3 loại rau củ thanh lọc cơ thể vào mùa thu, dưỡng phổi, bổ máu, dưỡng ruột, đẹp da, kích thích vị giác

Người già dặn rằng: "Giải độc cơ thể vào mùa thu, bạn sẽ không bị tắc nghẽn suốt cả năm". Sau khi mùa thu bắt đầu, mặc dù có những cơn gió mát vào buổi sáng và buổi tối, nhưng ban ngày vẫn khô và ẩm, khiến mọi người dễ bị chán ăn, nóng trong người và khô họng.

Đừng vội ăn nhiều các loại thịt bổ dưỡng để tích trữ năng lượng cho mùa đông; thay vào đó, hãy ăn một vài món ăn theo mùa tươi mát trước. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái suốt mùa thu.

Dưới đây là 3 loại rau củ vàng bạn nên ăn vào mùa thu - chúng rẻ tiền, ngon ngọt và dễ chế biến.

1. Loại rau: Củ cải xanh

Củ cải xanh thực sự là một "món ăn tiết kiệm" tuyệt vời vào mùa thu. Chúng giàu nước và chất xơ, đồng thời chứa vitamin C và dầu mù tạt tự nhiên.

Loại củ này có vị hơi cay, giúp kích thích vị giác và giảm độ ngấy của thức ăn. Vào mùa thu, chúng ta dễ bị đầy hơi và khó tiêu; ăn nhiều củ cải có thể giúp giảm bớt tình trạng này. Loại củ cải xanh này giòn và ngọt, thích hợp hơn củ cải trắng.

Khi chọn loại củ này, hãy chọn những củ có vỏ mịn và nặng tay, vì chúng ít xơ hơn.

Món ăn gợi ý: Củ cải hấp

Cách làm:

- Rửa sạch củ cải xanh, không cần gọt vỏ, bào sợi mỏng, thêm một thìa nhỏ muối và trộn đều, ướp trong 10 phút để củ cải ra nước. Đổ bỏ nước, vắt nhẹ củ cải cho ráo nước, nhưng không vắt quá khô, để lại một chút độ ẩm.

- Thêm một lượng tinh bột vừa đủ, rắc một ít bột ngũ vị hương và trộn đều. Có thể dùng tinh bột khoai lang hoặc tinh bột khoai tây; chỉ cần đảm bảo là có thể nhào thành bột.

- Ngâm đậu phộng trong nước ấm cho đến khi mềm, nhét một hạt vào mỗi viên thịt, sau đó vo củ cải bào sợi thành từng viên tròn và xếp lên đĩa.

- Hấp khoảng 15 phút sau khi nước sôi, hoặc cho đến khi bề mặt viên rau trở nên trong suốt. Khi ăn, bạn có thể chuẩn bị nước chấm với tỏi băm, nước tương nhạt, giấm balsamic và dầu ớt; món này đặc biệt ngon khi chấm với nước chấm này. Viên rau hấp không gây nóng và có thể dùng làm món ăn kèm hoặc món chính.

2. Loại rau: Củ niễng

Củ niễng tươi ngon, mọc dưới nước vào mùa thu. Loại rau củ này có kết cấu mềm, ít calo, nhiều nước, giàu chất xơ và kali, rất thích hợp cho thời tiết khô hanh của mùa thu.

Khi kết hợp với mộc nhĩ và tôm, sự tương phản giữa màu đen, trắng và đỏ tạo nên vẻ ngoài hấp dẫn và một bữa ăn ngon miệng. Khi mua loại rau này hãy chọn những cây có lớp vỏ ngoài màu xanh tươi và phần rễ trắng sạch, không bị đen, vì những cây này sẽ mềm hơn.

Món ăn gợi ý: Củ niễng xào tôm và mộc nhĩ

Cách làm:

- Bóc vỏ củ niễng rồi thái mỏng; ngâm mộc nhĩ trước, xé nhỏ rồi chần qua nước sôi; ướp tôm với một ít rượu nấu ăn, muối, tiêu trắng và bột bắp trong 10 phút.

- Làm nóng dầu trong chảo, cho tôm vào xào đến khi tôm đổi màu, sau đó vớt ra để riêng.

- Cho một ít dầu vào chảo, thêm tỏi băm và xào thơm, sau đó cho củ niễng thái lát vào đảo đều trong nửa phút. Thêm hai muỗng canh nước và đun nhỏ lửa cho đến khi măng nước mềm.

- Cho mộc nhĩ, muối và một ít nước tương nhạt vào. Xào đều, sau đó cho tôm trở lại và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi chín. Không nên nấu quá chín củ niễng, củ niễng ngon nhất khi giòn và mềm.

3. Loại rau: Củ sen

Củ sen bổ dưỡng nhất vào mùa thu, giàu tinh bột, vitamin C và chất xơ. Khi ăn sống, củ sen giòn và ngọt, còn khi nấu chín thì mềm và xốp.

Sau khi mùa thu bắt đầu, thời tiết trở nên khô hanh, vì vậy một đĩa gỏi củ sen chua cay giòn sẽ rất tươi mát và ngon miệng. Để có kết quả tốt nhất, hãy chọn củ sen chín lỗ, có đốt ở cả hai đầu và lỗ sạch.

Món ăn gợi ý: Salad củ sen

Cách làm:

- Gọt vỏ củ sen và thái lát mỏng nhất có thể. Ngay lập tức ngâm các lát sen vào nước có pha thêm giấm trắng để tránh bị thâm đen.

- Đun sôi nước trong nồi, chần sơ các lát củ sen khoảng 1 phút, sau đó rửa ngay bằng nước sôi để nguội hoặc nước đá để đảm bảo độ giòn.

- Chuẩn bị nước chấm: Cho tỏi băm, ớt băm nhỏ và hạt mè trắng vào bát, đổ dầu nóng lên để dậy mùi thơm, sau đó thêm nước tương nhạt, giấm, một ít đường, muối và dầu mè, rồi khuấy đều.

- Vớt củ sen đã thái lát ra khỏi nước, cho vào một tô lớn, đổ nước sốt lên trên và trộn đều. Rắc thêm rau mùi thái nhỏ. Nếu muốn món ăn đậm đà hơn, bạn có thể cho vào tủ lạnh khoảng 10 phút trước khi ăn.

Ba loại rau này vào mùa sau khi mùa thu bắt đầu; bạn có thể dễ dàng mua một túi lớn ở chợ với giá vừa phải.

Củ cải xanh hấp có thể dùng làm món ăn kèm hoặc món chính; củ niễng xào tôm mềm ngon khi ăn kèm cơm; và củ sen thái lát lạnh thanh mát, giúp cân bằng vị béo ngậy.

Bạn có thể chế biến một món khác nhau mỗi ngày trong tuần. Vào mùa thu, ăn uống nhẹ nhàng và giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Trong khi các loại rau củ đang tươi ngon nhất, hãy nhanh chóng chế biến chúng cho gia đình bạn.

(Theo 163)