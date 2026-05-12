Nơi đây không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những tâm hồn yêu thiên nhiên mà còn là thiên đường ẩm thực với những món ăn “độc bản”, tiêu biểu là cá tra bần – món quà quý giá của sông nước miền phù sa.

Cù Lao Dung – “Hòn ngọc xanh” giữa dòng sông Hậu

Cù Lao Dung sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ với hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú, những vườn cây trái sum suê và không khí trong lành mang vị mặn mòi của gió biển.

Địa điểm không thể bỏ qua khi đến đây là Đền thờ Bác Hồ, rừng bần ngập mặn, bãi bồi ven biển, các homestay miệt vườn. Người dân rất hiền hậu, chân chất, hào sảng và mến khách. Đặc sản là xoài cát, nhãn xuồng, thanh long, tôm cua bãi bồi… Đặc biệt là bộ đôi quả bần – cá tra bần.

Du khách đến với "hòn ngọc xanh" giữa sông Hậu.

Cá tra bần – Tinh túy từ rặng bần ven sông

Khác với cá tra nuôi phổ biến, cá tra bần là loài cá tự nhiên sinh sống ở vùng nước lợ, thường trú ngụ dưới những gốc bần cổ thụ. Cá ăn trái bần rụng và sinh vật tự nhiên nên thịt săn chắc, trắng thơm, béo ngọt thanh, không tanh bùn. Thường dùng với nguyên liệu đi kèm: Quả bần chín, rau muống đồng, bông súng, bắp chuối, ngò gai, rau quế… tạo nên hương vị rất riêng của miền sông nước.

Cá tra bần và các món ngon từ loài thủy sản này.

Thực đơn hấp dẫn từ cá tra bần

Dưới bàn tay khéo léo của người dân xứ cù lao, cá tra bần trở thành nhiều món ăn hấp dẫn:

- Lẩu bần/Canh chua cá tra bần: Vị chua thanh của quả bần hòa quyện cùng vị béo ngọt của cá, ăn kèm rau đồng tươi xanh, đậm chất miền Tây.

- Cá tra bần kho tộ: Từng khứa cá vàng ruộm, thấm đẫm gia vị, ăn cùng cơm nóng tạo nên hương vị khó quên.

Du lịch trên sông – Hành trình chạm vào cảm xúc

Du khách có thể ngồi ghe len lỏi qua những rặng bần xanh mát, tự tay hái trái bần chín, trải nghiệm chế biến món ăn dân dã cùng người dân địa phương. Tiếng sóng nước hòa cùng câu hò điệu lý sẽ mang đến cảm giác bình yên và chân thật của miền Tây Nam Bộ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM, những năm gần đây, người dân ở vùng đất được ví như “đảo ngọc xanh” giữa sông Hậu đã bắt đầu làm du lịch sinh thái theo hướng sông nước miệt vườn với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Trong đó, xã An Thạnh Nam cũ, hiện là xã Cù Lao Dung có rất nhiều điểm du lịch và đặc biệt là có thuyền du lịch trên sông.

Trái bần và những món ngon không thể cưỡng lại được khi vị chua của loại trái này hòa quyện cùng các loại thực phẩm khác.

Gần UBND xã An Thạnh Nam trước đây (hiện là trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Cù Lao Dung) có dịch vụ Tàu du lịch sinh thái biển Kim Anh, nơi du khách biết đến như một điểm trải nghiệm sông nước để tìm cảm giác bình yên sau những ngày “ồn ào nơi phố thị”.

Mới đây, Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng vừa cho y kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Bản quy hoạch lần này không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh không gian mà còn là chiến lược tái định vị Cần Thơ trở thành "siêu đô thị" sông - biển hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.

Trong quy hoạch này, Khu đô thị sinh thái - du lịch Cù Lao Dung sẽ là mũi nhọn kinh tế xanh, tận dụng lợi thế cảnh quan sông nước biệt lập để phát triển phân khúc du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Việc hình thành các khu kinh tế chuyên biệt này là bước đi chiến lược để thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP trên 7%/năm trong giai đoạn 2026 – 2030.

Lời mời gọi từ vùng đất cuối sông Hậu

Cù Lao Dung hôm nay đang chuyển mình trở thành điểm đến sinh thái, trải nghiệm và ẩm thực hấp dẫn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, nét văn hóa đặc sắc cùng những món ngon mang đậm hương vị phù sa, nơi đây hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn khó quên trong lòng mỗi du khách.

Hoa bần cũng là món ăn ngon khi du khách chạm vào "thiên đường ẩm thực" xứ cù lao.

Nếu một lần đến miền Tây, hãy về Cù Lao Dung để nghe tiếng gió rì rào trong rừng bần, thưởng thức nồi lẩu cá tra bần nóng hổi và cảm nhận sự chân tình, mến khách của người dân xứ cù lao. Cù Lao Dung luôn rộng mở chào đón du khách trong và ngoài nước đến khám phá, trải nghiệm và yêu thêm vẻ đẹp của miền sông nước Việt Nam.