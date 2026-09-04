Khách Việt quá cảnh Trung Quốc 240 giờ không cần visa: Chỉ mất 15 phút

Vừa có chuyến quá cảnh tại Quảng Châu, Trúc Quỳnh cho biết thủ tục nhập cảnh theo diện quá cảnh miễn thị thực diễn ra nhanh hơn cô hình dung. Sau khi xuống máy bay, cô di chuyển đến khu vực làm thủ tục và được hướng dẫn tới các quầy 35, 36, 37, nơi có biển thông tin "24/240 hours transit without visa".

Tại đây, nhân viên kiểm tra hộ chiếu, vé máy bay cho hành trình tiếp theo và có thể hỏi về mục đích nhập cảnh, lịch trình cũng như điểm đến tiếp theo. Theo Trúc Quỳnh, thời gian xếp hàng tại khu vực này không quá đông. "Tốt nhất nên chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết để việc kiểm tra được diễn ra nhanh chóng", cô nói.

Toàn bộ quá trình, theo nữ du khách, mất khoảng 15 phút. Hành trình của cô là TP HCM - Quảng Châu - Bangkok, trong đó Quảng Châu trở thành điểm dừng để cô có thêm thời gian khám phá Trung Quốc trước khi tiếp tục chuyến đi.

Trúc Quỳnh cho biết khi làm thủ tục, hành khách cần chuẩn bị sẵn vé máy bay cho chặng tiếp theo đến quốc gia hoặc khu vực thứ ba và nên có booking khách sạn tại Trung Quốc để xuất trình khi được yêu cầu. Cô cũng lưu ý du khách nên tìm hiểu trước danh sách các sân bay, cửa khẩu được áp dụng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ và kiểm tra kỹ điều kiện của hành trình trước khi đặt vé.

Trong thời gian quá cảnh, Trúc Quỳnh tranh thủ khám phá Quảng Châu và chụp hình tại Nhà thờ Thánh Tâm. Theo cô, với những người muốn tận dụng chính sách này để kết hợp quá cảnh và du lịch, Thái Lan có thể là một điểm đến tiếp theo đáng cân nhắc nhờ khoảng cách tương đối gần và có nhiều đường bay.

Trúc Quỳnh chụp hình trước Nhà thờ Thánh Tâm, Quảng Châu trong chuyến du lịch hồi tháng 8.

Từ ngày 20/8, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được áp dụng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ của Trung Quốc. Theo thông tin từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc, hành khách Việt Nam đáp ứng điều kiện có thể nhập cảnh qua một trong 65 cửa khẩu quốc tế được chỉ định tại 24 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương, sau đó lưu trú và di chuyển trong các khu vực được phép trong thời gian không quá 240 giờ, tương đương 10 ngày.

Điều kiện quan trọng là hành khách phải có hộ chiếu phổ thông và vé liên chặng với ngày, hành trình đã được xác nhận để từ Trung Quốc tiếp tục đến một quốc gia hoặc khu vực thứ ba. Trong thời gian được miễn thị thực, du khách có thể thực hiện các hoạt động ngắn hạn như du lịch, thương mại, thăm viếng hoặc thăm người thân. Những hoạt động như làm việc, học tập, hoạt động báo chí thuộc diện cần được phê duyệt trước vẫn phải có loại thị thực tương ứng.

Thay vì chỉ dành thời gian chờ đợi tại sân bay, du khách hiện có thể khám phá điểm đến khi quá cảnh. Tuy nhiên, cần kiểm tra kỹ điều kiện vé và hành trình, cửa khẩu nhập cảnh, khu vực được phép lưu trú cũng như thời gian quá cảnh trước khi khởi hành để tránh nhầm lẫn giữa chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ và các diện nhập cảnh miễn thị thực khác của Trung Quốc.