Vỏ tôm hay thịt tôm giàu dinh dưỡng hơn? Nhiều người vẫn hiểu sai về nguồn canxi

Vỏ tôm có canxi nhưng cơ thể khó hấp thu

Vỏ tôm chứa một số khoáng chất, trong đó có canxi. Tuy nhiên, thành phần chủ yếu của lớp vỏ là chitin – một loại chất xơ tạo nên lớp vỏ cứng của các loài giáp xác.

Do cơ thể con người gần như không thể tiêu hóa chitin hiệu quả nên lượng canxi trong vỏ tôm cũng khó được hấp thu như nhiều người vẫn nghĩ.

Không những vậy, vỏ tôm khá cứng và có thể sắc, đặc biệt ở những con tôm lớn. Nếu nhai không kỹ hoặc cố nuốt, vỏ có thể:

Làm trầy xước niêm mạc miệng và cổ họng. Gây khó chịu cho đường tiêu hóa. Tăng nguy cơ hóc ở trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Vì vậy, trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người mắc bệnh dạ dày hoặc đường ruột không nên cố ăn cả vỏ tôm chỉ với mục đích bổ sung canxi.

Thịt tôm mới là phần giàu dinh dưỡng

So với lớp vỏ, phần thịt tôm cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng và dễ hấp thu hơn.

Thịt tôm là nguồn protein chất lượng cao, đồng thời chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết như Vitamin B12, selen, iốt, kẽm, phốt pho và đặc biệt là có chứa canxi tự nhiên.

Các dưỡng chất này được cơ thể tiêu hóa và hấp thu tốt hơn nhiều so với lượng canxi có trong lớp vỏ.

Nếu mục tiêu là tăng cường sức khỏe xương hoặc bổ sung canxi, việc ăn thịt tôm kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với việc cố nhai hoặc nuốt cả vỏ.

Muốn bổ sung canxi, đừng chỉ dựa vào tôm

Canxi không chỉ có trong tôm mà còn hiện diện ở nhiều thực phẩm khác như: Sữa và các chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, đậu phụ, rau xanh đậm và một số loại hạt.

Để xương chắc khỏe, cơ thể cũng cần được cung cấp đầy đủ vitamin D, magie và protein, đồng thời duy trì vận động thường xuyên để tăng hiệu quả hấp thu và sử dụng canxi.