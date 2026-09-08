Loại rau khô như rơm, giá nửa triệu đồng 1 kg, ngâm gân bò thành món đặc sản bổ dưỡng, ăn hoài không ngán

Rau tiến vua còn gọi là loại rau công sôi, rau cần biển, rau câu hay rau cần khô, thường mọc ở vùng ven biển. Đặc trưng của loại rau này là khó thích ứng với nước ngọt, phần thân có lá đôi, hai nhánh, có hình như một loại rễ củ.

Thân lá rau tiến vua mềm nhưng dai, có kích thước cỡ thường bằng ngón tay út hoặc có thể to hơn. Loại rau này được miêu tả với hình dạng "khô như rơm", màu xanh nhợt.

Khi dùng, rau được cắt thành khúc và ngâm với nước lạnh, chúng sẽ nở ra tươi mới như chưa từng bị khô.

Loại rau này không chỉ ăn ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe như chống táo bón, dưỡng thai cho bà bầu và phù hợp với người ăn kiêng…

Loại rau này được miêu tả với hình dạng "khô như rơm", màu xanh nhợt.

Dân Việt giới thiệu cách làm món gân bò ngâm rau tiến vua như sau:

Nguyên liệu làm gân bò ngâm rau tiến vua

- Gân bò đã luộc: 1kg

- Rau tiến vua: 200g

- Nước lọc: 1 lít

- Nước nắm: 200g

- Giấm: 200g

- Đường: 200g

- Tỏi ớt: tuỳ ý

Cách làm:

- Mua gân bò đã luộc, về rửa lại với nước ấm, cắt vừa ăn.

- Nấu nước + đường + giấm + mắm. Sôi lên để nguội.

- Rau tiến vua ngâm nở, rửa sạch, cắt đoạn vừa ăn.

- Tỏi ớt xay nhuyễn

- Nước ngâm nguội thì cho gân bò, rau tiến vua, tỏi ớt vào đảo đều.

- Để ngăn mát 2 ngày là ăn ngon.

- Tỷ lệ nước ngâm: 5 nước, 1 đường, 1 mắm, 1 giấm là bao ngon. Nếu thích gừng thì cho vào thêm.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Lieu Ho thực hiện.