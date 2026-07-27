Nút bấm bí mật để có chỗ ngồi rộng trên ghế máy bay

Hầu hết hành khách đều biết nút bấm nhỏ hình tròn trên tay vịn để điều chỉnh ghế ngả hoặc thẳng. Tuy nhiên, ghế sát lối đi và ghế giữa còn có nút bấm thứ hai cho phép nâng toàn bộ tay vịn lên, giúp khách đứng dậy và ra vào chỗ ngồi dễ dàng.

Nút bấm này ở mặt dưới của tay vịn phía ngoài cùng ghế sát lối đi. Để tìm, hãy luồn tay xuống dưới, lần đến vị trí gần bản lề nối tay vịn với thân ghế. Khi nhấn nút này, hành khách có thể nâng tay vịn song song với lưng ghế.

Phần tay vịn sẽ không còn ép vào hông khách, đồng thời tạo thêm một khoảng trống để cử động thoải mái hơn. Mẹo này cũng hữu ích khi máy bay hạ cánh bởi bạn sẽ có nhiều không gian hơn để đứng dậy, lấy hành lý từ khoang chứa đồ.

Nhiều hành khách không biết nút bấm để có thêm không gian. Ảnh: T+L

Khi tay vịn được nâng lên, du khách cần chú ý không để chân, khuỷu tay hoặc cánh tay lấn ra lối đi. Nếu không, bạn có thể vô tình cản đường người qua lại hoặc bị xe đẩy phục vụ đồ ăn va phải.

Dù hữu dụng, nhiều người chưa biết tính năng này vì không áp dụng trên toàn bộ máy bay. Theo quy định của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), các máy bay có từ 30 ghế trở lên cần ít nhất 50% ghế sát lối đi ở những hàng ghế dành cho hành khách hạn chế khả năng vận động phải trang bị loại tay vịn này.

Một lý do khác liên quan đến an toàn bay. Nhiều người cho rằng việc nâng tay vịn giúp hành khách di chuyển nhanh hơn khi sơ tán khẩn cấp. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra của FAA cho thấy tay vịn ở vị trí dựng lên có thể cản trở lối đi giữa các hàng ghế. Vì vậy, trong quá trình cất cánh và hạ cánh, tay vịn phải được hạ xuống, tương tự quy định đối với lưng ghế và bàn ăn.

Để biết ghế có tính năng này không, du khách nên kiểm tra sơ đồ ghế trên website của hãng hàng không. Nhiều hãng công bố thông tin chi tiết về từng dòng máy bay trong đội bay, kèm sơ đồ cho biết khoang, hàng và vị trí ghế nào được trang bị tay vịn có thể nâng lên. Trong trường hợp check in tại quầy, du khách có thể tham khảo thông tin từ nhân viên làm thủ tục.