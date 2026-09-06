Khu nghỉ dưỡng chỉ nhận đặt phòng bằng thư tay

El Elevador với thiết kế khối nhà bê tông hình hộp rộng khoảng 60 m2, nằm đơn độc giữa vùng đất núi lửa hoang sơ trên đảo El Hierro. Khu nghỉ dưỡng gợi liên tưởng đến một công trình quân sự hoặc trung tâm nghiên cứu bí mật. Cách đó vài bước là vách đá dựng đứng cao 250 m, phía dưới là Đại Tây Dương.

Điều đặc biệt ở khu nghỉ còn nằm ở quy trình đặt phòng. Du khách phải viết một lá thư tay, kể lý do muốn đến và điều mong tìm thấy trong chuyến đi. Bên quản lý sẽ hồi đáp bằng thư, cung cấp thông tin về căn nhà và những ngày còn phòng. Sau đó, hai bên mới chuyển sang trao đổi qua email.

Cách đặt phòng đặc biệt được xem như một phần của trải nghiệm, phù hợp với triết lý chủ nhân El Elevador theo đuổi: tạm rời khỏi nhịp sống nhanh và những thiết bị công nghệ để dành thời gian cho sự tĩnh lặng.

Bên ngoài khu nghĩ dưỡng trên đảo El Hierro. Ảnh: Derek Pedrós

Trước khi thành khu nghỉ, công trình này từng là trạm bơm nước được xây dựng từ thập niên 1960, phục vụ làng chài địa phương. Năm 2021, hai doanh nhân Alberto del Hoyo và Silvia Rodríguez mua lại, cải tạo thành điểm lưu trú.

Bên trong, không gian được thiết kế tối giản với bê tông làm vật liệu chủ đạo. Bếp và các thiết bị được bố trí gọn trong khối tủ thép. Tủ lạnh được chuẩn bị rượu vang địa phương, bánh ngọt và phô mai. Một số vật dụng thủ công truyền thống cũng được đặt trong căn nhà.

El Elevador không có wifi, sóng điện thoại hay tivi, hướng đến trải nghiệm tách khỏi nhịp sống số. Tuy nhiên, khu nghĩ dưỡng vẫn được trang bị các tiện nghi cao cấp như ga giường cotton Ai Cập, đồ dùng nhà bếp của Pháp, ly thủy tinh thủ công, rượu vang và thực phẩm địa phương.

Từ căn nhà bê tông bên vách đá, du khách có thể ngồi ngoài trời, nhâm nhi một ly vang địa phương và ngắm Mặt Trời lặn trên Đại Tây Dương. Với những người tìm kiếm một kỳ nghỉ tách biệt khỏi thế giới số, hành trình bắt đầu bằng một lá thư này có thể là trải nghiệm đáng giá.

Vách đá trước khu nghĩ dưỡng trên đảo El Hierro. Ảnh: Derek Pedrós

Đảo El Hierro rộng khoảng 268 km2, nổi tiếng với địa hình núi lửa, rừng thông và những vách đá nhìn ra Đại Tây Dương. Đảo đón khoảng 21.970 khách quốc tế trong năm ngoái, thấp hơn nhiều so với các điểm du lịch khác của quần đảo Canary.