Mẹo vệ sinh lò nướng bằng hơi nước tại nhà chỉ với 4 bước sạch như mới

Khi nào nên vệ sinh lò nướng bằng hơi nước? Tần suất vệ sinh bao nhiêu là hợp lý?

Thời điểm lý tưởng nhất để vệ sinh lò nướng bằng hơi nước là ngay sau khi xảy ra các sự cố tràn, bắn dầu mỡ hoặc thức ăn rơi vãi. Khi các vết bẩn còn mới, chưa bị đốt nóng lặp đi lặp lại nhiều lần, hơi nước sẽ dễ dàng làm mềm và tách chúng khỏi bề mặt khoang lò.

Trong thực tế sử dụng, vệ sinh lò nướng bằng hơi nước nên được xem là một bước bảo trì nhẹ, thực hiện trước khi dầu mỡ và cặn thức ăn bị nướng lại quá nhiều lần. Khi các mảng bám còn mỏng, hơi nước có thể thẩm thấu và làm mềm hiệu quả; ngược lại, nếu để quá lâu, phương pháp này sẽ giảm tác dụng rõ rệt.

Thời gian để vệ sinh lò nướng bằng hơi hơi nước là sau 1 - 2 tuần sử dụng, phù hợp với lò thường xuyên dùng để quay hoặc nướng thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Thời điểm lý tưởng nhất để vệ sinh lò nướng bằng hơi nước là ngay sau khi xảy ra các sự cố tràn, bắn dầu mỡ hoặc thức ăn rơi vãi.

Khoảng 1 tháng một lần, áp dụng cho lò nướng dùng không liên tục, chủ yếu nướng bánh hoặc làm nóng thức ăn. Ngay sau khi có thức ăn trào hoặc bắn lên thành lò. Không nên đợi đến khi xuất hiện mảng cháy sẫm màu

Cách vệ sinh lò nướng bằng hơi nước với lò có chức năng steam clean

Với các dòng lò nướng được tích hợp sẵn chức năng steam clean, quá trình vệ sinh được thiết kế để người dùng thao tác đơn giản và an toàn, đồng thời hạn chế tối đa việc chà rửa thủ công.

Trước khi bắt đầu, bạn nên lấy hết khay nướng và phụ kiện ra khỏi lò, đồng thời lau sơ các mảnh vụn thức ăn rời rạc. Sau đó, đổ lượng nước theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất vào vị trí quy định, đóng cửa lò và kích hoạt chế độ làm sạch bằng hơi nước. Thời gian chu trình thường kéo dài từ 10 đến 30 phút, tùy theo từng model.

Ngay cả khi lò nướng không được trang bị chế độ làm sạch bằng hơi nước, bạn vẫn có thể tận dụng sức mạnh của hơi nước để làm mềm dầu mỡ và cặn thức ăn bám bên trong khoang lò.

Khi chu trình kết thúc và lò nguội đến mức an toàn, bạn chỉ cần dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển ẩm lau lại bên trong khoang lò để loại bỏ cặn bẩn đã được làm mềm.

Cách vệ sinh lò nướng bằng hơi nước khi lò không có chức năng steam

Ngay cả khi lò nướng không được trang bị chế độ làm sạch bằng hơi nước, bạn vẫn có thể tận dụng sức mạnh của hơi nước để làm mềm dầu mỡ và cặn thức ăn bám bên trong khoang lò chỉ với 4 bước:

Bước 1: Lấy đồ ra & xử lý cặn thô

Trước tiên, hãy lấy toàn bộ khay nướng và phụ kiện ra khỏi lò có thể để lại một giá đỡ bên trong để đặt nồi nước tạo hơi.

Khi lò đã nguội hoàn toàn, dùng dụng cụ cạo bằng nhựa để loại bỏ các mảng thức ăn cháy bong tróc trên đáy và thành lò, sau đó lau hoặc hút sạch các mảnh vụn rời rạc. Việc làm sạch sơ này giúp hơi nước tác động hiệu quả hơn ở các bước sau.

