Du khách bị sư tử cắn vào mặt khi chụp ảnh ở Thái Lan

Ngày 28/8, Liang đến một quán cà phê sư tử nổi tiếng ở Chiang Mai và mua gói trải nghiệm với hai con sư tử giá 1.299 baht (khoảng một triệu đồng), theo Jiupai News. Những con vật phục vụ khách tại đây chủ yếu từ 4 đến 6 tháng tuổi.

Du khách bị sư tử con cắn vào mặt. Ảnh: Thairath

Trong lúc tương tác, Liang nhiều lần nghe tiếng sư tử gầm nhưng không thấy chúng có biểu hiện tấn công nên không để ý. Khi anh đưa mặt lại gần một con để chụp ảnh, con vật bất ngờ quay đầu, cắn vào mặt.

Liang bị hai vết thương trên mặt. Một đoạn video được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy nạn nhân chảy nhiều máu. Liang cho rằng con sư tử khi đó vừa ngủ dậy và có thể đang trong trạng thái khó chịu.

Sau sự cố, nhân viên quán làm sạch vết thương và cho biết sư tử đã được tiêm vaccine, đồng thời khuyên du khách không cần tới bệnh viện. Tuy nhiên, Liang vẫn quyết định đi khám.

Sau khi hai bên thương lượng, cơ sở hoàn lại toàn bộ 1.299 baht tiền trải nghiệm, cảnh sát cũng tham gia hòa giải vụ việc. Cơ sở sau đó trả thêm 4.000 baht (khoảng 3,3 triệu đồng) để chi trả cho các mũi vaccine dại tiếp theo.

Hiện hai vết thương trên mặt Liang đã đóng vảy. Danh tính cụ thể của cơ sở xảy ra sự việc chưa được các nguồn báo chí xác nhận.