Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thư

Huyết áp cao và xơ cứng động mạch thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Một trong những nguyên nhân phổ biến là chế độ ăn nhiều natri nhưng thiếu kali. Trong khi đó, chuối lại là nguồn cung cấp kali tự nhiên khá dồi dào.

Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 422 mg kali, tương đương khoảng 10–12% nhu cầu mỗi ngày của cơ thể. Đây là khoáng chất quan trọng giúp cân bằng điện giải và hỗ trợ hoạt động tim mạch.

Vì sao chuối giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ người bị cao huyết áp hiệu quả?

Chuối giúp tăng đào thải natri

Theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng, natri làm tăng huyết áp, trong khi lượng kali hấp thụ vào có xu hướng làm giảm huyết áp. Việc tăng lượng kali trong khẩu phần ăn có thể giúp cơ thể đào thải natri hiệu quả hơn qua đường nước tiểu. Điều này đặc biệt có lợi với người thường xuyên ăn mặn hoặc có nguy cơ tăng huyết áp.

Ăn chuối giúp tăng đào thải natri, giảm huyết áp

Một phân tích tổng hợp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy chế độ ăn giàu kali có thể giúp giảm huyết áp tâm thu ở người tăng huyết áp, nhất là khi kết hợp giảm lượng muối tiêu thụ hằng ngày.

Ăn chuối vào buổi sáng là một cách bổ sung kali thuận tiện cho cơ thể. Ngoài chuối, các thực phẩm giàu kali khác còn có bơ, đu đủ, khoai lang, rau lá xanh…

Giúp thư giãn mạch máu

Việc tiêu thụ chuối đều đặn giúp thúc đẩy lưu lượng máu lưu thông tốt hơn và hỗ trợ duy trì sức khỏe thành mạch. Khi mạch máu giãn nở tốt, dòng máu lưu thông dễ dàng hơn, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp.

Đặc biệt, chuối cũng chứa các hợp chất chống oxy hóa như catechin và dopamine tự nhiên, giúp giảm stress oxy hóa – yếu tố liên quan đến lão hóa tế bào và tổn thương thành mạch. Lượng chất xơ hòa tan trong chuối như pectin và tinh bột kháng (resistant starch) còn hỗ trợ tiêu hóa, giúp no lâu và ổn định đường huyết sau ăn.

Quả chuối có thể chế biến được nhiều món ngon. Ảnh Phuong ruby chery

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý chuối không phải "thần dược" có thể chữa khỏi cao huyết áp hay ngăn ngừa ung thư tuyệt đối. Điều quan trọng để nâng cao sức khỏe vẫn cần sự kết hợp ăn uống cân bằng cùng ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và hạn chế thực phẩm nhiều muối.

Gợi ý món ngon từ chuối dễ làm, tốt cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa lợi ích của quả chuối, ngoài ăn trực tiếp, bạn có thể thử những cách chế biến đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng dưới đây để tăng cường sức khỏe:

1. Sinh tố chuối yến mạch

Sự kết hợp giữa chuối, yến mạch và sữa chua giúp tạo cảm giác no lâu, phù hợp cho bữa sáng nhẹ nhưng vẫn đủ năng lượng. Chỉ cần vài nguyên liệu đơn giản như chuối chín, yến mạch rang, sữa tươi và một ít bột cacao là đã có ngay ly sinh tố bổ dưỡng trong vài phút.

Sinh tố chuối yến mạch tốt cho sức khỏe

2. Tiramisu chuối giàu năng lượng

Chuối nghiền trộn cùng yến mạch, hạt chia, sữa không đường và một chút cà phê tạo nên món ăn giàu năng lượng cho buổi sáng. Nguyên liệu gồm: chuối chín, 60 g yến mạch, 1 thìa hạt chia, 30 ml cà phê đen, 70 ml sữa không đường và 1 chai Yakult.

Bữa sáng đơn giản kết hợp cùng các nguyên liệu cùng với quả chuối giàu dinh dưỡng

3. Chuối nướng

Chuối nướng giúp tăng vị ngọt tự nhiên và tạo mùi thơm hấp dẫn. Bạn gọt vỏ chuối chín, ép dẹt rồi nướng ở 120–140°C. Sau khoảng 20 phút, lật mặt một lần và có thể thêm chút cốt dừa để tăng hương vị.

Ngoài ra, có thể bổ đôi quả chuối theo chiều dọc, xếp vào giấy bạc rồi nướng bằng nồi chiên không dầu ở 180°C trong khoảng 20 phút, lật mặt giữa chừng. Chuối nướng xong thơm lừng, ngọt tự nhiên, dẻo dẻo, ăn rất cuốn.

Chuối nướng làm nhanh, đơn giản mà ăn thơm ngon

4. Bánh chuối

Chuối nghiền kết hợp cùng yến mạch, trứng, sữa và bơ tạo nên món bánh mềm thơm, ít đường nhưng giàu chất xơ. Đây là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa phụ lành mạnh.

Nguyên liệu làm bánh chuối gồm: 4 quả chuối, 100 ml sữa tươi, 20 g bơ lạt, 150 g yến mạch, 2 quả trứng và 10 g mè đen.Nghiền nhuyễn chuối rồi cho tất cả nguyên liệu còn lại vào trộn đều. Chuối còn lại cắt dọc, xếp lên mặt bánh rồi rắc mè đen để tăng hương vị. Cho hỗn hợp vào nồi chiên không dầu hoặc lò nướng ở 160°C trong khoảng 20 phút.

5. Kem chuối sữa dừa

Món ăn giải nhiệt được nhiều người yêu thích nhờ vị béo nhẹ của nước cốt dừa kết hợp vị ngọt tự nhiên từ chuối. Có thể thêm lạc rang và dừa nạo để tăng hương vị.

Nguyên liệu gồm: 4 quả chuối, 200 g nước cốt dừa, 200 g sữa tươi không đường, 20 g đường, 30 g sữa đặc, 10 g bột năng, 50 g lạc rang và dừa nạo sợi. Cho nước cốt dừa, sữa tươi, đường và sữa đặc rồi đem đun ấm lên. Hòa bột năng với nước lọc rồi đổ vào hỗn hợp, khuấy đều đến khi sôi nhẹ thì tắt bếp. Chuối cắt lát khoảng 0,5 cm, xếp xen kẽ với dừa nạo rồi đổ hỗn hợp sữa dừa lên trên. Sau cùng rắc lạc rang và dừa nạo sợi, để lạnh trong vài tiếng là có thể dùng được.