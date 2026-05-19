Hồ Quỳnh Hương làm cơm tấm chay đãi chồng

Tranh thủ ngày nghỉ Chủ nhật, Hồ Quỳnh Hương trổ tài nấu món chay đãi ông xã - doanh nhân Hoàng Công Thành. Đĩa cơm tấm chay được ca sĩ 8X bày biện nhiều màu sắc, bắt mắt.

Sườn cùng chả chay nướng xém cạnh bắt mắt. Bì chay làm từ cà rốt, củ sắn... bào sợi trộn thính gạo dậy mùi thơm. Cơm tấm rưới mỡ hành, ăn kèm dưa leo thanh mát cùng đồ chua giúp cân bằng vị giác, bớt ngán.

Hồ Quỳnh Hương và ông xã đều duy trì lối sống thuần chay từ nhiều năm nay. Thỉnh thoảng, ca sĩ quê Hạ Long đăng ảnh mâm cơm chay của gia đình gồm những món ăn đơn giản, đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Cô quan niệm ăn chay là cách để chữa lành, chăm sóc và yêu thương cơ thể nhiều hơn mỗi ngày. Bà mẹ một con cho rằng chỉ cần biết kết hợp ngũ cốc, hạt, rau, nấm sẽ đáp ứng đủ các nhóm dinh dưỡng cơ thể cần.

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980, quê tại Hạ Long, Quảng Ninh, có nhiều bản hit như Anh, Có nhau trọn đời, Honey, Bức thư tình thứ hai, Vũ điệu hoang dã. Năm 2013, cô tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô từng tổ chức concert Sắc màu (2011) - liveshow được xem là đỉnh cao sự nghiệp của cô. Sau đó, cô chuyển hướng kinh doanh, hướng đến cuộc sống thiền định, thỉnh thoảng dạy học tại Nhạc viện TP HCM.

Hồ Quỳnh Hương gặp doanh nhân Hoàng Công Thành cách đây 5 năm, tổ chức đám cưới hồi giữa năm 2025 tại Quảng Ninh - quê hương của cả hai. Vợ chồng cô đón con trai đầu lòng - bé Táo - năm 2023 nhưng đến đám cưới mới công bố thông tin.

