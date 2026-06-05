Loại cá bé tí ti, ăn được cả xương, có điểm tốt hơn cả cá ngừ, làm món này trẻ già đều thích mê

Loại cá mà Dân Việt muốn giới thiệu đến bạn đọc hôm nay chính là cá cơm. Loại cá này "nhỏ nhưng có võ", giàu canxi, giá rẻ có hương vị thơm ngon.

Bên cạnh đó, loại cá này còn cung cấp nguồn protein chất lượng cao, giàu các axit amin thiết yếu, cùng với omega-3, vitamin D, vitamin B12 và các khoáng chất như sắt, kẽm, phốt pho.

Đặc biệt, do nằm ở vị trí thấp trong chuỗi thức ăn biển nên cá cơm thường có hàm lượng kim loại nặng thấp hơn nhiều loài cá lớn như cá ngừ hay cá kiếm.

Với giá thành bình dân nhưng giá trị dinh dưỡng vượt trội, cá cơm là thực phẩm lý tưởng cho trẻ em, người trưởng thành và người cao tuổi, góp phần bảo vệ tim mạch, tăng cường sức khỏe xương khớp và bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Loại cá này còn cung cấp nguồn protein chất lượng cao, giàu các axit amin thiết yếu

Từ loại cá này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon, trong đó có món cá cơm chiên mắm. Thành phẩm những con cá cơm nhỏ được chiên vàng giòn rồi áo đều trong lớp nước mắm mặn ngọt đậm đà, thơm lừng mùi tỏi phi và vừng rang, tạo nên hương vị hấp dẫn khó cưỡng.

Dân Việt giới thiệu cách làm cá cơm chiên mắm như sau:

Nguyên liệu làm cá cơm chiên mắm:

- 200g cá cơm.

- Dầu ăn, mắm, đường, tiêu, tương ớt, vừng trắng, hạt tỏi băm nhỏ.

Cách làm cá cơm chiên mắm:

- Cho cá cơm vào chiên ngập dầu ở mức lửa trung bình. Chiên cho cá chín vàng thì vớt ra để cho ráo mỡ.

- Nước sốt: mắm, đường, tương ớt, hạt tiêu, nước lọc pha vừa theo khẩu vị là được. Lưu ý là cá cơm cũng khá mặn rồi nên chỉ cho một chút nước mắm là vừa.

- Cho hành tỏi băm nhỏ vào phi thơm, đổ nước sốt vào đun sôi rồi cho cá cơm đã chiên vào đảo đều nhỏ lửa cho cá ngấm gia vị là được. Khi nước sốt cạn thì rắc thêm chút vừng trắng vào đảo nhanh tay tắt bếp cho ra đĩa là xong. Ăn cùng cơm nóng siêu ngon mà lại tiết kiệm.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Vu Phuong Lien thực hiện.