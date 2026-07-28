Vỏ tôm hay thịt tôm giàu dinh dưỡng hơn? Nhiều người vẫn hiểu sai về nguồn canxi
Không ít người có thói quen cho trẻ ăn cả vỏ tôm hoặc cố nhai vỏ vì cho rằng đây là phần chứa nhiều canxi nhất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, quan niệm này chưa hoàn toàn đúng. Mặc dù vỏ tôm có chứa canxi, nhưng phần thịt tôm mới là nguồn dinh dưỡng có giá trị hơn và được cơ thể hấp thu hiệu quả hơn.
Vỏ tôm có canxi nhưng cơ thể khó hấp thu
Vỏ tôm chứa một số khoáng chất, trong đó có canxi. Tuy nhiên, thành phần chủ yếu của lớp vỏ là chitin – một loại chất xơ tạo nên lớp vỏ cứng của các loài giáp xác.
Do cơ thể con người gần như không thể tiêu hóa chitin hiệu quả nên lượng canxi trong vỏ tôm cũng khó được hấp thu như nhiều người vẫn nghĩ.
Không những vậy, vỏ tôm khá cứng và có thể sắc, đặc biệt ở những con tôm lớn. Nếu nhai không kỹ hoặc cố nuốt, vỏ có thể:
Làm trầy xước niêm mạc miệng và cổ họng. Gây khó chịu cho đường tiêu hóa. Tăng nguy cơ hóc ở trẻ nhỏ và người cao tuổi.
Vì vậy, trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người mắc bệnh dạ dày hoặc đường ruột không nên cố ăn cả vỏ tôm chỉ với mục đích bổ sung canxi.
Thịt tôm mới là phần giàu dinh dưỡng
So với lớp vỏ, phần thịt tôm cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng và dễ hấp thu hơn.
Thịt tôm là nguồn protein chất lượng cao, đồng thời chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết như Vitamin B12, selen, iốt, kẽm, phốt pho và đặc biệt là có chứa canxi tự nhiên.
Các dưỡng chất này được cơ thể tiêu hóa và hấp thu tốt hơn nhiều so với lượng canxi có trong lớp vỏ.
Nếu mục tiêu là tăng cường sức khỏe xương hoặc bổ sung canxi, việc ăn thịt tôm kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn so với việc cố nhai hoặc nuốt cả vỏ.
Muốn bổ sung canxi, đừng chỉ dựa vào tôm
Canxi không chỉ có trong tôm mà còn hiện diện ở nhiều thực phẩm khác như: Sữa và các chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, đậu phụ, rau xanh đậm và một số loại hạt.
Để xương chắc khỏe, cơ thể cũng cần được cung cấp đầy đủ vitamin D, magie và protein, đồng thời duy trì vận động thường xuyên để tăng hiệu quả hấp thu và sử dụng canxi.
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Vỏ tôm và thịt tôm đều chứa một lượng canxi nhất định, nhưng phần thịt mới là nguồn dinh dưỡng có giá trị hơn và được cơ thể hấp thu hiệu quả hơn. Vì vậy, không cần cố ăn cả vỏ với hy vọng bổ sung thêm canxi. Thay vào đó, hãy ưu tiên ăn phần thịt tôm và duy trì chế độ ăn đa dạng để đáp ứng đầy đủ nhu cầu canxi cũng như các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.
Mỗi người có nhu cầu dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe khác nhau. Vì vậy, việc ăn tôm lớt nên được điều chỉnh phù hợp với thể trạng và chế độ ăn tổng...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/07/2026 14:04 PM (GMT+7)