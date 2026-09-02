Loại thịt “ăn bùn”, giàu canxi hơn sữa, đem làm chả nướng vừa thơm ngon vừa giàu dinh dưỡng

Ốc nhồi còn gọi là ốc bươu đen là loại loại thịt được yêu thích nhất vì thịt ngon, nhiều chất đạm và có thể chế biến nhiều món ăn. Theo Đông y, thịt ốc có vị ngọt mặn, tính hàn, không độc, có tác dụng lợi thủy, thanh nhiệt.

Loại thịt này còn dùng làm thuốc thông lợi đại tiểu tiện, giải uất nhiệt, tiêu thũng... là vị thuốc có lợi cho cơ thể con người. Trong 85g thịt ốc có chứa 23,3 mcg selen, cung cấp 42% nhu cầu cần thiết hàng ngày.

Bên cạnh đó, selen còn có khả năng chống oxy hóa, làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, tim mạch, viêm khớp, nhiễm trùng tái phát.

Loại thịt này giàu protein và vitamin cùng với một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể như magie, selen, vitamin E và phốt pho.

Từ loại thịt ốc có thể chế biến thành nhiều món ngon khác nhau, Dân Việt giới thiệu món chả ốc nướng với thành phẩm lớp mặt vàng ươm, ốc giòn, thơm ngon béo ngậy như sau:

Loại thịt này còn dùng làm thuốc thông lợi đại tiểu tiện, giải uất nhiệt, tiêu thũng...

Nguyên liệu làm chả ốc

- Ốc nhồi: 2 kg.

- Giò sống: 500g

- Thịt nạc vai xay: 300g

- Nấm hương, mộng nhĩ.

- Sả, gừng, hành củ, lá lốt.

- Tiêu, nước mắm ngon.

Nguyên liệu

Cách làm chả ốc:

- Ốc chọn con miệng đầy, to, sẽ dày thịt. Ngâm nước 2-3 tiếng cho nhả chất bẩn. Sau khi ngâm ốc rửa sạch, luộc chín tới (tránh luộc kĩ bị teo miệng ốc). Ốc chín bỏ vỏ và ruột. Bóp muối, chanh cho hết nhớt, chất bẩn, rửa lại 3-4 lần nước đến khi sạch. Ốc thái hạt lựu nhỏ (không xay) khi ăn sẽ cảm nhận được phần thịt ốc giòn.

Nhào nhân quyện.

- Sả, hành, lá lốt, thái băm nhỏ.

- Cho giò sống, phần thịt ốc, giò sống, thịt xay, sả, hành, lá lốt, tiêu, nước mắm nhào đều.

Dàn chả ốc bằng mặt khay.

- Cho phần thịt ốc vào khay nướng, lót 1 lớp giấy bạc, tiếp lớp lá chuối đáy khuôn và trên mặt chả.

- Trải chả ốc đều khuôn.

Lúc đầu bọc cả lớp giấy bạc, sau đó bỏ lớp giấy bạc chỉ để lớp lá chuối trên bề mặt.

- Làm nóng lò hoặc nồi chiên không dầu: 180 độ 10 phút

- Nướng: 40 phút nhiệt 200 độ sẽ cho bề mặt ốc chín vàng thơm nức.

*Lưu ý: Tránh chả ốc bị khô nên để nguyên lớp lá chuối bề mặt chả, đến khi chả chín nướng 10 phút cuối cho mặt chả xém vàng.

Thịt ốc giòn, giò mềm ngậy thơm gia vị.

- Thành phẩm cắt chả thành miếng vừa ăn, chấm nước mắm gừng sả ớt…

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Vũ Hiên thực hiện