Loại quả vỏ màu tím ít thấy, giàu chất xơ, tốt cho tim mạch, làm món này đơn giản mà hao cơm

Cà tím là loại quả này giàu chất chống oxy hóa, ít carbohydrate và nhiều chất xơ. Loại quả này còn giúp hỗ trợ tim mạch, cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa nhiều bệnh mạn tính khi ăn thường xuyên.

Không chỉ mang hương vị đặc trưng và dễ chế biến, loại quả này còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ chứa nhiều hợp chất có lợi như anthocyanin và axit chlorogenic - những chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Duy trì thói quen ăn loại quả này vài lần mỗi tuần có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe, từ cải thiện hệ tiêu hóa đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Từ cà tím có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, trong đó có món cà tím chiên mắm. Dân Việt giới thiệu cách làm món ăn này như sau:

Nguyên liệu:

- 2 quả cà tím

- 2 muỗng canh nước mắm

- 1 muỗng canh đường

- 1–2 tép tỏi

- Ớt , Dầu ăn

- Hành lá

-Đậu phộng rang

Cách làm

- Cà tím rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Ngâm nước muối loãng 5–10 phút rồi để ráo.

- Chiên cà tím trong dầu nóng đến khi vàng nhẹ, mềm bên trong thì vớt ra.

- Pha sốt: 2 mắm : 1 đường : thêm tỏi và ớt (tỏi ớt đường giã nhuyễn rồi cho mắm vào)

- Phi thơm tỏi, cho hỗn hợp nước mắm vào đun sôi nhẹ.

- Cho cà tím vào đảo nhanh tay 1–2 phút cho áo đều sốt.

- Rắc hành lá trộn đảo đều nhẹ tay, múc ra dĩa rắc đậu phộng lên là xong.

*Mẹo nhỏ:

- Đừng rim cà quá lâu sau khi cho nước mắm, cà dễ bị nhũn và hút mắm quá nhiều.

- Cà tím chiên mắm ăn cùng cơm nóng đặc biệt hao cơm.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.