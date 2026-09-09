8 quán bún, phở mở ban đêm ngon, đông khách ở phường Hoàn Kiếm

Phở Hạnh, phố Lãn Ông

Mở bán từ năm 1999, quán phở gà Hạnh trên phố Lãn Ông là địa chỉ ăn đêm quen thuộc với rất đông thực khách ở phường Hoàn Kiếm.

Thay vì phở gà truyền thống, quán phục vụ phở gà trộn cùng với nộm gà bắp cải, xôi gà, bún thang... Phở gà trộn là sự kết hợp của bánh phở thái nhỏ, trộn chung thịt gà xé, các nguyên liệu mỡ hành, lạc rang, hành khô, rau húng và nước xốt đặc trưng. Món ăn được chủ quán lấy cảm hứng từ món phở chua Lạng Sơn.

Món nộm gà kết hợp từ bắp cải thái sợi cũng bán chạy không kém phở trộn.

Gà của quán được đánh giá cao khi có lớp da vàng giòn, thịt chắc. Gà được chia sẵn thành các phần như cánh, má đùi, lườn... để thực khách lựa chọn. Quán thường mở từ 18h-23h nhưng hay hết hàng sớm.

Phở gà Hạnh nổi tiếng đông khách. Ảnh: tunluvfood/eatwithmynoreo

Phở gà Hà, Hàng Hòm

Phở gà Hà ở Hàng Hòm là 1 trong 11 cơ sở ăn uống mới tại Việt Nam được Michelin vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand 2026 (Quán ăn ngon, giá cả phải chăng) năm 2026.

Quán phở gà bình dân chinh phục thực khách bằng những tô phở đậm đà, hương vị hấp dẫn, thịt gà dai ngon, ăn kèm bánh phở, rau thơm và nước dùng nóng hổi. Xôi gà và các món ăn kèm như trứng non, mề gà cũng rất phổ biến, thường hết sớm. Quán ăn tấp nập từ sáng tới nửa đêm.

Quán phục vụ cả ngày, từ 6h-24h nhưng đông nhất là 11h30-13h và 18h30-20h

Tại quán, gà lọc tới đâu sẽ bán tới đó để đảm bảo miếng thịt còn mọng nước, không bị khô. Ngoài phở gà truyền thống, phở gà trộn và xôi gà của quán cũng bán rất chạy. Sợi phở được chần mềm, thêm thịt gà thái miếng rồi rưới nước xốt, rắc thêm lạc rang, hành phi. Phần nước xốt pha chế từ xì dầu, đường, nước mắm, dấm, thêm mỡ gà tạo độ béo ngậy, quyện vào sợi phở.

Bún miến ngan Thanh, Trần Phú

Nằm trên phố Trần Phú, miến ngan trộn Thanh là một trong 5 quán ăn từng được phóng viên tờ Insider (Mỹ) liệt kê là "quán ngon đường phố của Hà Nội". Thực đơn của quán đa dạng với các món được chế biến từ ngan như bún ngan, miến ngan trộn hoặc nước, thịt ngan chặt, ngan cháy tỏi. Mức giá dao động từ 50.000 - 300.000 đồng, phù hợp với nhiều đối tượng thực khách.

Món ăn được thực khách đánh giá là đậm đà, gia vị hòa quyện, thịt ngan mềm, không bị khô

Trong đó, món miến ngan trộn là món ăn được nhiều thực khách yêu thích nhất khi đến quán. Miến chần chín tới sẽ được xếp gọn trong bát, thêm thịt ngan đã lọc, thái vừa ăn, viên mọc được làm từ thịt lợn xay cùng mộc nhĩ, nấm hương, chút hành phi cùng nước xốt xì dầu. Miến ngan trộn được ăn cùng một bát xáo măng đậm đà thêm hành lá, mùi tàu. Quán thường mở tới 23h đêm.

Phở Thật, phố Trần Nhật Duật

Phở Thật là địa điểm ăn đêm, thường mở từ 18h hôm trước tới 4-5h sáng hôm sau, nổi tiếng ở phường Hoàn Kiếm.

Thực đơn của quán đa dạng nhưng có 3 món được ưa thích nhất, "đắt hàng" nhất là phở tái, phở chín, phở sốt vang. Nồi nước dùng sốt vang ở đây được làm từ thịt và nước sốt gia truyền. Nước phở sốt vang không cho cà rốt hay cà chua như nhiều hàng khác.

