Loại thịt mềm ngon, giàu năng lượng, thời tiết se lạnh ăn vừa giữ ấm vừa ngon miệng, còn dễ chế biến

Thời tiết se lạnh, để lại cảm giác khô hanh, mặn mòi trên mặt, khiến bạn cảm thấy thiếu ấm áp dù ở trong nhà hay ngoài trời. Vào thời điểm này trong năm, thức ăn không cần phải cầu kỳ, nhưng bạn cần chọn đúng loại thịt.

Hai loại thịt dưới đây sẽ giữ ấm cho bạn và làm hài lòng vị giác của bạn.

1. Loại thịt: Cừu

Thịt cừu có kết cấu mềm mịn và hàm lượng protein cao; cứ 100 gram thịt cừu chất lượng cao chứa khoảng 20 đến 22 gram protein, và thành phần axit amin của nó rất phù hợp với nhu cầu của cơ thể chúng ta.

Sắt trong loại thịt này ở dạng sắt heme, dễ hấp thụ, và hàm lượng vitamin B12 cũng khá cao, khoảng 2,3 microgam trên 100 gram. Ăn loại thịt này sau đợt sương giá đầu tiên mang lại cảm giác ấm áp lan tỏa từ dạ dày đến tay và chân.

Món ăn gợi ý: Thịt cừu xào hành tây

Đây là món ăn nhanh và dễ làm, có thể hoàn thành chỉ trong hơn mười phút.

- Cắt thịt cừu thành từng lát mỏng, thêm một ít nước tương nhạt, rượu nấu ăn và một nhúm bột bắp, trộn đều, cuối cùng rưới một ít dầu ăn để giữ độ ẩm.

Ướp khoảng mười phút. Cắt hành lá theo đường chéo thành từng đoạn, tách riêng phần trắng và phần xanh; cắt hành tây thành những miếng có kích thước tương đương.

- Làm nóng chảo và cho dầu vào. Đầu tiên, cho thịt cừu vào và xào nhanh trên lửa lớn. Khi thịt đổi màu, lập tức vớt ra khỏi chảo. Không nên để thịt trong chảo quá lâu, nếu không thịt sẽ bị dai.

- Để lại một ít dầu trong nồi, trước tiên cho phần trắng của hành lá và hành tây vào, xào trên lửa vừa cho đến khi phần trắng của hành lá hơi trong và mép hành tây mềm. Khi mùi thơm ngọt của hành lá tỏa ra, cho thịt cừu trở lại nồi.

- Thêm một chút nước tương nhạt và một chút nước tương đậm để tạo màu, một nhúm đường để tăng hương vị, xào trên lửa lớn.

- Rắc hành lá xanh lên trên để tạo thêm màu hấp dẫn.

2. Loại thịt: Gà

Vẻ đẹp của thịt gà nằm ở sự mềm ngon. Cứ 100 gram loại thịt này chứa khoảng 20 gram protein, tương đối ít chất béo, có lượng niacin đáng kể và cả selen.

Sau đợt sương giá đầu tiên, nếu bạn thèm món gì đó có nước dùng nhưng không muốn quá nhiều dầu mỡ, thịt gà là lựa chọn hoàn hảo.

Hầm gà với váng đậu giúp váng đậu hấp thụ nước dùng một cách hoàn hảo, tạo nên một bữa ăn tiện lợi và ngon miệng với cả thịt và đậu phụ.

Món ăn gợi ý: Gà kho váng đậu

- Chặt nửa con gà thành từng miếng nhỏ và ngâm trong nước sạch để loại bỏ máu. Thay nước một hoặc hai lần trong thời gian này. Điều này sẽ giúp súp bớt tanh và thịt mềm hơn.

- Cắt váng đậu thành những dải rộng, chần qua nước sôi trong một hoặc hai phút, sau đó vớt ra để ráo. Bước này sẽ loại bỏ mùi đậu và giúp váng đậu không bị nát trong quá trình hầm.

- Cho một ít dầu vào nồi, sau đó cho một miếng đường phèn nhỏ vào và đun chảy từ từ trên lửa nhỏ cho đến khi đường chuyển sang màu sẫm hơn và bắt đầu sủi bọt. Cho các miếng gà đã ráo nước vào và đảo nhanh để mỗi miếng gà được phủ đều đường caramel.

Tiếp theo, cho hành lá, gừng và hoa hồi vào đảo cho thơm. Thêm nước tương nhạt và một ít nước tương đậm, đảo đều, sau đó thêm nước sôi đủ để ngập các miếng gà.

- Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình thấp, đậy nắp và ninh khoảng 40 phút. Cho váng đậu vào và tiếp tục ninh cho đến khi thịt gà mềm và váng đậu nở căng, ngấm hết nước dùng.

Cuối cùng, nêm muối cho vừa ăn và đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại. Váng đậu thường được vớt ra trước khi cho thịt gà vào.

Sau khi mùa đông đến, bạn không cần phải ăn nhiều thịt và cá trong mỗi bữa ăn. Thay vào đó, hãy luân phiên hai loại thịt này: thịt cừu để giữ ấm và thịt gà để có vị tươi ngon. Khi ăn những thực phẩm này, mùa đông sẽ không còn khó khăn để vượt qua.