Cây cầu cao nhất thế giới bắc qua 'vết nứt Trái Đất'

Cầu Hoa Giang tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, bắc qua hẻm núi cùng tên, được ví như "vết nứt của Trái Đất". Công trình cầu treo giàn thép này dài 2.890 m với nhịp chính 1.420 m, chính thức thông xe ngày 28/9/2025, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai bờ từ khoảng hai giờ xuống còn hai phút. Mặt cầu nằm cách sông Bắc Bàn 626 m, tương đương chiều cao tòa nhà 200 tầng. Ngày 28/4, Guinness World Records công nhận Hoa Giang là cầu cao nhất thế giới. Ảnh: VCG

Bên cạnh vai trò kết nối giao thông, cầu Hoa Giang là điểm ngắm cảnh nổi tiếng của Quý Châu. Nhờ địa hình hẻm núi sâu cùng khí hậu ẩm của cao nguyên Vân Nam - Quý Châu, khu vực quanh cầu thường xuất hiện biển mây vào sáng sớm. Đứng trên cầu, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh hẻm núi và những lớp mây bao phủ vách núi. Ảnh: VCG

Ngoài vai trò kết nối giao thông, cầu Hoa Giang được phát triển thành điểm du lịch với nhiều trải nghiệm. Du khách có thể đi thang máy lên tháp cầu, ngắm toàn cảnh hẻm núi từ đài quan sát, chinh phục lối đi treo bằng ván gỗ lơ lửng trên vách đá hoặc thử nhảy bungee từ độ cao 625 m. Ảnh: AP/Ng Han Guan

Du khách thực hiện cú nhảy bungee từ cầu Hoa Giang, ngày 29/5. Giá dịch vụ này khoảng 2.999 NDT (khoảng 11 triệu đồng) mỗi lượt. Ảnh: AP/Ng Han Guan

Buổi tối, cầu Hoa Giang nổi bật với màn trình diễn nước kết hợp hệ thống ánh sáng, laser và trình chiếu. Tổ chức Guinness xác nhận đây là màn trình diễn nước ở độ cao lớn nhất thế giới. Nguồn nước phục vụ trình diễn được dẫn từ mạch nước ngầm phát hiện trong quá trình thi công đường hầm, sau đó đưa về hồ chứa nhân tạo phục vụ tưới tiêu và vận hành hệ thống. Ảnh: CGTN

Sức hút của cầu Hoa Giang đang tạo sinh khí mới cho ngôi làng dưới chân cầu. Theo People's Daily, nhiều ngôi nhà cũ được nhà đầu tư thuê lại để cải tạo thành homestay, người trẻ trở về quê mở cơ sở lưu trú và dịch vụ. 9 ngày của kỳ nghỉ Tết năm 2026, khu vực quanh cầu đón hơn 300.000 lượt khách, phần lớn là khách tự lái xe. Ảnh: Xinhua/Liu Xu

Cầu Hoa Giang cũng mở ra hành trình khám phá văn hóa Quý Châu. Nhờ kết nối giao thông thuận tiện, du khách dễ dàng kết hợp tham quan các làng cổ, trải nghiệm đời sống của cộng đồng người Miêu và người Bố Y. Ảnh: Xinhua/Liu Xu