Phở gà Nguyệt, Phủ Doãn

Michelin Guide từng có một bài viết khen ngợi phở Nguyệt và ưu ái gọi đây là "viên ngọc quý" của người mê phở gà phố cổ Hà Nội.

Loại gà quán sử dụng là gà mái ta lai, đã đẻ 2 lứa để thịt chắc, thơm, độ dai vừa phải, da giòn, trọng lượng trung bình từ 2,7-3kg. Đặc trưng của nước dùng phở gà Nguyệt là trong, óng ánh vàng, có độ ngọt và thơm dịu.

Ngoài phở nước, phở gà trộn cũng là món đắt khách. Bát phở gồm bánh phở chần nóng hổi quyện nước xốt đậm đà, thịt gà xé, lạc rang, giá chần, hành khô phi giòn rụm. Phở tại quán có giá từ 55.000 đồng (phở gà lườn) tới 120.000 đồng (phở đùi lưng, nhiều thịt). Nếu gọi thêm lòng mề, giá tăng thêm 25.000 đồng. Quán mở bán buổi tối tới khoảng 23h30.

Phở gà Nguyệt có giá từ 55.000 đồng tới 120.000 đồng

Bún riêu sườn sụn bà Điếc, Nguyễn Thiếp

Nằm trên phố Nguyễn Thiếp, gánh bún mang tên "Bún riêu bà điếc" là địa chỉ ăn đêm nổi tiếng với thực khách Hà Nội. Chủ quán cho biết, do ảnh hưởng dây thần kinh ở sau tai, khả năng nghe của bà khá kém. Lúc bán hàng, khách phải nói to, nói nhiều lần bà mới nghe rõ. Vì thế, không biết từ bao giờ, khách nửa đùa nửa thật gọi đây là quán "bà điếc".

Bún riêu của quán có mức giá khá rẻ so với nhiều hàng quán phố cổ. Lượng bún và đồ ăn kèm đều đầy đặn. Bát đầy đủ sẽ có cả bề bề, đậu, sườn sụn, thịt bò, giò tai. Quán có bán đồ ăn kèm như tóp mỡ, trứng vịt lộn, quẩy. Tóp mỡ chiên giòn được đựng trong túi nilon, để đảm bảo vệ sinh. Quán mở từ 18h tới nửa đêm.

Quán mở từ 18h tới nửa đêm

Phở Vân, Ô Quan Chưởng

Quán phở này đông khách cả buổi sáng và buổi đêm. Món đặc trưng của quán là phở bò tái lăn với nước dùng trong, ngọt, bắp bò xào đậm đà, thơm phức mùi tỏi. Những phần thịt tươi rói xào nhanh tay trên lửa lớn để đảm bảo độ ngọt, ngậy nhưng không bị cháy hay khô.

Điểm đặc biệt của phở bà Vân là mỗi bát phở đều có thêm một thìa nhỏ nước mắm cá cơm để tạo vị và dậy mùi thơm. Nếu thực khách ưa ăn nhạt, nên báo trước với chủ quán.

Phần gầu giòn, thái to bản, độ dày vừa phải. Thịt tái mềm, tươi rói. Thịt làm sốt vang của quán là gân và nạm bò. Quán thường mở từ 18h tới 2h ngày hôm sau.

Nước dùng của quán được nhiều khách khen ngợi

Mì gà tần Thuỳ Liên, Hàng Bồ

Điểm nhấn của món ăn nằm ở thứ nước gà tần dậy mùi thuốc bắc, ngải cứu, hạt sen, kỳ tử... được gia giảm khéo léo nên có vị khá thanh chứ không hề ngấy.

Thực khách có thể chọn gà thường hoặc gà đen. Gà được chọn để tần là loại gà non nên thịt mềm và ngọt thơm. Mì tôm không được chần trước, mà được cho trực tiếp vào bát cùng thịt gà, ngải cứu, giá đỗ rồi chan thẳng nước dùng sôi sục lên trên, giúp sợi mì giữ được độ giòn dai vừa phải.

Quán mở bán tới khoảng 23h30 mỗi ngày.

Đây là món ăn đêm được thực khách ưa thích vào mùa thu, đông của Hà Nội. Ảnh: Hungry Two Travel