Loại cá giá rẻ, giàu vitamin và khoáng chất, kho cá cuốn rau sống bánh tráng đảm bảo ăn là nghiền

Cá nục là một loại cá bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại cá này tốt cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, da và tóc, hỗ trợ giảm stress, giảm viêm khớp, và có thể giúp giảm nguy cơ ung thư.

Theo các nghiên cứu, loại cá này là nguồn cung cấp dồi dào vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như sắt, protein, canxi, phốt pho, kali, selen, magie, vitamin A, D, K, B12, C, choline và folate.

Có nhiều cách chế biến cá nục khác nhau nhưng để có hương vị thơm ngon mà cách nấu lại đơn giản, không cầu kì mà rất ngon miệng, bạn có thể thử món cá nục kho cuốn rau sống thơm ngon, dễ ăn.

Dân Việt giới thiệu cách làm món cá nục kho cuốn rau sống bánh tráng như sau:

Nguyên liệu làm cá nục kho cuốn rau sống bánh tráng:

- Cá nục tươi: 8 - 10 con

- Hành tím, tỏi, ớt

- Gia vị: nước mắm, đường, tiêu, hạt nêm

- Rau sống: xà lách, húng quế, tía tô, dưa leo, khế, chuối chát…Có thể ăn cùng rau muống chẻ.

Bánh tráng cuộn phơi sương

- Bánh tráng gạo/gạo lức, bánh đa nướng, bánh tráng cuộn phơi sương.

Cách làm:

Ướp cá tầm 15 phút

- Cá nục làm sạch, bỏ ruột, rửa với muối + gừng hoặc rửa với 1 ít nước trà để khử mùi tanh

- Có thể khứa nhẹ vài đường trên thân cá cho dễ thấm gia vị.

- Ướp với hành tím băm, tỏi băm, ớt, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, ít tiêu xay. Để thấm khoảng 20–30 phút.

Đã kho cá xong

- Cho cá vào nồi/niêu, thêm 1 ít dầu ăn, phi thơm hành tỏi. Xếp cá vào, cho thêm ít ớt, hành tím phi, rồi chan phần nước ướp vào.

- Rim lửa nhỏ đến khi cá săn lại, nước kho sệt sệt.

Bánh tráng cuộn phơi sương được chiên phồng

* Chuẩn bị rau và đồ cuốn

- Rau sống rửa sạch, bánh đa nướng nhúng nước. Tất cả để ráo.

- Bánh tráng cuộn phơi sương đã chiên phồng

- Làm chén nước chấm: nước mắm tỏi ớt chua ngọt hoặc mắm nêm tuỳ thích

Cá nục kho cuốn bánh tráng

* Cuốn và thưởng thức

- Trải bánh tráng/bánh đa nướng đã nhúng nước: cho rau + cá nục + dưa leo/khế/chuối chát vào, cuốn lại kèm theo 1 cuộn bánh tráng chiên

- Chấm nước mắm đã pha.

Món cá nục kho cuốn rau sống vừa thơm, vừa béo, phù hợp để bạn đổi món cho bữa cơm gia đình.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bolem Nguyen thực hiện