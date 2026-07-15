Dây an toàn trên máy bay là 'ổ vi khuẩn'

Dây an toàn trên máy bay được gắn cố định vào ghế ngồi, có chức năng giữ cơ thể hành khách ổn định suốt hành trình, đặc biệt khi máy bay cất, hạ cánh hoặc nhiễu động. Việc thắt dây an toàn giúp giảm nguy cơ bị va đập hoặc văng khỏi ghế khi máy bay rung lắc đột. Dây an toàn gồm phần dây đai bằng vải và khóa cài kim loại.

Theo các chuyên gia, đây lại là nơi hội tụ đầy đủ đặc điểm của một "ổ vi khuẩn". Có hai nguyên nhân chính, thứ nhất, tất cả hành khách trên đều phải chạm vào dây an toàn. Thứ hai, dây hầu như không được khử trùng kỹ giữa các chuyến bay.

Dây an toàn được coi là ổ vi khuẩn trên máy bay. Ảnh: SMH

Theo ông William J. Sullivan, giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Y Indiana (Mỹ), các nghiên cứu phát hiện vi khuẩn xuất hiện trên bề mặt tay nắm, nút bấm, túi đựng đồ sau lưng ghế, màn hình cảm ứng, bàn ăn gập, tay vịn ghế và dây an toàn trên máy bay. Còn chuyên gia Kelly Reynolds, giáo sư về vi sinh, Đại học Arizona (Mỹ), lưu ý bất cứ nơi nào bạn chạm vào mà nhiều người sử dụng nhưng không được vệ sinh, hãy mặc định nơi đó chứa vi khuẩn.

Một nữ tiếp viên hàng không cũng từng cho biết thứ mà mọi người nên lau nhưng hầu như chẳng ai lau chính là dây an toàn. Theo cô, khóa cài bằng kim loại cần được lau vì ai cũng chạm vào. Phần dây vải cũng không ngoại lệ, bởi đa số hành khách phải kéo và điều chỉnh. Dây an toàn có thể dính đủ loại như vi khuẩn từ chất nôn của hành khách, dịch cơ thể, đồ uống bị đổ.

Việc vệ sinh dây an toàn không đơn giản vì nó được cấu tạo từ nhiều loại vật liệu khác nhau, khiến quá trình làm sạch trở nên phức tạp. Chất liệu của từng bộ phận cũng ảnh hưởng đến tần suất và mức độ được vệ sinh. Mỗi loại vật liệu sẽ có đặc tính làm sạch khác nhau, chẳng hạn bề mặt cứng, nhẵn như nhựa, thép không gỉ hoặc kính (bao gồm cả màn hình cảm ứng) sẽ dễ dàng làm sạch bằng dung dịch khử khuẩn. Trong khi đó, ghế bọc vải, các vật liệu bằng vải lại khó vệ sinh. Vi khuẩn có thể bám trên bề mặt, đồng thời tồn tại trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày.

Ông Sullivan cũng nói rằng một số nghiên cứu khác chỉ ra các loại vải không được giặt sạch có thể lưu giữ một số vi khuẩn trong nhiều tháng. Đối với khóa cài bằng kim loại của dây an toàn, về lý thuyết, có thể được lau bằng dung dịch khử khuẩn và làm sạch dễ dàng hơn phần dây vải. Tuy nhiên, trên thực tế, điều đó không phải lúc nào cũng được thực hiện.

"Tôi từng chứng kiến nhiều chuyến bay có thời gian chuẩn bị giữa hai lượt cất - hạ cánh quá ngắn, khiến nhân viên khó khử khuẩn toàn diện khoang hành khách", Sullivan cho biết và khuyến cáo hành khách nên coi mọi bề mặt trên máy bay đều chứa vi khuẩn và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Còn bà Reynolds cho biết một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất là sử dụng khăn khử khuẩn mà hãng hàng không phát để lau dây an toàn. Khăn này thường đã được kiểm nghiệm, chứng nhận và đăng ký là sản phẩm có khả năng khử khuẩn. Nếu chuyến bay không cung cấp khăn lau, hành khách nên chủ động mang theo. Hãy dùng khăn để lau khóa cài bằng kim loại, phần dây vải của dây an toàn, cũng như các bề mặt thường xuyên tiếp xúc khác như bàn ăn gập

Cả hai chuyên gia cũng nhấn mạnh điều cần lưu ý: không chạm tay lên mặt. "Người lớn và trẻ em trung bình chạm tay lên mặt 50 lần mỗi giờ. Khi bạn chạm vào một bề mặt có vi khuẩn, mầm bệnh có thể bám lên tay và xâm nhập cơ thể", bà Reynolds nói.

Ngoài ra, nếu có thể lựa chọn chỗ ngồi, Sullivan khuyên hành khách ưu tiên ghế cạnh cửa sổ, cách xa khu vực vệ sinh. "Các nghiên cứu cho thấy đây là vị trí ít có nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn nhất trên máy bay, trong khi các ghế gần nhà vệ sinh thường ở khu vực nhiều người qua lại, khả năng tiếp xúc với vi khuẩn rất cao.