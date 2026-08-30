Hai đồi hoa mua tím hút khách ở Măng Đen

Bên Quốc lộ 24, từ đồng bằng Quảng Ngãi lên khu du lịch Măng Đen, đồi chè Đông Trường Sơn rộng 30 ha ở thôn Vi Choong, xã Kon Plông nổi bật với 1.000 gốc hoa mua tím rộ.

Những ngày cuối tháng 8, nhiều du khách đến đồi chè để chụp ảnh. Bà Nguyễn Thị Hằng, 51 tuổi, chủ nhiệm Hợp tác xã Chè sạch Đông Trường Sơn, cho biết đã trồng hoa mua từ năm 2022 để gắn sản xuất chè với trải nghiệm du lịch nông nghiệp.

Trẻ em Xơ Đăng trong trang phục truyền thống chạy tung tăng khi được mời làm mẫu ảnh trong đồi hoa mua tím.

Cây mua nở hoa như một cây nấm tím giữa đồi chè xanh. Cây cao khoảng 3 -3,5 m, giống từ Australia, tên gọi khoa học là Melastoma affine. Loài này tán rộng, cánh hoa dày, màu tím đậm hơn hoa mua bản địa.

Hoa mua có thể nở rải rác trong năm, nhưng mùa hoa rộ thường bắt đầu từ đầu tháng 8 đến giữa tháng 9.

Bà Hằng (ảnh) cho biết khi bắt đầu trồng chè bà đã tính đến trồng xen một số cây để tạo bóng mát và cân bằng hệ sinh thái, hút các loài thiên địch, hạn chế sâu bọ gây hại cho chè.

"Tôi chọn cây hoa mua vì hợp khí hậu thổ nhưỡng miền núi. Màu tím hoa mua cũng là màu đặc trưng của Măng Đen, tạo cảnh quan thu hút du khách", bà Hằng nói.

Dọc theo Quốc lộ 24 về phía Măng Đen, du khách sẽ thấy nhiều địa điểm có hoa mua. Địa điểm nổi bật là quán cà phê Đồi Tiên Nhân ở làng Kon Tu Rằng.

So với hoa mua giống ngoại ở đồi chè Đông Trường Sơn, hoa mua ở Đồi Tiên Nhân có màu tím ngả sang hồng nhiều hơn. Đây là giống hoa bản địa mọc nhiều ở huyện Kon Plong cũ (nơi có thị trấn Măng Đen).

Chị Lê Thị Thu Sương, ở Quảng Ngãi, chụp ảnh với chiếc ô và hoa mua. Chị cho biết trước đây Đồi Tiên Nhân thường xuất hiện trên mạng với ảnh chụp từ quán sang ruộng bậc thang phía dưới. "Năm nay, hoa mua nở rộ nên quán có thêm góc chụp mới lạ", chị nói.

Góc nhìn từ Đồi Tiên Nhân xuống ruộng bậc thang với tiền cảnh hoa mua.

Măng Đen nằm ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển. Với khí hậu mát mẻ quanh năm, cùng hệ sinh thái rừng, hồ và thác phong phú, nơi đây thường được ví như Đà Lạt thứ hai. Quảng Ngãi đã thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp Quốc lộ 24 và cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum để tạo hạ tầng kết nối, đưa Măng Đen thành Khu du lịch quốc gia.