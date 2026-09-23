Xếp hàng từ 5h30 chờ mua bánh Trung thu 'hot' ở Hà Nội

Cận Tết Trung thu, tiệm bánh 76 năm tuổi trên phố Thụy Khuê tấp nập người mua. Do lượng khách đông, cửa hàng giới hạn số bánh mỗi người được mua, khách lấy số lượng lớn phải xếp hàng nhiều lần.

Lượng khách tăng cao trong khi sản phẩm được làm thủ công theo từng mẻ và chia thành nhiều đợt bán trong ngày, khiến không ít người dù đến sớm nhưng khi tới lượt vẫn không mua được loại bánh mong muốn.

Nhà cách tiệm bánh 25 km, nữ khách hàng sống ở Gia Lâm chia sẻ chị đã mua bánh tại địa chỉ này suốt 10 năm qua. Chị mua quanh năm, từ các dịp lễ, ngày rằm đến ngày thường, để nhập về bán cho những khách hàng yêu thích hương vị bánh cổ truyền.

'Tôi xếp hàng từ 5h30. Do cửa hàng giới hạn số lượng và không bán nhiều một lúc, tôi phải xếp hàng tổng cộng ba lần mới mua đủ số lượng cần. Đến lần thứ ba, cửa hàng hết những loại tôi cần như đậu xanh trứng muối, sen trứng muối và dăm bông nên sáng mai tôi dự định tiếp tục quay lại.

Hiện khách đã đặt hơn 300 chiếc nhưng tôi mới lấy được hơn 100 chiếc, chưa đủ số lượng. Từ đầu mùa Trung thu đến nay, tôi đã đến đây khoảng 3-4 lần. Sau khi lấy đủ bánh vào ngày mai, tôi sẽ về nhà tập trung bán hàng', người này nói.

Anh Huy, ở Long Biên, cho biết đã mua bánh tại đây suốt 5 năm và năm nào cũng xếp hàng. Dịp Trung thu này, anh mua tổng cộng 20 hộp để biếu, tặng người thân. Do cửa hàng giới hạn mỗi lượt chỉ được mua ba hộp, anh phải xếp hàng ba lần, mỗi lượt mua khoảng 720.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Lan, ở Đông Anh, cách điểm bán khoảng 20 km, nói đây là lần thứ hai chị mua bánh tại đây, sau 4 năm. So với thời điểm đó, chị nhận thấy khung cảnh cửa hàng gần như không thay đổi, vẫn đông khách xếp hàng chờ mua.

'Tôi mua sáu hộp bánh vị thập cẩm với tổng giá 1,2 triệu đồng, gồm bốn hộp loại bốn bánh và hai hộp loại hai bánh, mang về thắp hương và biếu ông bà, anh chị em trong gia đình. Dù phải chờ hơn một tiếng, có đôi chút mệt mỏi nhưng may mắn thời tiết mát mẻ nên đỡ vất vả hơn', chị nói.

Anh Nghiêm Thanh Tuấn (28 tuổi, ở Đội Cấn) đã duy trì thói quen xếp hàng mua bánh suốt nhiều năm qua. Đây là truyền thống của gia đình, bởi mẹ anh rất thích loại bánh này mỗi dịp rằm tháng Tám. Sau này, anh tiếp tục giữ thói quen và mua bánh để biếu, tặng đối tác, khách hàng.

Lần này, anh xếp hàng hơn hai tiếng, mua 15 hộp với tổng chi phí khoảng 4,2 triệu đồng. Số bánh được dùng một phần cho gia đình, phần còn lại để biếu. Do mỗi lần xếp hàng khá mất thời gian, anh quyết định mua đủ một lần và không quay lại thêm.

Từ khi cửa hàng mở cửa đến tối muộn, tiệm luôn trong tình trạng quá tải, nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải chờ hàng tiếng đồng hồ mới đến lượt mua bánh. Cửa hàng mở cửa từ 7h đến 21h tất cả ngày trong tuần, kể cả ngày lễ.

Nhân viên liên tục làm việc, hướng dẫn khách xếp hàng và chờ đến lượt. Phía trong cửa hàng, hàng chục người tất bật ghi đơn, thanh toán, lấy bánh và đóng hộp.

Các loại bánh nướng, bánh dẻo mang hương vị truyền thống gồm bánh nướng đậu xanh, đậu xanh một trứng muối, thập cẩm giăm bông, giăm bông một trứng muối, sen xát một trứng muối và bánh cá nướng nhân thập cẩm, giá từ 50.000 đến 130.000 đồng. Bánh dẻo có hạn sử dụng 5 ngày, bánh nướng 10 ngày, kể từ ngày sản xuất.

Để tránh nhầm lẫn khi mua bánh, nhiều khách cẩn thận ghi sẵn danh sách ra giấy, trong đó chia rõ từng đơn, số lượng và loại bánh. Có người ghi cụ thể hộp biếu sếp gồm hai bánh nướng, hai bánh dẻo; một hộp hai bánh gồm nướng thập cẩm và dẻo cốm, kèm ghi chú đổi sang loại khác nếu hết. Danh sách được viết chi tiết giúp khách dễ đối chiếu khi đến lượt mua.

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Cách đó vài trăm mét, một cơ sở khác của thương hiệu này cũng đông khách xếp hàng chờ đến lượt mua bánh.

Do lượng khách đổ về khu vực mua bánh đông, giao thông tại đây có thời điểm ùn ứ nhẹ, các phương tiện di chuyển chậm.