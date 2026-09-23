Mực rim gừng tỏi nước tương cho người ngại đứng bếp lâu nhưng thích ăn ngon

Mực tươi bao nhiêu chế biến càng đơn giản bấy nhiêu

Tôi rất thích ăn mực tươi, nhưng ghét sơ chế mực. Mỗi khi đi chợ thấy mớ mực tươi rói là thích mua về, nhưng làm là ngại. Nào là bỏ túi mực, làm sạch ruột, rửa cho hết nhớt, rồi cái mùi tanh cứ vương mãi trên tay, quần áo. Đã thế mực tươi nấu quá lửa chút xíu đã co lại, dai ngoách, mất cả hứng ăn. Bởi vậy, mua mực tươi về tôi hấp cho nhanh để đỡ phải đứng bếp.

Tới hôm đi biển thì tôi bị chinh phục ngay bởi món mực tươi rim gừng tỏi nước tương của nhà hàng. Món ăn thơm ngon, thịt mực vừa chín tới mềm mà vẫn giòn, vị ngọt tự nhiên, thơm nức mùi gừng tỏi, hòa với vị cay của ớt, quyện với bát cơm nóng khiến ai ăn cũng hít hà.

Hôm nay đi chợ gặp mớ mực tươi rói, tôi nghĩ về làm ngay món mới đó. Nhớ cô chủ hàng bày cách xào món mực tươi này muốn ngon thì đừng đảo tới đảo lui, cũng không nêm nếm quá nhiều. Thành phẩm bày ra mâm tôi thấy tay nghề nội trợ vụng về như được nâng mấy bậc vì ngon hơn tôi tưởng, vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ là cầu kỳ lắm.

Món mực tươi rim gừng tỏi nước tương làm xong thấy tay nghề nội trợ vụng về như được nâng mấy bậc... Ảnh internet

Nguyên liệu làm mực tươi rim gừng tỏi

300-500g mực tươi (không dùng mực khô).

3-4 tép tỏi, 1 nhánh gừng nhỏ, 1-2 quả ớt đỏ, một ít hành lá.

Gia vị: 2-3 thìa canh nước tương, chút dầu ăn (thích ngọt có thể thêm xíu đường - nhưng nhiều người nêm đơn giản để giữ được vị ngọt tự nhiên của mực).

Mực mua về làm sạch, bỏ túi mực và phần ruột, rửa nhanh rồi để ráo nước. Sau đó, mực to thì cắt miếng vừa ăn, mực nhỏ để nguyên con.

Gừng và tỏi nhặt sạch, băm nhỏ.

Hành lá cắt khúc, ớt thái lát.

Gừng, tỏi, nước tương là gia vị chính làm món mực rim gừng tỏi nước tương. Ảnh internet

Cách làm mực tươi rim gừng tỏi nước tương

Nên dùng nồi đất để làm món mực tươi rim gừng tỏi nước tương - vì nồi đất giữ nhiệt khá tốt (không có nồi đất thì dùng nồi thường).

Phi thơm gừng tỏi (không cần phi vàng) cho vừa dậy mùi thì đổ mực tươi vào nồi. Rưới nước tương lên trên. Không cần cho thêm 1 bát nước như các món ăn khác vì sẽ làm món ăn như mực luộc, mất ngon - trong khi món ăn lạ miệng nằm ở phần nước rim vừa đủ bám quanh từng miếng mực.

Đậy vung nồi mực, nổi lửa vừa và đun khoảng 3 phút. Quá trình đun cứ để mực tự chín, không cần đảo. Mực sẽ tự tiết ra nước, phần nước ấy hòa cùng nước tương, gừng và tỏi tạo thành thứ nước rim thơm đậm đà.

Sau 3 phút mở vung nếu thấy miếng mực đã săn thì rắc hành lá và vài lát ớt đỏ vào. Nếu thích món ăn thơm hơn thì đổ thêm tí dầu ăn rồi đậy vung đun thêm chút xíu rồi tắt bếp (không đun lâu vì thịt thịt mực sẽ bị dai).

Tắt bếp và trút mực ra tô/đĩa.

Mực tươi rim gừng tỏi nước tương hương vị ngon rất riêng. Không cần nhiều gia vị, chế biến đơn giản, nấu vừa tới là món ăn thơm ngọt, đậm đà tự nhiên. Thịt mực săn nhưng vẫn giữ được độ mọng, giòn mềm đặc trưng - khiến ai ăn cũng muốn gắp thêm. Món ăn chỉ cần ít gia vị: Gừng và tỏi chỉ tạo mùi. Nước tương tạo vị đậm đà. Ớt thêm vị cay. Hành lá làm món ăn thơm và thêm màu xanh. Thích nhất là món ăn không cần đun lâu, đảo nhiều nên người nội trợ không mệt phải đứng canh bếp.

Mực tươi có mùi rất đặc trưng, nhưng khi gặp nhiệt - nhất là khi đi cùng gừng, tỏi, hành, chút nước tương là nổi mùi thơm rõ rệt, giúp món ăn đậm đà mà không lấn át vị ngọt vốn có của mực tươi.

Mực tươi rim gừng tỏi nước tương khi mở vung nồi là dậy mùi gừng tỏi thơm nước trước tiên. Ảnh internet

Mực tươi rim gừng tỏi nước tương cực hợp với cơm nóng

Thành phẩm mực tươi rim gừng tỏi nước tương khi mở vung nồi ra, mùi gừng tỏi thơm dậy trước tiên. Những miếng mực vừa chín tới, săn nhẹ nhưng bên trong vẫn mềm, ngọt. Nước tương thấm vào mực vừa đủ đậm đà. Gừng thơm và ấm vị. Ớt cay nhẹ. Hành lá vẫn giữ được mùi thơm tươi xanh.

Gắp một miếng mực, rưới chút nước rim vào bát cơm nóng - thế là đủ ngon cho một bữa cơm nhà.

Nhiều người nghĩ nấu món ngon thì phải cầu kỳ, tẩm ướp thật lâu với rất nhiều loại gia vị, rồi phải đun nấu cầu kỳ rất lâu. Nhưng với mực tươi thì nguyên liệu càng tươi càng nấu đơn giản, gia vị ít, không bị át hương vị biển - bởi mực tươi thì phải đúng mùi mực mới ngon.

Chắc các bà nội trợ giống tôi, thích nhất là món mực tươi rim gừng tỏi nước tương không phải đứng canh lửa, đảo xào lâu mà vẫn có món ăn thơm ngon, nóng hổi nâng tầm nội trợ. Nếu gặp mực tươi, bạn hãy làm theo cách này một lần. Biết đâu, ăn xong bạn cũng giống tôi - ngồi nhìn tô mực tươi rim hành tỏi hết nhẵn, vét sạch cả nước rim, ai cũng khen ngon thì lòng vui lắm lắm.