Trào lưu 'check in theo sách giáo khoa' ở Trung Quốc

Tại khu du lịch Thất Thái Đan Hà ở thành phố Trương Dịch, tỉnh Cam Túc, nhiều du khách cầm sách giáo khoa, căn chỉnh hình ảnh địa mạo trên bìa sách với những dải đồi nhiều màu sắc trước mắt để chụp ảnh.

Hứa Ngôn, học sinh trung học ở Quảng Đông, cho biết việc được tận mắt quan sát cảnh quan giúp em hiểu rõ hơn về địa hình Đan Hà.

Toàn cảnh các tầng địa chất nhiều màu sắc tại khu danh thắng Thất Thái Đan Hà (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua

Trào lưu "check in theo sách giáo khoa" nổi lên trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc những năm gần đây, biến Thất Thái Đan Hà thành một điểm đến được giới trẻ quan tâm. Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, nhiều học sinh và du khách mang theo sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT, căn góc chụp để hình ảnh Đan Hà trên sách trùng khớp với cảnh quan thực tế.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự trùng khớp này phản ánh xu hướng du lịch địa chất đang phát triển tại nhiều địa phương Trung Quốc. Các hoạt động như đi bộ đường dài, chạy địa hình, chụp ảnh, cắm trại và tìm hiểu khoa học được kết hợp trong cùng hành trình.

"Du khách không còn chỉ muốn tham quan mà còn muốn tìm hiểu sâu hơn về cảnh quan", bà Lý Tuấn Linh, Phó trưởng Phòng Quản lý tổng hợp khu du lịch Thất Thái Đan Hà, nói.

Nhằm đáp ứng thị hiếu mới, các điểm đến đã chủ động làm mới hệ sinh thái dịch vụ, tập trung gia tăng chiều sâu trải nghiệm cho du khách.

Tại Thất Thái Đan Hà, ban quản lý mở các tour chuyên sâu đưa du khách vào vùng lõi để trực tiếp quan sát góc nghiêng của các tầng đá và cấu trúc xếp lớp của địa mạo. Tại hẻm núi Bình Sơn Hồ (Trương Dịch), cảnh quan thiên nhiên được lồng ghép vào trò chơi nhập vai, cho phép người tham gia mặc cổ phục và giải mã câu đố dọc đường mòn vách đá.

Trong khi đó, khu du lịch Thủy Mặc Đan Hà (thành phố Lan Châu) vận hành tuyến cầu ván gỗ dài 3,5 km men sườn núi kết hợp với nhà triển lãm mẫu đá và hóa thạch cổ sinh vật, tạo thành mô hình "triển lãm trong nhà gắn với khảo sát thực địa".

Sự đổi mới về sản phẩm đã tạo sức bật lớn cho lượng khách tham quan và nghiên cứu thực tế. Trong năm 2025, khu du lịch Thất Thái Đan Hà đã đón hơn 3,42 triệu lượt khách, trong khi khu du lịch Thủy Mặc Đan Hà vượt mốc 1 triệu lượt.

Du khách tham quan tại khu danh thắng Thất Thái Đan Hà (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua

Đáng chú ý, mô hình du lịch học tập trải nghiệm ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt khi Công viên Địa chất Thế giới Trương Dịch đã đón 216 đoàn nghiên cứu với 170.000 lượt học sinh tham gia trải nghiệm dùng búa địa chất và nhận diện khoáng vật sắt, mangan tạo màu cho đất đá.

Phó Giáo sư Trình Hoằng Nghị, Đại học Lan Châu nhận định, so với việc du lịch ngắm cảnh truyền thống, các hoạt động khám phá theo dạng nhập vai như nghiên cứu thực địa hay đi bộ khám phá địa chất đã thay đổi cách truyền tải tri thức, giúp du khách có được trải nghiệm phong phú hơn, đồng thời hiểu hơn về quá trình hình thành Trái Đất qua hàng tỷ năm.

Trung Quốc hiện có 51 công viên địa chất thế giới, nhiều nhất thế giới. Các địa điểm này trở thành một trong những nền tảng phát triển du lịch địa chất.