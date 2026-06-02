Loại cá rẻ tiền, giàu đạm và omega 3, tốt tim, khoẻ xương, kho cá theo cách này cực kỳ đưa cơm

Loại cá này chứa nhiều đạm, omega-3, canxi cùng các vitamin nhóm B, giúp hỗ trợ tim mạch, tốt cho não bộ và tăng cường sức khỏe xương khớp. Đó là cá nục

Đặc biệt, loại cá này ít béo, thịt săn chắc, ngọt tự nhiên nên rất thích hợp để chế biến các món kho đậm vị cho bữa cơm gia đình.

Một nồi cá nục kho keo với nước sốt sánh nhẹ, thơm mùi hành tiêu, cay cay vị ớt ăn mãi không chán. Dân Việt giới thiệu cách kho cá nục ngon nhất:

Nguyên liệu kho cá nục:

- Cá nục: 500g

- Đầu hành lá băm nhỏ

- Hành tím băm

- Nước mắm

- Tiêu xay

- Đường thốt nốt

- Tương ớt

- Ớt trái

- Nước mía hoặc nước lọc

- Gốc hành lá

Cách kho cá nục:

- Cá nục mua về rửa sạch, có thể cắt bỏ đầu tùy sở thích rồi để ráo nước. Ướp cá cùng đầu hành băm, nước mắm và tiêu trong khoảng 30 phút để cá thấm gia vị.

- Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành tím băm. Cho đường thốt nốt vào cùng nước mắm, tương ớt và một ít nước, khuấy đều đến khi gia vị tan hoàn toàn và hòa quyện.

- Cho cá vào chảo, hạ lửa nhỏ vừa để cá chín từ từ và thấm đều nước kho. Nếu thích vị cay, có thể thêm vài trái ớt tươi.

- Kho cá khoảng 1 tiếng rồi tắt bếp. Để cá nguội chừng 30–45 phút trước khi kho lại lần hai. Trong quá trình kho, nếu nước cạn có thể thêm nước mía để tạo vị ngọt thanh tự nhiên; không có nước mía thì dùng nước lọc vẫn ngon.

- Tiếp tục kho đến khi nước sốt keo sánh, bám đều quanh thân cá. Cuối cùng cho thêm gốc hành lá vào chảo rồi tắt bếp.

- Cá nục kho sau khi hoàn thành có màu nâu óng đẹp mắt, thịt cá săn chắc nhưng vẫn mềm ngọt. Nước kho đậm đà, hơi cay nhẹ, thơm mùi hành tiêu và vị ngọt dịu từ đường thốt nốt, ăn cùng cơm nóng rất bắt vị.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.