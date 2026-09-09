Loại quả giàu kali bậc nhất, bổ mắt, hỗ trợ giảm cân, đem làm với loại này thơm phức, dễ ăn

Chuối là loại quả có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, bao gồm hỗ trợ tim mạch nhờ hàm lượng kali cao, cải thiện hệ tiêu hóa nhờ chất xơ, tăng cường năng lượng và tâm trạng nhờ vitamin B6 và các khoáng chất.

Loại quả này còn giúp giảm nguy cơ thiếu máu, hỗ trợ giảm cân và tăng cường thị lực.

Loại quả này có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho tim mạch nhờ giàu kali và chất xơ, giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng.

Trong loại quả này ngoài chứa nhiều kali còn giúp phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. Loại quả này có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành sinh tố, làm bánh hoặc kem. Dân Việt mách bạn công thức làm bánh chuối yến mạch như sau:

Nguyên liệu:

- Chuối chín: 200g

- Yến mạch xay vỡ: 80g

- Đường: 10g

- Dầu dừa: 30g( hoặc dầu tv)

- Trứng gà: 1 quả

- Baking soda: 2g

- Sữa tươi không đường: 10g

- Socolachip: 5g, or bột ca cao 2g

Cách làm:

- Dằm nát chuối

- Đánh trứng với đường cho tan, cho sữa tươi, dầu vào đánh thật đều, cho yến mạch, bakingsoda vào.

- Cho soccochip hoặc bột ca cao vào. Rót vào khuôn, để bột nghỉ 15 phút. Cắt lát chuối để lên trên trang trí.

- Làm nóng lò, nướng 165 độ 45 phút. Soccola, cacao có hoặc không đều được. Nếu không có socola thì tăng thêm tí đường. Không có yến mạch thì dùng bột mỳ.

Thành phẩm là bánh thơm nức mùi chuối, bánh mềm ngon, ăn nóng hay lạnh đều hợp.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Lieu Ho thực hiện.