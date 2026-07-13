Loại rau củ giàu dưỡng chất, giá rẻ, bán đầy chợ giúp thanh lọc đường ruột

Rau muống

Rau muống là một trong những loại rau phổ biến, đặc biệt vào mùa hè. Với giá thành phải chăng, dễ tìm mua và dễ chế biến, rau muống trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều gia đình.

Loại rau này chứa lượng chất xơ tương đối tốt, đồng thời cung cấp vitamin C, beta-carotene cùng nhiều khoáng chất thiết yếu. Chất xơ không hòa tan trong rau muống giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả và góp phần hạn chế tình trạng táo bón.

Bên cạnh lợi ích đối với hệ tiêu hóa, rau muống còn giúp bữa ăn thêm phong phú nhờ nhiều cách chế biến khác nhau.

Rau muống là một trong những loại rau phổ biến, đặc biệt vào mùa hè.

Rau muống luộc chấm tương hoặc nước mắm, rau muống xào tỏi, nộm rau muống hay canh rau muống nấu sấu đều là những món ăn thanh mát, rất phù hợp trong những ngày nắng nóng.

Cải bó xôi

Đây là loại rau lá xanh phổ biến vào mùa đông và rất tốt cho hệ tiêu hóa. Theo tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, cải bó xôi giàu chất xơ, nước và magie - những yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa táo bón. Chất xơ tốt cho tiêu hóa, magie cũng hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Ngoài ra, cải bó xôi còn chứa sắt, folate và vitamin C, tăng cường sức khỏe tổng thể trong mùa lạnh, khi hệ miễn dịch suy giảm. Để dễ tiêu hóa, cải bó xôi nên được nấu chín, dùng trong các món xào, canh, súp hoặc trộn cùng trứng.

Khoai lang

Theo Nutrition Reviews, khoai lang cung cấp cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, điều hòa nhu động ruột và cải thiện sức khỏe hệ vi sinh đường ruột. Chất xơ trong khoai lang ngăn ngừa táo bón, trong khi vị ngọt tự nhiên tạo cảm giác no mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa.

Chất xơ trong khoai lang ngăn ngừa táo bón, trong khi vị ngọt tự nhiên tạo cảm giác no mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, khoai lang còn giàu kali và chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc ruột. Khoai lang luộc, nướng, nghiền hoặc dùng trong các món hầm đều là lựa chọn phù hợp.

Rau mồng tơi

Mồng tơi là loại rau quen thuộc xuất hiện thường xuyên trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt mỗi khi thời tiết nắng nóng. Đặc điểm nổi bật của loại rau này là phần chất nhầy tự nhiên cùng hàm lượng nước và chất xơ khá cao.

Chất xơ trong rau mồng tơi có thể góp phần làm mềm phân, hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn bã và giúp nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn. Nhờ đó, việc bổ sung mồng tơi vào thực đơn hợp lý có thể góp phần giảm nguy cơ táo bón, đặc biệt ở những người ít ăn rau hoặc uống chưa đủ nước.

Không chỉ vậy, mồng tơi còn cung cấp nhiều dưỡng chất như vitamin A, vitamin C, folate cùng các khoáng chất cần thiết như sắt và magie. Đây đều là những thành phần có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

Mồng tơi là loại rau quen thuộc xuất hiện thường xuyên trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt mỗi khi thời tiết nắng nóng.

Về cách chế biến, mồng tơi rất đa dạng và dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu. Một bát canh mồng tơi nấu cua đồng, canh mồng tơi nấu tôm hay món mồng tơi xào tỏi đều mang đến hương vị thanh mát, dễ ăn trong mùa hè. Tuy nhiên, những người đang bị tiêu chảy hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên sử dụng với lượng vừa phải do loại rau này có tính mát.

Bí đao

Nhắc đến những thực phẩm thích hợp trong mùa hè, bí đao luôn là cái tên được nhiều người lựa chọn. Với thành phần chủ yếu là nước cùng lượng calo thấp, bí đao giúp bữa ăn trở nên nhẹ nhàng hơn mà vẫn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết.

Ngoài khả năng bổ sung nước cho cơ thể, bí đao còn chứa một lượng chất xơ, vitamin C và kali. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, đồng thời giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng trong những ngày thời tiết oi bức.

Với thành phần chủ yếu là nước cùng lượng calo thấp, bí đao giúp bữa ăn trở nên nhẹ nhàng hơn mà vẫn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết.

Một ưu điểm khác của bí đao là rất dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Từ canh bí đao nấu tôm, canh bí đao nấu nghêu, bí đao hầm xương cho đến món bí đao xào thịt, tất cả đều phù hợp với nhiều đối tượng và lứa tuổi.

Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng bí đao sống hoặc uống nước ép bí đao sống thường xuyên nếu chưa được tư vấn phù hợp. Ở một số người, việc dùng bí đao chưa qua chế biến có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.