Bước 2: Tạo hơi nước

Đặt một nồi hoặc khay chịu nhiệt lên giá đỡ trong lò, sau đó đổ khoảng 3 cốc nước và làm nóng lò ở mức khoảng 230°C (450°F) và đóng kín cửa lò để hơi nước được giữ lại bên trong. Trong quá trình này, nước sẽ bốc hơi và thẩm thấu vào các mảng dầu mỡ, cặn bẩn bám lâu ngày.

Không nên để bát, tô thủy tinh hoặc gốm mỏng hay chảo nướng mỏng, khay kim loại quá nhẹ...vào lò nướng

Khi tạo hơi nước để vệ sinh lò nướng, không phải loại nồi hay khay nào cũng sử dụng được. Vật dụng dùng để chứa nước cần chịu được nhiệt độ cao và không bị nứt, cong vênh trong quá trình đun nóng.

Nồi gang. Khay hoặc nồi kim loại dày (thép, thép tráng men chịu nhiệt). Khay nướng kim loại đi kèm lò, nếu được nhà sản xuất cho phép. Những vật liệu này có khả năng chịu nhiệt tốt (khoảng 230°C trở lên), giữ nhiệt ổn định và an toàn khi nước bốc hơi trong thời gian dài, không nên để bát, tô thủy tinh hoặc gốm mỏng hay chảo nướng mỏng, khay kim loại quá nhẹ, các vật dụng này có nguy cơ nứt, vỡ hoặc biến dạng.

Bước 3: Chờ và làm nguội an toàn

Sau khoảng 60 phút, tắt lò nhưng vẫn giữ cửa đóng. Tiếp tục chờ thêm khoảng 45 phút để lò nguội dần đến mức an toàn khi thao tác bằng tay. Nhiệt độ ấm nhẹ trong giai đoạn này giúp cặn bẩn tiếp tục mềm ra, đồng thời hạn chế nguy cơ bỏng khi lau chùi.

Bước 4: Lau sạch bên trong

Mở cửa lò, lấy nồi nước ra ngoài và dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển thấm nước ấm để lau sạch bên trong khoang lò. Với những vết bẩn còn bám, bạn có thể rắc một ít bột nở lên khăn ẩm để chà nhẹ, tránh dùng vật liệu mài mòn.

Những sai lầm thường gặp khi vệ sinh lò nướng bằng hơi nước

Mặc dù vệ sinh lò nướng bằng hơi nước là phương pháp đơn giản và an toàn, nhưng nếu thao tác không đúng, hiệu quả làm sạch sẽ giảm rõ rệt và còn có thể gây ảnh hưởng đến thiết bị. Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà người dùng thường gặp trong quá trình tạo hơi nước và lau chùi khoang lò.

Mặc dù vệ sinh lò nướng bằng hơi nước là phương pháp đơn giản và an toàn, nhưng nếu thao tác không đúng, hiệu quả làm sạch sẽ giảm rõ rệt và còn có thể gây ảnh hưởng đến thiết bị.

Dùng sai dụng cụ hoặc vật chứa nước, cụ thể là sử dụng bát thủy tinh, tô gốm mỏng hoặc khay kim loại nhẹ thay vì nồi gang hoặc khay kim loại dày chịu nhiệt tốt.

Sử dụng không đúng lượng nước, thông thường cần khoảng 3 cốc nước (700–750 ml) để tạo hơi liên tục; nếu quá ít nước hơi sẽ yếu, còn quá nhiều nước không giúp làm sạch tốt hơn.

Kết hợp sai nguyên liệu khi tạo hơi nước, việc cho giấm, chanh hoặc các chất khác vào nước không làm tăng hiệu quả mà còn gây mùi khó chịu trong khoang lò.

Lau chùi khi lò còn quá nóng, điều này tiềm ẩn nguy cơ bỏng và có thể làm ảnh hưởng đến lớp phủ bên trong lò. Bỏ qua bước xử lý cặn thô ban đầu, khiến hơi nước khó thẩm thấu vào các mảng bám dày.