Đừng chỉ ăn lá, rễ cũng là loại rau quý, pelicillin tự nhiên, tăng cường miễn dịch, giòn ngọt, ngon miệng

Nhiệt độ sẽ tăng dần, lượng mưa tăng lên và độ ẩm không khí sẽ cao sau mùa mưa hạt. Trong mùa này, cơ thể con người dễ bị ẩm thấp, có thể dẫn đến các triệu chứng như nặng nề trong người và chán ăn.

Trong mùa mưa, việc tiêu thụ các loại rau giàu vitamin và chất xơ, đồng thời có tính mát, rất có lợi.

Rau diếp cá (dấp cá) chắc chắn là một lựa chọn tốt. Loại rau dại phổ biến này còn được biết đến như một loại "penicillin" tự nhiên, và việc tiêu thụ nó trong mùa mưa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Vào mùa này, khí gan tăng cao, nếu không được bồi bổ đúng cách, dễ dẫn đến các vấn đề như gan hỏa quá mức, khô mắt, mất ngủ và mơ nhiều.

Loại rau diếp cá là một loại cây vừa là thực phẩm vừa là dược liệu, chứa tinh dầu, flavonoid và nhiều nguyên tố vi lượng.

Sử dụng loại rau này với lượng vừa phải có thể cải thiện tình trạng phổi, giúp thanh lọc ẩm thấp trong cơ thể và thúc đẩy đường hô hấp thông thoáng.

Loại rau này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc mạnh mẽ, giúp cơ thể loại bỏ độc tố thấp nhiệt.

Các thành phần của nó, như houttuynin, có tác dụng ức chế nhiều loại vi khuẩn và virus, có thể ngăn ngừa và làm giảm các chứng viêm do thấp nhiệt gây ra.

Loại rau này rất giàu chất xơ, giúp tăng cảm giác no và giảm lượng thức ăn khác cần ăn. Nó cũng thúc đẩy nhu động ruột và hỗ trợ tiêu hóa.

Bạn cũng chỉ đừng ăn nguyên lá, rễ rau diếp cá cũng là món ngon khó cưỡng. Nó giòn ngọt, tươi mới, cực kỳ ngon miệng.

Dưới đây là cách chế biến rễ rau diếp cá đơn giản nhưng ngon miệng. Hãy cùng học và thử nhé!

Món ăn gợi ý: Salad rễ rau diếp cá

Nguyên liệu: Nửa cân rễ rau diếp cá, 2 nhánh rau mùi, 2 củ hành lá, 4 quả ớt hiểm, 4 tép tỏi, 3 muỗng canh nước tương nhạt, 2 muỗng canh nước sốt hàu, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đường, 4 muỗng canh dầu mè và 4 muỗng canh giấm gạo.

Cách làm:

- Cây diếp cá tươi có mùi tanh đặc trưng. Rễ của nó màu trắng, mập mạp và có nhiều chất xơ; khi rửa, bạn có thể loại bỏ rễ đen, chỉ giữ lại phần thân trắng sạch.

Sau khi rửa, cắt chúng thành từng đoạn nhỏ. Mùi đặc trưng của cây diếp cá khiến nhiều người khó chịu và ngại thử.

- Cắt nhỏ ớt hiểm, băm nhuyễn tỏi, trộn đều các nguyên liệu, đun nóng dầu mè, đổ dầu vào hỗn hợp và khuấy đều. Dầu nóng sẽ làm dậy mùi thơm của tỏi và ớt, giúp món ăn lạnh thêm phần thơm ngon.

- Sau khi để nguội bớt, cho phần gia vị còn lại vào bát và trộn đều để làm nước sốt.

- Rửa sạch và thái nhỏ rau mùi. Cho chúng vào một bát lớn cùng với rễ rau diếp cá, đổ nước sốt đã nguội vào, trộn đều trong vài phút và món ăn đã sẵn sàng!

Món rau diếp cá mát lạnh, thanh mát đã sẵn sàng! Nếu bạn chưa từng thử, hãy làm theo công thức của tôi và thử nhé!

Trong mùa mưa, ăn các loại rau có tính mát như rau diếp cá rất có lợi cho cơ thể. Nó giúp thanh nhiệt, giảm hỏa, giải độc, trừ thấp và tăng cường miễn dịch.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!