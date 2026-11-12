10 căn nhà trống đồng khổng lồ gây chú ý ở Lô Lô Chải

Công trình thuộc khu lưu trú Dảnh House, ở làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, được xây dựng từ năm 2023, gồm 10 căn nhà mô phỏng hình dáng trống đồng, cao 3-4 m, sơn màu vàng. Nằm ở trung tâm làng, nơi có 120 hộ sống chủ yếu trong những ngôi nhà trình tường lợp ngói âm dương tuổi từ vài chục đến hơn 200 năm, các căn lưu trú có thể dễ dàng quan sát từ khu vực cột cờ Lũng Cú do kiến trúc khác biệt.

Trống đồng tại khu lưu trú Dảnh House, thôn Lô Lô Chải. Ảnh: Hoàng Giang

Bà Hoàng Mỹ Khánh, chủ Dảnh House, cho biết ý tưởng thiết kế xuất phát từ chiếc trống đồng có tuổi đời hàng trăm năm được gia đình lưu giữ qua nhiều thế hệ. Gia đình mong muốn đưa hình ảnh hiện vật cổ này vào kiến trúc, qua đó giới thiệu một nét văn hóa truyền thống đến du khách.

Tháng 11/2025, Dảnh House được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố xác lập kỷ lục - Khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam thiết kế các phòng bungalow mô phỏng theo hình cặp trống đồng của người Lô Lô.

Ông Sình Gỉ Gai, trưởng thôn Lô Lô Chải, cho biết làng có hai chiếc trống đồng mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh đặc biệt đối với cộng đồng người Lô Lô. Khi trong làng có người qua đời, dân làng đến nhà người được giao gìn giữ trống để xin đưa trống về phục vụ các nghi lễ tang ma. Đặc biệt, tục sử dụng một cặp trống đồng đực và cái, tượng trưng cho âm và dương, là một nét văn hóa cần được bảo tồn và quảng bá.

Tuy nhiên, một số du khách có cách nhìn khác. Chị Vũ Thanh Yến, du khách đến từ TP HCM, cho biết trống đồng là biểu tượng văn hóa có giá trị, gắn với văn hóa Đông Sơn và cư dân Việt cổ ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, theo chị, việc đưa biểu tượng này vào kiến trúc tại Lô Lô Chải chưa hài hòa với cảnh quan chung của ngôi làng.

"Nhìn nó thô cứng và thiếu hài hòa so với vẻ cổ kính, hoang sơ của Lô Lô Chải", chị Yến nói.

Anh Tùng Anh, ở Hà Nội, cảm thấy tò mò về ý tưởng kiến trúc của khu lưu trú, nhưng cho rằng công trình sẽ phù hợp hơn nếu xây theo kiểu nhà trình tường truyền thống thay vì mô phỏng hình ảnh trống đồng.

Tiến sĩ Văn hóa Trần Thị Tuyết Sương, Trường Đại học Sư phạm TP HCM, cho rằng Lô Lô Chải cần chọn lọc những giá trị văn hóa tiêu biểu, mang bản sắc riêng để giới thiệu đến du khách, tránh gây nhầm lẫn trong nhận diện văn hóa địa phương. Theo bà, trống đồng có ý nghĩa đặc biệt với người Lô Lô, song việc đưa hình ảnh này vào không gian kiến trúc nhà trình tường có thể khiến du khách hiểu chưa đúng về sự gắn kết giữa các yếu tố văn hóa.

"Việc đưa biểu tượng văn hóa vào du lịch cần phù hợp với bối cảnh lịch sử, tín ngưỡng và bản sắc riêng của từng cộng đồng", bà Sương nói.

Trống đồng trăm năm của người Lô Lô tại nhà ông Vàng Dỉ Chánh. Ảnh: Hoàng Giang

Công trình được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang (cũ) cấp phép hoạt động từ năm 2025, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định. Trước những ý kiến trái chiều về kiến trúc công trình, ông Gỉ Gai cho rằng khu lưu trú mang đến thêm lựa chọn cho du khách khi đến Lô Lô Chải, bên cạnh hình thức lưu trú trong những ngôi nhà trình tường truyền thống.

Bà Khánh nói những tranh cãi khiến công trình được chú ý nhiều hơn, tạo cơ hội giới thiệu trống đồng và những giá trị văn hóa đặc trưng của người Lô Lô đến du khách. Theo bà Khánh, nhà trống đồng có giá từ 800.000 đồng - 2,5 triệu đồng mỗi đêm, mùa cao điểm, khu lưu trú đón hơn 700 lượt khách mỗi tháng.

Dảnh House thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa người Lô Lô. Du khách có thể giao lưu với người dân, tìm hiểu kỹ thuật thêu họa tiết trên trang phục truyền thống dưới sự hướng dẫn của phụ nữ địa phương, đồng thời thưởng thức các tiết mục trình diễn trống đồng, nhạc cụ và múa dân gian do nghệ nhân thực hiện.

Trên Google, Dảnh House được chấm 4,8/5 điểm. Ngoài một số đánh giá không gian không hài hòa với kiến trúc Lô Lô, hầu hết đánh giá tích cực về chất lượng dịch vụ, không gian yên tĩnh và ẩm thực ngon.