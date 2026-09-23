Lái xe 300km vượt dốc hiểm trở, gia đình Hà Nội ngỡ ngàng trước thảo nguyên đẹp tựa trời Âu

Đường gần thảo nguyên khá nhỏ, người lái phải cẩn thận

Suốt 4 năm qua, vợ chồng anh Đinh Ngọc Huy (Từ Liêm, Hà Nội) thường xuyên lái xe đưa con trai đi trải nghiệm thiên nhiên từ miền núi tới vùng biển. Mới đây, gia đình anh cùng 3 gia đình cuả anh tiếp tục lên đường, khám phá thảo nguyên Cốc Sâm, xã Bảo Nhai, Lào Cai (địa phận thôn Cốc Sâm, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai trước đây).

Với độ cao 900m so với mực nước biển, thảo nguyên Cốc Sâm có khí hậu trong lành, mát mẻ, thích hợp cho các hoạt động dã ngoại, cắm trại. Ảnh: NVCC

Từ trên cao nhìn xuống, rừng cây sa mộc hệt như những cây thông mùa Giáng sinh. Ảnh: NVCC

Anh Huy biết đến Cốc Sâm qua các nền tảng mạng xã hội khoảng một năm trước, khi thường xuyên thấy hình ảnh du khách check-in tại đây. Tuy nhiên, gia đình anh chỉ quyết định đến vào dịp lễ 2/9 năm nay, sau khi biết đường lên đồi đã có đoạn bê tông có thể đi xe.

“Trước đây thấy mọi người lên chơi, cảnh đẹp quá nhưng đường đi chưa thuận tiện. Gần đây tôi biết có đường bê tông có thể đi xe lên nên gia đình quyết định lên chơi một chuyến”, anh nói.

Từ Hà Nội đến Cốc Sâm khoảng 300km, gia đình anh mất chừng 6 tiếng di chuyển. Theo anh Huy, phần lớn hành trình không quá khó, nhưng từ Phố Lu lên Cốc Sâm bắt đầu có những đoạn đường đèo ngoằn ngoèo.

Đoạn đường từ chân núi lên thảo nguyên khá nhỏ khiến nhiều lái xe phải dè chừng. Ảnh: NVCC

Khó khăn nhất là đoạn đường bê tông từ chân núi lên đồi cỏ. Đường nhỏ, chỉ vừa một ô tô đi qua nên người lái phải cẩn thận.

“Con đường này khá nhỏ, chỉ vừa lọt đúng một xe ô tô. Nếu đi không cẩn thận sẽ bị tụt bánh sang một bên và phải cứu hộ, sẽ tốn chi phí”, anh kể.

Chưa hết, khi đi hết đoạn bê tông, du khách còn gặp một con dốc đất. Theo anh Huy, đoạn này phù hợp với xe gầm cao, hai cầu 4x4 và người có kinh nghiệm vượt địa hình.

Vì vậy, anh khuyến cáo những gia đình sử dụng xe phổ thông không nên cố lái xe lên tận đồi. Có thể để xe ở chân núi rồi thuê xe ôm của người dân địa phương chở lên. Khi gần đến khu vực đường đá dăm có dân cư, du khách có thể hỏi người dân để tìm người chở.

Ngỡ ngàng trước khung cảnh tựa châu Âu

Sau hành trình 6 tiếng, khung cảnh trên đồi khiến gia đình anh Huy bất ngờ.

“Đặt chân lên thảo nguyên, cảnh vật xanh mướt đẹp hơn hẳn trên mạng. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là rừng cây sa mộc ở phía đường lên đồi rất đẹp. Loài cây này chỉ mọc và sinh trưởng ở những nơi cao nguyên mát mẻ.

Đứng từ trên đỉnh phóng tầm mắt ra sẽ thấy từng lớp cây sa mộc cùng núi non trập trùng hùng vĩ, khung cảnh trông không khác gì Thụy Sĩ”, anh Huy chia sẻ.

Gia đình anh Huy và bạn bè chìm đắm vào khung cảnh trong trẻo, bình yên đẹp tựa trời Âu. Ảnh: NVCC

Mọi người trong nhóm cũng có chung cảm nhận như anh về nơi này. “Thậm chí, bạn của vợ tôi còn tưởng chúng tôi đi cắm trại ở châu Âu”, anh nói.

Trong 3 ngày 2 đêm ở Cốc Sâm, anh Huy cho biết khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn là hai thời điểm khiến cả gia đình thích nhất.

“Khi ánh nắng xiên qua những hàng cây buông xuống lều trại rất chill. Thời tiết mát mẻ, cảnh đẹp, mọi thứ hoàn toàn xứng đáng với công sức của chúng tôi khi quyết định lái xe tới đây cắm trại”, ông bố đam mê xê dịch nói.

Nếu ban ngày thời tiết trên đồi mát mẻ, ban đêm lại khiến gia đình anh Huy bất ngờ vì lạnh hơn tưởng tượng. Đêm đầu tiên, trời đổ mưa, trong khi ở khu vực dưới xuôi vẫn đang nóng. “Ở dưới xuôi đang nắng và nóng mà lên đây mưa chút thôi khiến tôi lạnh buốt đầu”, anh kể.

Về đêm, nhiệt độ tại thảo nguyên xuống thấp, khiến các thành viên bất ngờ vì lạnh hơn tưởng tượng. Ảnh: NVCC

Gia đình anh cắm trại hai đêm nên phải chủ động chuẩn bị gần như toàn bộ đồ dùng cần thiết, từ thức ăn, nước uống, nước sinh hoạt đến lều, chăn gối và đồ giữ ấm.

“Để cắm trại hai đêm thì phải mang đủ đồ ăn, đồ sinh hoạt, nước sinh hoạt, nước uống. Lều và chăn gối đầy đủ vì trên núi lạnh hơn bình thường”, anh cho biết.

Với chiếc xe bán tải, gia đình anh phải tận dụng toàn bộ thùng xe để chứa đồ. “Tôi để kín đồ đằng sau xe bán tải mới đủ”, anh nói.

Con anh Huy chạy nhảy giữa thiên nhiên hoang sơ, trong lành. Ảnh: NVCC

Bù lại, con anh có một khoảng thời gian thoải mái vui chơi giữa thiên nhiên. Điều khiến con anh Huy thích nhất là được chơi cùng những đứa trẻ khác. Cả ngày, lũ trẻ chạy lên chạy xuống quả đồi mà không biết mệt.

Sau chuyến đi, anh Huy ước tính gia đình chi khoảng 3-4 triệu đồng, chủ yếu là tiền nhiên liệu do quãng đường khá xa. Đồ ăn được gia đình mua sẵn và mang từ nhà theo.

Từ trải nghiệm thực tế, anh Huy cho rằng người lần đầu đến thảo nguyên Cốc Sâm cần đặc biệt lưu ý phương tiện và thời tiết. Đường lên đồi có đoạn nhỏ, có thể trơn hoặc tụt bánh, không phù hợp với những dòng xe phổ thông.

“Nếu không phải xe hai cầu và có kinh nghiệm đi núi thì nên dè chừng. Mọi người nên thuê xe ôm của dân địa phương chở lên đồi cỏ Cốc Sâm chơi”, anh Huy khuyến cáo.

Gia đình anh Huy chuẩn bị những đồ dùng cần thiết trước chuyến đi tới thảo nguyên Cốc Sâm. Ảnh: NVCC

Đồ ăn cũng được gia đình anh chuẩn bị chu đáo từ ở nhà. Ảnh: NVCC