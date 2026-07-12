Vì sao gọi là hồ Con Rùa?

Hồ Con Rùa là một công trình giao thông kết hợp không gian công cộng nằm tại nút giao giữa các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần và Trần Cao Vân, TP.HCM (khu vực Quận 3 cũ). Đây là địa điểm quen thuộc của người dân thành phố cũng như du khách nhờ vị trí trung tâm, không gian thoáng mát và nhiều hàng quán xung quanh.

Điều thú vị là dù được gọi là "hồ", nơi đây thực chất chỉ là một vòng xoay có hồ nước nhân tạo và đài phun nước, chứ không phải hồ tự nhiên.

Đây là một chủ đề thú vị trong nhóm chia sẻ kiến thức đời sống Việt Nam, giúp người đọc hiểu thêm về nguồn gốc tên gọi các địa danh quen thuộc.

Vì sao có tên gọi là hồ Con Rùa?

Tên gọi "hồ Con Rùa" xuất phát từ thiết kế ban đầu của công trình được xây dựng vào cuối thập niên 1960.

Sau khi vòng xoay được cải tạo vào năm 1967, tại trung tâm công trình có đặt một tượng rùa bằng hợp kim kích thước lớn. Trên lưng rùa là một cột bê tông cao mang hình dáng cách điệu, tạo thành điểm nhấn kiến trúc độc đáo giữa trung tâm Sài Gòn lúc bấy giờ.

Chính sự xuất hiện của bức tượng rùa khổng lồ đã khiến người dân quen miệng gọi nơi đây là "hồ Con Rùa". Cái tên này nhanh chóng trở nên phổ biến và được sử dụng cho đến ngày nay, dù tượng rùa không còn tồn tại.

Nhiều người không hiểu vì sao công trình này được gọi là hồ Con Rùa. (Ảnh: Người Lao Động)

Những thông tin thú vị về hồ Con Rùa

Ít người biết rằng biểu tượng làm nên tên gọi của hồ Con Rùa đã biến mất từ nhiều thập kỷ trước. Năm 1978, một vụ nổ xảy ra tại khu vực trung tâm công trình đã làm hư hỏng nghiêm trọng tượng rùa và phần kiến trúc phía trên. Sau sự cố, tượng rùa được tháo dỡ hoàn toàn và không được phục dựng.

Hiện nay, phần đài phun nước, các lối đi bộ cùng cột bê tông cách điệu đã được cải tạo nhiều lần, nhưng bức tượng rùa – biểu tượng gắn với tên gọi của địa danh – chỉ còn tồn tại trong những bức ảnh tư liệu và ký ức của nhiều người dân Sài Gòn.

Tuy vậy, cái tên "hồ Con Rùa" vẫn được giữ nguyên và trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của thành phố.

Ngày nay, hồ Con Rùa không chỉ là một nút giao thông quan trọng mà còn trở thành địa điểm vui chơi, gặp gỡ quen thuộc của người dân TP.HCM.

Dù trải qua nhiều lần cải tạo và không còn bức tượng rùa như ban đầu, hồ Con Rùa vẫn là một trong những biểu tượng đặc trưng của TP.HCM. Địa danh này không chỉ gắn với ký ức của nhiều thế hệ người dân mà còn là điểm đến được nhiều du khách ghé thăm khi khám phá thành phố.

Tên gọi "hồ Con Rùa" vì thế vẫn được lưu giữ như một phần của lịch sử đô thị Sài Gòn, nhắc nhớ về một công trình kiến trúc từng mang hình ảnh linh vật rùa ở vị trí trung tâm. Sau hơn nửa thế kỷ, cái tên ấy đã vượt ra khỏi ý nghĩa ban đầu để trở thành một biểu tượng văn hóa quen thuộc, góp phần tạo nên bản sắc riêng của TP.HCM trong lòng người dân và du khách.