cho nó trở thành một lựa chọn bổ sung dinh dưỡng hàng ngày tuyệt vời cho những người dễ bị lạnh tay chân hoặc thiếu máu.

Hơn nữa, hàm lượng chất béo của thịt cừu thực tế thấp hơn nhiều người tưởng tượng; hàm lượng chất béo của thịt cừu thông thường nằm trong khoảng từ 4,5 đến 12,8 gam trên 100 gam, thấp hơn đáng kể so với thịt lợn.

Món ăn gợi ý: Canh thịt cừu củ cải trắng

Có thể nhiều người chưa quen với thịt má cừu. Loại thịt này có nhiều da và gân, khi hầm nhừ sẽ giàu collagen, tạo nên kết cấu phức tạp hơn so với thịt cừu nguyên chất.

Khi được ninh chậm với củ cải trắng, món súp sẽ chuyển sang màu trắng sữa, và củ cải có vị ngọt thanh mát. Một bát súp này sẽ làm ấm cơ thể bạn từ bụng đến chân.

Nguyên liệu: Nửa cân thịt má cừu, nửa củ cải trắng, một miếng gừng lớn, năm hoặc sáu quả táo đỏ, một nắm nhỏ kỷ tử, rượu nấu ăn, muối và tiêu trắng xay nhuyễn cho vừa ăn.

Cách làm:

- Yêu cầu người bán cạo bỏ lông trên phần thịt mặt cừu, sau đó rửa sạch kỹ bằng nước ấm tại nhà. Cho vào nồi nước lạnh cùng vài lát gừng và một thìa rượu nấu ăn. Đun sôi trên lửa lớn và chần trong ba phút. Vớt ra và rửa kỹ bằng nước ấm. Bước này rất quan trọng để khử mùi hôi, vì vậy đừng bỏ qua.

- Cho phần thịt má cừu đã sơ chế vào nồi đất, đổ đủ nước nóng vào ngay (tránh thêm nước sau), cho gừng băm, rượu nấu ăn còn lại và táo đỏ vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức nhỏ nhất, đậy nắp và ninh khoảng một tiếng rưỡi.

- Gọt vỏ và cắt củ cải trắng thành từng miếng. Khi thịt má cừu đã được hầm mềm đến mức có thể dễ dàng xiên bằng đũa, cho củ cải vào và tiếp tục hầm trong 20 đến 30 phút, cho đến khi củ cải trở nên trong suốt và mềm.

- Cho kỷ tử vào năm phút trước khi kết thúc quá trình nấu. Cuối cùng, thêm muối và một chút tiêu trắng cho vừa ăn. Nhớ cho muối vào sau cùng; cho quá sớm sẽ khiến thịt không mềm.

Tiêu trắng là điểm nhấn cuối cùng cho món súp này, giúp khử mùi tanh, tăng hương vị và làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!