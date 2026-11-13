Được Chủ tịch tỉnh Cao Bằng gửi thư cảm ơn, du khách tưởng bị lừa

Trong chuyến du lịch Cao Bằng hồi tháng 10, chị Mai dành nhiều thời gian khám phá cảnh quan, ghi lại hình ảnh thiên nhiên, con người địa phương rồi chia sẻ trên mạng xã hội. Những video của chị thường thu hút hàng chục nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận. Nhiều người dân địa phương còn gợi ý những điểm đến ít người biết, mong chị có dịp quay lại khám phá.

Khoảng 23h ngày 11/11, chị Mai nhận được tin nhắn qua Facebook từ một người tự giới thiệu là Chánh văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng. Do các tin nhắn trước đó thường nằm trong mục spam, ban đầu chị không để ý. Chỉ sau khi người này gửi thông tin cá nhân, số điện thoại và một số giấy tờ để xác minh danh tính, chị mới bắt đầu trò chuyện.

Người này cho biết Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Hải Hòa, đã xem các video về Cao Bằng của chị và muốn gửi thư cảm ơn. Khoảng 15 phút sau khi hỏi thông tin cá nhân, họ gửi thư cho chị Mai. Tuy nhiên, chị vẫn nghi ngờ tính xác thực của bức thư. Sáng hôm sau, chị đăng tải lên mạng xã hội để hỏi mọi người.

"Tôi chưa tin đó là thư thật nhưng cũng không nghĩ có ai dám mạo danh đến Chủ tịch tỉnh", Mai kể.

Vũ Thị Mai. Ảnh: FB Vu Mai

Bài đăng thu hút sự chú ý, Mai cho biết liên tục nhận được cuộc gọi từ đại diện các sở, ngành, địa phương ở Cao Bằng và cơ quan báo chí để xác minh. Đại diện Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng cũng xác nhận bức thư là thật, do Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa gửi. Sau khi được xác nhận, chị Mai mới yên tâm và đọc kỹ nội dung.

Trong thư, ông Hòa bày tỏ niềm vui khi xem những video chị Mai ghi lại cảnh sắc thiên nhiên, con người Cao Bằng trên tài khoản Facebook Vũ Mai. Theo ông, những cảnh đẹp vốn quen thuộc với người dân địa phương qua góc máy của nữ du khách lại trở nên đặc biệt, có thể khơi gợi mong muốn khám phá vùng đất này ở nhiều người.

Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn chị đã dành thời gian trải nghiệm, ghi lại và chia sẻ hình ảnh địa phương. Ông cho biết sẽ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên hệ để trao đổi về việc xin phép sử dụng một số hình ảnh, video của chị trong hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch Cao Bằng.

Cuối thư, ông Hòa mời nữ du khách trở lại khám phá những nơi chưa kịp đến. Nếu có dịp, ông mong được gặp chị, cùng uống trà và lắng nghe cảm nhận về cảnh đẹp, văn hóa cũng như những điều địa phương cần cải thiện để du khách có trải nghiệm trọn vẹn.

Chị Mai ấn tượng với cách diễn đạt chân thành, gần gũi trong thư, từ lời mở đầu "Chào bạn!" đến lời mời cùng uống trà. Chị cảm thấy cách ứng xử này thân thiện, không tạo khoảng cách giữa lãnh đạo địa phương và một du khách.

"Tôi cảm nhận được sự chân thành, tinh tế và gần gũi qua bức thư", chị nói.

Đồi cỏ cháy Ba Quáng, Cao Bằng. Video: FB Vu Mai

Đây là lần thứ ba Mai đến Cao Bằng. Trong chuyến đi gần nhất, chị dành thời gian khám phá khu vực Trùng Khánh và một số địa điểm có cảnh quan tự nhiên. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi khiến nhiều dự định ghi hình chưa đạt kết quả như mong muốn.

Nữ du khách muốn trở lại thác Bản Giốc để dùng flycam ghi lại toàn cảnh, đồng thời tìm đến một hồ nước có cảnh sắc mùa lá đỏ, dự kiến đẹp nhất vào cuối tháng 12. Chị cũng tiếc vì chưa ghi được khoảnh khắc bình minh ở Trùng Khánh trong chuyến đi vừa qua.

"Chắc chắn tháng 12 tôi sẽ quay lại Cao Bằng. Không phải vì lời mời gặp Chủ tịch tỉnh mà bởi vẫn còn những địa điểm chưa khám phá được, những cảnh quay chưa thực hiện như mong muốn", Mai nói.

Chị cho biết mục đích chính trong mỗi chuyến đi là quay phim, chụp ảnh và lưu lại những hình ảnh đẹp, không đặt nặng việc trở thành KOL, KOC hay quảng bá tour, tuyến du lịch.